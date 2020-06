Novotného „50“! Legendy Sparty, taneček s Brazilkou i speciální host | iSport.cz

Jiří Novotný, jedna z největších legend Sparty, oslavil v dubnu padesátiny. S bývalými parťáky z letenského klubu je oslavil, ale až ve čtvrtek. „Je to celkově už asi šestá oslava,“ přiznal s úsměvem. Velkolepá akce v centru Prahy stála za to. Oslavenec se dokonce vrhl do tance a popřát mu přišel i speciální host.

Čtrnáct titulů mistra ligy, nikdo jich nemá víc. To je úctyhodná vizitka exsparťanského obránce Jiřího Novotného. Tomu bylo 7. dubna 50 let a v pátek si užil oslavu po boku bývalých kolegů z Letné. A že jich bylo.

Když jste vstoupili do „salonku“ vyhrazeného této doslova VIP fotbalové společnost, viděli jste vedle sebe jedno velké jméno ze sparťanské minulosti vedle druhého. Oslavenci Novotnému přišli poblahopřát k významnému jubileu namátkou Ivan Hašek, Jozef Chovanec, Horst Siegl, Martin Frýdek st., Jaromír Blažek, Petr Kouba, Lumír Mistr či Marek Kincl. Nechyběl dokonce ani bývalý majitel Sparty Petr Mach nebo v Jablonci stále hrající Tomáš Hübschman a další.

„Přál bych mu nějaké dobré angažmá. Tenhle chlapík si to zaslouží. Zkušeností má na rozdávání,“ uvedl trenér Ivan Hašek. „Dva roky práce s ním byly nejhezčí v mé trenérské kariéře. Ze začátku jsem ho nepostavil, protože jsem viděl, jak pracuje a nebylo to úplně ono. Jirka se ale kousl, začal makat a stal se příkladem pro všechny. Stal se z něj náš nejlepší hráč, osobnost, kapitán a dostal se i do reprezentace,“ doplnil.

Fotbalovou party zahájila symbolicky hymna Sparty. Na ni navázalo video s vybranými momenty z kariéry Jiřího Novotného. Nejen bývalý kapitán rudých se při nich ponořil do vzpomínek. I další legendy během šotu glosovaly střípky ze zápasů. „Tys dával góly snad jen hlavou,“ zaznělo od jednoho ze stolů na adresu Novotného. „Dozvěděl jsem se, že mi dal gól, když jsem chytal v Budějovicích,“ uvedl po zhlédnutí videa Jaromír Blažek.

Velkou show pak rozjela s Novotným brazilská tanečnice. „Bylo to strašně těžké, tyhle brazilské kroky nezvládám. Vlastně moc neumím ani české tance. Ale bylo to příjemné,“ smál se čerstvý padesátník.

Netrvalo dlouho a nad schody restaurace se objevil muž s dlouhým hárem a sobě typickou kulhavou chůzí se s půllitry naplněnými pivem pomalu vydal mezi osazenstvo oslavy. Šlo o speciálního gratulanta, kterým nebyl nikdo jiný, než Ozzák, jedna z hlavních postav seriálu Comeback ztvárněná hercem Martinem Dejdarem.

No a pak už se jedlo, pilo, hodovalo, vzpomínalo, povídalo. No zkrátka to žilo!