Souboj charitativních titánů: Na Žižkově se utkají týmy Voráčka a Kollera | iSport.cz

Každý, kdo dorazí na druholigový stadion, uvidí fotbalové utkání s řadou známých tváří. Trenéry týmů budou Ivan Hašek a Marek Matějovský, kapitány pak kapitán hokejové reprezentace Jakub Voráček a rekordman v počtu vstřelených reprezentačních gólu Jan Koller.

Tady je přehled dalších jmen, které uvidíte na trávníku…

Fotbalisté Milan Fukal, Radek Bejbl, Martin Latka, Karol Kisel, Tomáš Vlasák, Marek Heinz, Ivo Ulich, Tomáš Ujfaluši, Vladimír Šmicer, Patrik Berger, Jan Rajnoch, Erich Brabec, Jiří Jarošík, Jaroslav Šilhavý, Lukáš Zelenka, hokejisté Ondřej Pavelec, Tomáš Vlasák, Jiří Tlustý, David Pastrňák, Radko Gudas, Radek Smoleňák, Tomáš Plekanec, Jiří Hrdina, Petr Mrázek, biatlonista Michal Krčmář, squashista Jan Koukal, herci Vojtěch Dyk, David Suchařípa, David Novotný, Ondřej Vetchý, Jakub Štáfek, Ivan Trojan a komentátoři Jaromír Bosák, Robert Záruba, Ondřej Lípa

Výtěžek bude rovným dílem rozdělen mezi dětské pacienty, kterédlouhodobě podporuje Real Top Praha a pokryje také náklady spojené s komplexní rehabilitací pro pacienty s diagnózou roztroušené sklerózy mozkomíšní, kterému se věnuje Nadace Jakuba Voráčka už od začátku svého působení.

Do prodeje jde s ohledem na platná omezení jen malé množství vstupenek, k dostání jsou prostřednictvím sítě Ticketmaster, hodnota jedné vstupenky je minimálně 700 Kč, pokud by chtěl někdo přispět na projekty obou organizátorů víc, je připravená i taková alternativa. Všechny uplatněné vstupenky poputují do slosování o zcela jedinečné výhry, které si připravily oba týmy, ale i partneři této akce.