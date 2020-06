TOP 100 nejdůležitějších gólů: Ital Nedvěd, Vízkovo dělo i kat Pilař | iSport.cz

Václav Pilař, Pavel Nedvěd či Ladislav Vízek. I jejich trefy se skrývají mezi nejdůležitějšími góly historie na 81. - 100. místě. • FOTO: Koláž iSport.cz POŘADÍ NA 100. - 81. MÍSTĚ | Český, potažmo československý fotbal má bohatou historii, která je plná důležitých a zlomových gólů. Pro speciální vydání Sport Magazínu jsme vybrali stovku těch nějdůležitějších! V první části pětidílného seriálu přinášíme pořadí od 100 ´, do 81. místa. Patří sem zásahy Pavla Nedvěda, Vítězslava Lavičky, Petra Rady, ale i například i Davida Lafaty.

Jak jsme vybírali Do žebříčku jsme seřadili významné góly. Některé z nich jsou i krásné, ale to nebyl náš hlavní motiv. Trefy jsou to české i československé. S vlivem na (ne)úspěch českého nebo československého fotbalu. Proto v seznamu najdete také řadu slovenských střelců, kteří kopali mj. za společnou reprezentaci. Zásadní prioritu měl mezinárodní úspěch. Reprezentační i klubový. Do výčtu se nám ale pochopitelně vešly i thrillery v koncovkách ligových sezon. Nehledejte nutně góly vítězné. Leckdy měly rozhodující váhu údery vyrovnávací, někdy dokonce korigující porážku – třeba v odvetách evropských pohárů. Snažili jsme se vyhýbat penaltovým rozstřelům. Pokud tedy nepřinesly globální zlatou radost... Pozor: z žádného utkání jsme nezvolili víc než jeden gól. Vždycky ten jeden zastínil ty ostatní, jako třeba při velkolepém obratu proti Nizozemsku na EURO 2004. Pardon životodárnému snížení, pane Kollere, pardon remízové nádheře pod břevno, pane Baroši, ale 3:2 je 3:2. Když už zmiňujeme Milana Baroše, druhý nejlepší střelec v dějinách národního mužstva nasázel mraky důležitých gólů, o tom není sporu. Ale v naší dnešní galerii, z výše uvedených důvodů, překvapivě chybí. Vezměte si jenom ono EURO, kde byl králem střelců. Při výhrách proti Lotyšsku i Nizozemsku vyrovnal. Proti Němcům rozhodl, ovšem tam už byl postup daný. A proti Dánům se trefil dvakrát, ale vítězný gól si připsal Jan Koller... A mimochodem, dejme slovo právě Kollerovi, reprezentačnímu rekordmanovi: „Gól, na který já vzpomínám možná nejvíc, jsem dal v 87. minutě zápasu proti Skotsku. Otočil jsem jím na 3:2 a my si s velkým předstihem zajistili postup na EURO.“ Jistěže to byla emotivní chvíle, stvrzenka velkolepého vítězství. Ale v našem žebříčku chybí, protože celá kvalifikace byla vlastně až příliš jednoznačná, dominantní Češi jako jediní na kontinentu neztratili ani bod. Marně budete hledat taky jediné kanonýry, kteří se trefili ve finále mistrovství světa. Shodou okolností Antonín Puč i Josef Masopust zaskočili Italy, resp. Brazilce a zajistili vedení 1:0. Jenže oba duely skončily porážkou, a tak obří hodnoty národních akcií prudce klesly do úrovně pozoruhodných individuálních počinů. Všímali jsme si gólů, které měly ohromný dopad na momentální situaci. Třeba takových, jež vdechly život skomírajícímu týmu v nakonec neúspěšné kvalifikaci. Všímali jsme si gólů, které skolily titána. I když to málokdy stačilo na postup, vzkaz do světa se počítá, symbolická cena je vysoká. Řešili jsme i nečekaná dilemata. Je víc vyrovnání těsně před koncem základní doby, nebo rozhodující gól v prodloužení? Emoce podobné, na konci možná větší, jenže bylo by druhé bez prvního? Upoutala délka tažení v evropských klubových soutěžích, ale jako neprůstřelné kritérium úplně posloužit nemohla. Vždyť ještě na konci minulého století se hrálo většinou systémem play off , bez nasazení. I úvodní ročníky Ligy mistrů hráli pouze mistři národních lig. A tak se třeba na podzim roku 1987 mohlo stát, že se hned v 1. kole potkaly Maradonova Neapol s Realem Madrid a současně kyperská Omonia Nicosia s irským Shamrock Rovers nebo Fram Reykjavík se Spartou Praha (celkové skóre 0:10). A na závěr nezbývá než prominout autorům žebříčku nějaké to případné opomenutí. Subjektivní vzpomínky taky hrály roli... Deník Sport, Sport Magazín i časopis GÓÓÓL kupujte pohodlně ONLINE na iKiosek.cz »

100. Henrich Benčík (24. 9. 2003 Kaiserslautern-TEPLICE, 1. kolo Poháru UEFA) Byl to velký slovenský den. Matador Púchov odolal Ronaldinhovi, Xavimu, Overmarsovi a remizoval 1:1 s Barcelonou. A útočník, narozený v Nitře, trefil výhru Teplic 2:1 na obávaném Betzenbergu, kde v té době válel Miroslav Klose, nejúdernější kanonýr historie MS. Zatímco Púchov pak na Camp Nou schytal osmigólovou smršť, Benčík rozhodl i odvetu (1:0). Horváth, Rezek a spol. vzápětí vyřadili Feyenoord. VIDEO: Benčíkova trefa na hřišti Kaiserslauternu (čas 1:06:00)

99. Petr Rada (16. 11. 1983 ČSSR-Itálie, kvalifikace ME) Drhlo to, národní tým v bojích o šampionát ve Francii kulhal, ale díky výhře 2:0 nad mistry světa prudce ožil. Na Strahově před 35 tisíci diváků nezazářil Paolo Rossi, Marco Tardelli ani Carlo Ancelotti, nýbrž nečekaný střelec, obránce Dukly. V 64. minutě levačkou zavěsil z dálky, o 13 minut později z penalty. K postupu stačilo za 14 dní porazit v Bratislavě Rumuny. Jenže remíza 1:1 stačila soupeři… VIDEO: Góly Petra Rady proti Itálii

98. Pavel Nedvěd (11. 3. 1998 LAZIO ŘÍM-Juventus, semifinále Coppa Italia) Ani Alan Bokšič, ani Roberto Mancini, nejlepším hráčem i střelcem Lazia v oné sezoně byl blonďatý 25letý bombarďák. A dvě rány z jedenácti si schoval do odvety semifinále italského poháru proti ligovému vítězi a finalistovi Ligy mistrů. Lazio vyhrálo v Turíně 1:0, ale v domácí odvetě prohrávalo. Nedvěd obrátil vývoj v 62. a 65. minutě, jeho tým si vystačil s plichtou 2:2 a ovládl i finále s AC Milán. Pohár dobyl po 40 letech! VIDEO: Góly Pavla Nedvěda (čas 1:56)

97. Juraj Szikora (5. 6. 1966 Slavia-INTER BRATISLAVA, poslední kolo ligy) Slovenský záložník dal gól Brazilcům s Pelém na Maracaná. O deset dní dřív se prosadil i ve starém Edenu, kde z penalty čtvrt hodiny před koncem sebral slávistům titul. Interu výhra 1:0 nic extra nepřinesla, ovšem sešívaní, jejichž penaltu po půlhodině zahodil Bedřich Tesař, tím klesli z prvního místa na třetí. Na finálních 33 bodech spadli až za Duklu, která se k titulu prostřílela výhrou 5:1 nad VSS Košice, a Spartu. Juraj Szikora dole uprostřed • Foto Wikimedia Creative Commons/Eric Koch / Anefo

96. Ľubomír Moravčík (14. 11. 1990 ČSFR-Španělsko, kvalifikace EURO) Reprezentace si ani nestihla užít skok mezi nejlepší osmičku na italském MS a už měla před sebou drsnou šichtu: boj o jediné postupové místo v konkurenci Francie a Španělska. U prvních prohrála 1:2, druhé proto musela na Strahově nutně porazit, jenže zase ztrácela. Pak předvedla strhující obrat: hrdina duelu Václav Daněk druhým zásahem vyrovnal a Moravčík v 77. minutě rozhodl (3:2). Postup sebrala až napřesrok bezchybná Francie, v Bratislavě vyhrála trefou z 89. minuty. VIDEO: Moravčíkův gól (čas 2:52)

95. Tomáš Skuhravý (3. 10. 1991 FC JANOV-Oviedo, 1. kolo Poháru UEFA) Urostlý sparťanský bomber zazářil na MS a taky hned v první italské sezoně. S mrňavým Uruguaycem Aguilerou nasypali každý 15 ligových gólů, víc než Van Basten, Baggio, Klinsmann či Caniggia, a pomohli Janovu k senzačnímu 4. místu. Skuhravý uchvátil i na evropské scéně. Španělské Oviedo doma vyhrálo 1:0 a v odvetě ještě v 73. minutě drželo pohodovou remízu 1:1. Pak inkasovalo poprvé a v poslední minutě český vlasáč už podruhé zavěsil hlavou: postup! VIDEO: Skuhravého gól hlavou (čas 3:18)

94. David Lafata (2. 9. 2006 ČESKO-Wales, kvalifikace EURO) Ďábelská reprezentační premiéra nejbravurnějšího kanonýra ligové historie. Češi se po smutné epizodě na MS toužili chytit v úvodu nové kvalifikace, ale 75 minut se skóre nepohnuli oni ani experti na brejky Giggs s Bellamym. A tak kouč Karel Brückner vpustil do teplické arény Lafatu. Ten za pár vteřin rybičkou trkl do sítě Sionkovou pobídku. A když soupeř v 85. minutě oslavil Jiránkův vlastenec, stihl ještě rozhodnout pohotovým volejem minutu před koncem. VIDEO: Gólový sestřih Česko - Wales, kvalifikace EURO 2008

93. Jiří Černý (1. 6. 1960 HRADEC KRÁLOVÉ-Slovan Bratislava, 24. kolo ligy) Těžko si dneska představit, že na Camp Nou před 70 tisíci diváků kope Hradec čtvrtfinále Ligy mistrů. A přece se stalo, protože si Spartak v roli nováčka (!) podmanil československou ligu. Zásadní byl triumf proti nejsilnějšímu protivníkovi (mj. Schrojf, Popluhár, Moravčík, Vengloš) tři kola před koncem. Vítězství 2:1 trefil v 78. minutě Jiří Černý, jehož syn Pavel reprezentoval a dvakrát vyhrál ligu se Spartou, a vnuk Pavel teď pomáhá Pardubicím k postupu do nejvyšší soutěže. VIDEO: Barcelona - Spartak Hradec Králové 1960/61

92. Pavel Nedvěd (21. 4. 2002 Piacenza-JUVENTUS, 32. kolo Serie A) Přiťuknutý balon do běhu, před obloukem velkého vápna nápřah a rána levačkou do rohu branky. Juventus nastoupil tři kola před koncem italské ligy v plné palbě: Buffon, Zambrotta, Thuram, Conte, Davids, Del Piero, Trézéguet… Ale jediný gól v 88. minutě vstřelil neunavitelný český dříč. A protože Inter Milán s Ronaldem současně ztratil výhru v Chievu, přicucl se Juventus na jednobodový rozdíl a v posledním kole získal po čtyřech letech titul, protože Inter prohrál na Laziu. VIDEO: Nedvědova trefa proti Piacenze

91. Václav Pilař (9. 9. 2014 ČESKO-Nizozemsko, kvalifikace EURO) Brazilské MS se tradičně obešlo bez české účasti, zato Nizozemci oslnili bronzem. Na Letnou tedy dorazili patřičně sebevědomí, s esy jako Van Persie, Depay, Sneijder, Wijnaldum. Dotáhli manko způsobené pěknou Dočkalovou šajtlí, jenže v nastavení je postihla katastrofa: bek Janmaat dal nepřesnou malou domů do tyče a odražený míč snadno klepl do sítě Pilař. Oranjes pak zpackali i zbytek kvalifikace, skoro povinnou účast na EURO jim sebrali Češi, Islanďané a Turci. VIDEO: Pilařova trefa proti Nizozemsku

90. František Kordula (18. 5. 1958 Hradec Králové-DUKLA, poslední kolo ligy) Zápletka pro velké ligové finále: Dukla plná borců, kteří o měsíc později reprezentovali na MS ve Švédsku (Novák, Pluskal, Šafránek, Masopust, Čadek, Borovička, Dvořák), potřebovala u sestupujícího Hradce získat bod, aby titul nepřipadl Spartě. A získala ho. Díky tomu, že soupeř Pičman za stavu 1:1 nedal penaltu, a protože i podruhé vyrovnala - v 68. minutě slavil gól teenager Kordula, o tři roky dřív dorostenecký šampion v dresu Baníku Ratíškovice. VIDEO: Dukla Praha - Honvéd Budapešť (0:2) 1959

89. Vítězslav Lavička (5. 5. 1991 Slovan Bratislava-SPARTA, 24. kolo ligy) Řežba, jejíž vývoj zásadně otřásl s konečnou tabulkou. Slovan se pral o čelo s Chebem, Sparta kulhala u 5. místa. Ale na Tehelném poli se vinul jiný příběh. Jiří Němec asistoval Lavičkovi a Kukletovi, mezitím Petr Kouba chytil penaltu Hirkovi, Letenští vyhráli 3:0 a později celou ligu o bod, právě před Slovanem. Díky tomu se na podzim potkali s Marseille, Barcou či Benfikou. Slovan se v další sezoně oklepal: zahrál si s Realem Madrid a získal i titul, první od roku 1975. Vítězslav Lavička • Foto Jaroslav Legner/Sport

88. Miroslav Gajdůšek (27. 9. 1978 Vicenza-DUKLA, 1. kolo Poháru UEFA) Báječné evropské tažení mužstva kouče Jaroslava Vejvody začalo vyřazením italského vicemistra. Na Julisce zaručil výhru střelec Nehoda. V deštivé odvetě protivník i bez zraněného kanonýra Rossiho už po čtvrthodině bilanci dorovnal, ale víc nedokázal. Gajdůšek trefil v první půli břevno a hned po pauze postup z trestného kopu. Vicenza už nedala ani penaltu a na konci sezony sestoupila ze Serie A. Dukla zažívala pravý opak: těsně ztracený postup do semifinále a ligový titul. VIDEO: Sestřih Vicenza - Dukla

87. Ladislav Vízek (3. 10. 1979 DUKLA-Dózsa Újpest, 1. kolo PMEZ) V úvodních třech minutách šest odpískaných faulů, navrch odnesený záložník Rott se zlomenou lícní kostí. V takhle vypjatých podmínkách začala odveta duelu, který u sousedů skončil vítězstvím domácích 3:2. Maďarský mistr tehdy nebyl k smíchu jako dneska, země hrála na MS 1978 (jen pro 16 týmů) i o čtyři roky později. Dózsa ale na rozjetou Duklu nestačila, rozhodující gól doručil Vízek ve 24. minutě pumelicí z nakrátko rozehraného trestňáku. Na konci přidal pojistku Nehoda. VIDEO: Vízkův gól (čas 0:40)

86. Pavel Nedvěd (22. 8. 1995 Galatasaray-SPARTA, předkolo Poháru UEFA) V útoku odvedly solidní výkon věže Lokvenc-Koller, ale třemi góly posunul Spartu nad tureckého obra záložník. Dva krásné dal na Letné při triumfu 3:1, ten nejdůležitější v Istanbulu, jímž ve 22. minutě vyrovnal na klíčových 1:1. V lize se obhájce titulu dotrápil k 4. místu, ale v Evropě ho zastavil až v osmifinále dvěma údery George Weah z AC Milán, držitel Zlatého míče za onen rok. Nedvěd nasypal v klubové sezoně 19 gólů a po stříbrném EURO se stěhoval do Lazia. VIDEO: Sestřih prvního zápasu Sparta - Galatasaray 3:1

85. Jozef Dian (19. 6. 1985 Bohemians-TRNAVA, poslední kolo ligy) Trnavě věnoval záložník celou kariéru, 240 ligových zápasů a 32 gólů, ale jenom tímhle vyhrál titul - pro někoho jiného. Klokani dlouho táhli peloton, ovšem do závěrečného spurtu vjeli s horším skóre než Sparta, proto na slovenského soupeře vletěli. Přes obrovský tlak dali jen jeden neuznaný gól, spílali sudímu Krchňákovi, a po hodině inkasovali osudovou ránu. O to trýznivější, když se dozvěděli, že Sparta prohrála v Banské Bystrici (viz film Proč), tudíž by jim stačilo i 0:0… Bývalý hráč Trnavy Jozef Dian zemřel v 58 letech v roce 2014 • Foto Profimedia.cz

84. Vladimír Hruška (2. 10. 1985 BOHEMIANS-Györ, 1. kolo Poháru UEFA) Jelikož klokani pykali za bugr v Ďolíčku při rok staré srážce s Tottenhamem, museli likvidovat ztrátu 1:3 z Maďarska minimálně 300 km od Prahy. Kupodivu zvolili Bratislavu a Tehelné pole, kam to měl blíž soupeř, ovšem 13tisícovou návštěvu strhli ostrým nástupem, Marčík a Mičinec splnili zadání do 18. minuty. Györ ale snížil před pauzou a postup držel v hrsti chvilku před závěrečným hvizdem. Pak povstal Hruška: proměnil penaltu a ve 108. minutě rozsekl i prodloužení. Vladimír Hruška v reprezentačním dresu • Foto Archiv Sport

83. Peter Dubovský (2. 6. 1993 RCS-Rumunsko, kvalifikace MS) Poslední ohromné vítězství pod zkratkou „Reprezentace Česka a Slovenska“, protože od 1. ledna už fungovaly dva státy. V bojích o Ameriku se mužstvo soužilo, v polovině kvalifikace jedinkrát vyhrálo. Když ale kouče Máčalu vystřídal Václav Ježek, zahřmělo. V Košicích tým zničil i bez dvou vyloučených silné Rumuny s legendárním Hagim, od stavu 2:2 nasázel Dubovský hattrick. K postupu chyběl gól na závěr v Belgii, Rumunsku o rok později zase 5 minut k semifinále MS. VIDEO: Sestřih RCS - Rumunsko 5:2

82. Tomáš Kříž (14. 9. 1983 Manchester Utd-DUKLA, 1. kolo PVP) Jenom dva čeští fotbalisté dali gól Manchesteru United na Old Trafford. Sparťanský záložník Lukáš Zelenka z toho takovou radost neměl, čtyřikrát ho trumfnul zabiják Van Nistelrooy. Víc vynikl o 21 let dřív útočník, který si předtím zahrál na MS ve Španělsku. V 60. minutě dostal Duklu do vedení. Škoda že minutu před koncem United z penalty vyrovnali a v odvetě nestačil ani Štambachrův vedoucí gól. Obrat zajistili Robson a Stapleton, Daněk stihl pouze vyrovnat. VIDEO: Sestřih druhého zápasu Dukla - Manchester Uniter 2:2