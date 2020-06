Frolík o nejisté budoucnosti: NHL je priorita. Chci zabojovat o místo | iSport.cz

Zatímco mnoho českých hokejistů stále čeká dohrání sezony NHL, pro zkušeného útočníka Michaela Frolíka již ročník skončil. S Buffalem se mezi 24 týmů, které si zahrají rozšířené play off, nedostal a prožívá tak už nějakou dobu dlouhé volno trvající možná až do ledna. Vzhledem k tomu, že dvaatřicetiletému rodákovi z Kladna nyní končí smlouva, zatím vůbec netuší, kdy bude moct řešit svoji budoucnost. Jedno však ví jistě. „Prioritou pořád zůstává návrat do zámoří,“ řekl vítěz Stanley Cupu 2013.

Než bylo jasné, že na dohrání ročníku NHL se nebude vracet, udržoval se ve formě. Nicméně po úplném konci sezony si Michael Frolík již snaží užívat volna. Po dlouhé době bez větších společenských akcí vyrazil na fotbalovou exhibici Souboj charitativních titánů na Žižkově, kde si zahrál po boku předních českých sportovců a herců.

Předpokládám, že jste si takovou akci po dlouhé době užil, viďte?

„Jo, myslím, že to byla fajn akce. Poslední roky na takových akcích bývám pravidelně, takže je fajn se takhle potkat s kluky a být v kabině s fotbalovými legendami, na které jsme kdysi koukali jen v televizi. Na takové akce jsem vždycky rád přijel.“

Bral jste zápas o něco speciálněji i vzhledem k současné situaci, kterou ovlivnila pandemie koronaviru?

„Doba zřejmě není ideální pro nikoho. Doufám ale, že se to nyní všechno začne vracet do normálu. Je fajn, že na akci mohli přijít alespoň nějací lidé, navíc to bylo vysílané v televizi, což bylo asi poprvé. Nevím, jestli se na to dalo koukat, ale snažili jsme se. (usmívá se) Hlavním účelem bylo vydělat nějaké peníze na charitu a věřím, že to se splnilo.“

V souvislosti s návratem do normálu se snad blíží i návrat NHL a dohrání sezony, které se však netýká Buffala a tím pádem i vás. V jaké jste tedy nyní situaci?

(přemýšlí s povzdechem) „Je to zvláštní... Ta pauza už teď je pěkně dlouhá a nějaké měsíce to bude ještě trvat. Tím, že Buffalo nepostoupilo mezi 24 týmů, tak nám už sezonu oficiálně ukončili. Nedávno jsme měli výstupní zdravotní prohlídky, takže už je to oficiální konec. Alespoň tak nějak víme, na čem jsme, což je dobře. Pořád je tam však hodně otazníků na to, aby se sezona dohrávala. Samozřejmě vedení soutěže se na to nějak připravuje, ale podle posledních zpráv to v Americe stále není úplně ideální. Uvidíme. Věřím, že sezona se bude dohrávat, ať alespoň liga vydělá nějaké peníze a tak nějak normálně se to přesune do nové sezony.“

Start nového ročníku je zatím hodně nejistý a vám končí v NHL smlouva. Vidíte svojí budoucnost stále v zámoří, nebo už pomýšlíte nad návratem do Evropy?

„Samozřejmě vím, že minulá sezona nebyla z mé strany úplně ideální. Byl jsem vyměněn a vlastně ani v Buffalu to nebylo ono. Já bych ale určitě ještě chtěl zabojovat někde o místo a uvidíme. Jak už jsem říkal, doba je teď hodně zvláštní. Vůbec se neví, kdy a jak se otevře volný trh s hráči. Každopádně pro mě bude pořád priorita jít zpátky do NHL. Doufám, že se něco objeví. Pauza bude dlouhá, možná až do ledna. Poslední zápas jsem hrál někdy na konci února. Možnost nějakého hraní v Čechách či jinde v Evropě asi bude, ale ještě uvidíme, jak se situace vyvine.“

Třeba vás ještě osloví Sabres po velké čistce ve vedení. Taková obměna není zrovna obvyklá, viďte?

„To ne, ale tak v Buffalu jsem byl necelé dva měsíce a moc jsem se tam s nimi nesblížil. Bylo to ale docela rychlý. Vím jen, že kluci, co tam hrají, byli spokojení s vedením a trenéry. Buffalu se dlouhodobě nedaří a vždycky, když se jim sezona nepovedla, udělali nějakou změnu ve vedení. Nyní se Sabres sezona taky nevydařila, tak se rozhodli takto. Pouze jsem napsal manažerům zprávu, že jim děkuji za to, že mě tam vzali a dali mi šanci. Bohužel to nevyšlo, ale jsem rád.“

Narušuje vám současný stav nějak závratně běžnou rutinu?

„Nyní je hodně těžké něco plánovat dopředu. Snažil jsem se doma v garáži nějak udržovat do té doby, než bylo rozhodnuté, co bude. Když vedení NHL rozhodlo, že má Buffalo konec, tak jsem si začal užívat volna těch několik týdnů, ale pomalu už se budu muset začít připravovat.“

Byl jste s rodinou ještě v Americe, když tam vypukly demonstrace a nepokoje?

„Ještě jsme byli tam, když to začalo. S rodinou však bydlíme kousek od Floridy, tam je to klidnější, bydlí tam starší lidé. S ničím jsme se tam tedy nesetkali, ale věděli jsme, že ve velkých městech je blázinec. Jsme rádi, že jsme se přesunuli domů a tak nějak tomu unikli. Vlastně nyní i korona na Floridě docela stoupá. Cesta byla náročná, s hodně přestupy, ale zvládli jsme to.“