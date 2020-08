Ambiciózní plán českého fotbalu. Chce získat dva tisíce nových sudích! | iSport.cz

Je jich čím dál méně, na okresních úrovních se jejich věk stále zvyšuje. A mladá krev chybí. Zejména proto odstartovala Fotbalová asociace ČR nábor rozhodčích. Do svých řad by ráda získala přes dva tisíce nových sudích a vytvořila novou generaci arbitrů. Uchazečům by nemělo být méně než 15 let.