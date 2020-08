Škoda mezi legendami: Góly mi umetly cestičku. Dostane nečekanou prémii | iSport.cz

Slávistický srdcař se vrátil do Edenu. Ale jen na chvíli, Milan Škoda v klubovém muzeu oficiálně vstoupil do Klubu ligových kanonýrů. Ve Slavii, Bohemians a na jaře v Rizesporu stihl dohromady 104 ligových gólů a dostal se do VIP společnosti Pepiho Bicana, Vlastimila Kopeckého či Davida Lafaty. Jak prožíval povedené jaro v Turecku? A myslí na EURO? I o tom bude řeč.

Slávistický boss Jaroslav Tvrdík měl na tváři široký úsměv. Dlouze se objal s Milanem Škodou a při krátkém ceremoniálu líčil: „Milan je doma pořád ve Slavii, Turecko je dočasná záležitost. Vrátí se sem – ať už jako trenér, nebo jako manažer, podle toho, jakou roli si vybere.“ Slávistický národ si v Edenu dojatě připomněl Škodův fotbalový milník: v červnu vstřelil stý ligový gól a posunul se do Klubu ligových kanonýrů, má číslo 74. Mimochodem, do konce sezony přidal další čtyři trefy a s Rizesporem se zachránil.

Co pro vás znamená, že jste ve společnosti nejlepších českých střelců?

„Je nádhera být mezi legendami. Rád vzpomínám na všechny svoje góly: hlavně na ty vítězné, třeba z derby. Upřímně, ani nevím, jestli jsem měl na to se do téhle společnosti dostat. Povedlo se – a jsem za to rád.“

Posledních deset gólů jste stihl po zimním přestupu ze Slavie do Rizesporu. Napadlo by vás, že zažijete tak báječné jaro?

„Nečekal jsem to. Klub asi taky ne: dali mi do smlouvy prémii za deset gólů a byli úplně v klidu, protože to tam možná nikdy nikdo nedal. I proto jsem teď spokojený.“

Už vám přišla prémie na účet?

„Ještě ne, ani jsme se o tom nebavili. Když jsme domlouvali smlouvu, řekl jsem svému manažerovi: ´Ať mi tam dají třeba sedm gólů, to je reálnější.´ Jenže trvali na svém – a teď to mají.“ (usmívá se)

Slávistický sportovní ředitel Jan Nezmar na svůj stý ligový zásah vzpomíná takhle: „V pondělí se mi narodil syn, pak jsem to zapíjel a do čtvrtka se z toho vzpamatovával. V sobotu jsem dal stý gól, zase jsem to zapíjel a potom radši ukončil sezonu.“ Co vy?

„Já to nijak neslavil. Svůj stý ligový gól jsem dal z penalty, na kterou jsem za stavu 0:3 ani nechtěl jít. Po zápase jsem jel na hotel a domů. Je to celkem trapné, ale možná to taky někoho pobaví.“

Mimochodem, nemrzí vás ještě teď, že jste musel odejít ze Slavie?

„Nechtěl jsem odejít, ale chtěl jsem se bavit o nové smlouvě, abych měl jistotu na další rok. Začali jsme to řešit až ve chvíli, kdy přišly nabídky z Turecka. Nakonec to dopadlo tak, že jsem odešel. V Rize mi pomohlo, že jsem hned v prvním zápase dal dva góly. Umetlo mi to cestičku a získal jsem si respekt.“

Se Slavií jste hrával o titul, zato Rizespor se klepal o záchranu. Jak jste to zvládal?

„Ze začátku to na mě moc nedoléhalo, až poslední čtyři kola byla buď, anebo. Venku jsme celou dobu hráli mizerně, ale doma se nám dařilo, hned po koronapauze jsme porazili i Galatasaray. Zachránilo nás, že jsme zázračně otočili zápas s Kayseri, jinak bychom už asi spadli. Byli jsme v tom až po uši, ale dobře to dopadlo.“

Na turecký fotbal jste si zvykl snadno?

„Pikantní je, že spousta gólů padá na konci zápasu, často se nastavuje i osm minut. Můžete prohrávat 1:2, ale nakonec vyhrajete 3:2. V Česku se hraje víc takticky a odzadu, brání celý tým. Turecký fotbal je živější a myslím, že i atraktivnější pro fanoušky.“

Takže byste v Rizesporu mohl zůstat i po vypršení smlouvy, kterou máte ještě na rok?

„O prodloužení jsme se zatím nebavili. Jsem pražský patriot a další rok v zahraničí pro mě bude asi maximum. Ale uvidíme, třeba se to vyvine ještě jinak.“

Sníte o návratu do reprezentace, za kterou jste hrál naposledy loni v březnu? Trenér Jaroslav Šilhavý nedávno zmínil, že vás sleduje. Na podzim je na programu Liga národů a za rok EURO.

„Uvědomuju si, že v nároďáku je dost útočníků, kteří jsou přede mnou. Ovšem já se toho nevzdávám, a pokud budu moct reprezentovat, budu šťastný. A EURO? Je to hrozně daleko, zvlášť v mém věku, ale je to výzva. Pokud budu dál střílet góly a sejde se pár náhod, může to přijít.“