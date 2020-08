Příhoda o úrovni sudích: Mladí kluci nejsou vypískaní. Kolik si vydělají? | iSport.cz

Ve své době platil za předního českého rozhodčího, před rokem a půl ovšem svou kariéru nečekaně ukončil. Dnes Radka Příhodu zaráží, jak rychle se noví sudí dokážou vypracovat až do nejvyšší soutěže. „Všechno je zrychlený a kluci nejsou vypískaný. To musí být znát,“ tvrdí Příhoda v pořadu O2 TV Sport Česká ulička k úrovni rozhodčích. A kolik si ve FORTUNA:LIZE vydělají?

Řídil největší šlágry české ligy, zažil i atmosféru evropských pohárů. Ke všemu se ale Příhoda propracoval postupně. „Já jsem se ve své době do ligy dostával deset let. Pak jsem byl čtyři roky v lize, než mě udělali mezinárodním rozhodčím a pískal jsem i v Číně,“ vzpomíná na svou pestrou kariéru.

Současná realita je prý jiná. „Mladý kluk je dneska schopen být v lize za čtyři roky. To musí být znát. Nedovedu si představit, jak je to možné. Měl by jít schod po schodu, odmakat si každou soutěž,“ myslí si Příhoda.

Uspěchaný vývoj podle něj může mít jednoduché následky. „Já jsem za těch deset let nasbíral nějaké chyby, které jsem pak už v lize nemusel opakovat. Dneska je všechno zrychlený, kluci nejsou vypískaný a dělají zbytečně chyby tam, kde by neměli. V první lize se točí velké peníze, chyby se musí eliminovat,“ říká bývalý rozhodčí v České uličce.

Častým tématem bývá i otázka, kolik si jednotliví sudí vydělají. V nejvyšší tuzemské soutěži se podle Příhody uživit lze, i když on sám po celou kariéru měl i „běžnou“ práci. „Nechtěl jsem být na fotbale závislý, byl to pro mě koníček, víkendovka. Rozhodčí se uživí, ale já měl filozofii, že budu mít i svůj džob vedle. Bylo to náročný, někdy až na krev, ale dalo se to,“ podotýká.

A konkrétní částky? „Rozhodčí má za jeden ligový zápas 25 tisíc, pomezní 15 tisíc. Špatný peníze to nejsou, ale zase máte pauzy. V Champions League může top rozhodčí v top utkání mít i sedm tisíc euro (183 tisíc korun) za zápas,“ líčí Příhoda.

