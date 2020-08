Šest nejžádanějších hráčů v Evropě: Sancho, nový Pirlo či Schickův parťák | iSport.cz

Ani během koronavirové pandemie fotbalový trh nespí a v tomto létě už jsme se dočkali několika velkých transferů. Žádný z nich ale zatím nepokořil hranici astronomických 100 milionů eur, která byla překonána pokaždé v posledních čtyřech letech. Na iSport TV jsme proto vybrali pět hráčů, kteří by se mohli zařadit do výběru největších přestupů v letošním létě. O koho je v Evropě největší zájem?

JADON SANCHO (Dortmund, 117 milionů eur)

Největší zájemce:

Manchester United

Největší přestupovou ságou tohoto léta je jednoznačně neustále neuskutečněný transfer Jadona Sancha do Manchesteru United. Rychlé, šikovné a produktivní hvězdné křídlo už se podle deníku The Guardian dohodlo na podmínkách smlouvy s Manchesterem United. S cenou za přestup je to ale podstatně složitější. Dortmund nátlaku anglického klubu neustále odolává a šéf klubu Michael Zorc prohlásil, že ultimátum 10. srpna už vypršelo a Sancho stoprocentně zůstane v Borussii i příští sezonu. Za svého hráče si představuje alespoň 120 milionů eur rovnou s případnými bonusy, United zatím nabízejí o dvacet milionů méně.