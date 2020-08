Pelta je znovu u soudu. Na jednání poprvé i Kratochvílová, vinu popírá

Ona, Pelta, šéf ČUS Miroslav Jansta, sekretář ČUS Jan Boháč, ředitel ministerského odboru sportu Zdeněk Bříza a právnické osoby FAČR a ČUS čelí obvinění z pokusu o zneužití pravomoci úřední osoby, porušení povinnosti při správě cizího majetku a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. První dva navíc z přijetí, respektive nabízení úplatku. Všem hrozí tresty v rozmezí 5 až 12 let.

Obžalovaná Simona Kratochvílová, někdejší náměstkyně ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, popírá jakoukoli vinu.

„Cítím se absolutně nevinná,“ sdělila úvodem. „Celá obžaloba je postavená záměrně tak, aby se nesouvisející odposlechy, které jsou mimochodem nezákonné, hodily do příběhu. Obžaloba předjímá můj špatný úmysl a vinu, aniž by se vypořádala se skutečnostmi, které padly v průběhu trestního řízení. Nedopustila jsem se žádného skutku z obžaloby. Buď se nestaly, nebo nejsou trestným činem.“

O spolupráci s Miroslavem Peltou, jíž podle obžaloby překročila zákon, prohlásila: „Odmítám jakékoliv protiprávní jednání, nepracovala jsem na základě požadavků pana Pelty, byť se tak může dle odposlechů obžaloby stát.“

Soudkyně Lenka Cihlářová se zajímala, proč s Peltou vůbec vešla v kontakt. „Byl garantem programu V, byl mi určen ministryní Valachovou ke komunikaci. Členové národní rady pro sport měli právo získávat informace,“ vysvětlovala Kratochvílová. Stejně tak jí byl pro jiný program určen šéf ČUS MiroslavJansta, zatímco předseda ČOV Jiří Kejval komunikoval naopak napřímo s ministryní Valachovou.

„Z nezákonných odposlechů z bytu na Senovážním náměstí jsem nikdy nesplnila nic, co mi pan Pelta říkal,“ tvrdí. „Hovořili jsme spolu, to nepopírám, ale nikdy jsem neudělala krok k tomu, abych mu vyhověla. Je to absurdní.“

A dále vyřkla poměrně zásadní větu: „Byla jsem ministryní Valachovou odměněna za předjednání dotačních programů se zástupci sportu. Jinými slovy dostala jsem odměnu za to, za co jsem nyní kriminalizována.“

Kratochvílová se několikrát během své výpovědi obrátila přímo ke státnímu zástupci Ondřeji Trčkovi a jednou dokonce významně zvýšila hlas, do vyčítavého tónu. „Paní obžalovaná, mluvíte k soudu,“ napomenula ji soudkyně. „Paní soudkyně, žiju s tím tři roky, je to neuvěřitelné,“ omlouvala se Kratochvílová.

Nyní pokračuje výpověď obžalované. Bude vysvětlovat voucher od Miroslava Pelty a byt, který jí rovněž Pelta zajistil na Senovážném náměstí.

Později odpoledne mají přijít na řadu první svědci včetně Kateřiny Valachové.

V červnu při prvním týdenním líčení všichni obvinění svou vinu odmítli. Naopak se vymezili proti počínání státního zástupce Ondřeje Trčky. Za všechny vyjádření Zdeňka Břízy: „Státní zástupce má vzít v potaz důkazy, které jsou k vině i nevině obžalovaného, a to se nestalo. V obžalobě je spousta chyb a vad, nesvědčí to o nestrannosti a dobré práci obžaloby,“ řekl soudkyni Lence Cihlářové a obžalobě také vytkl, že spíš než z faktů vychází z odposlechů. Právě ty jsou zásadním zdrojem pro obžalobu.

Nyní po Kratochvílové přijdou na řadu první svědci. Hned v pondělí to má být například bývalá resortní ministryně Kateřina Valachová, tehdejší nadřízená a blízká přítelkyně obžalované. O den později mimo jiné ministerská úřednice Jaroslava Krumphanzlová, kterou například Jansta viní z chyby, již dle svých slov napravoval a která vedla k obžalobě jeho osoby.

Ve středu má přijít předseda ČOV Jiří Kejval, na něhož má pifku rovněž Jansta, ale také Pelta. A v pátek někdejší premiér Bohuslav Sobotka.

Je ovšem otázkou, zda se všechno stihne. A to právě kvůli Kratochvílové. Ta by měla přijít dle soudních zvyklostí na řadu jako první, tedy hned v pondělí dopoledne, a v jejím případě se dá očekávat, že výpověď a následné otázky soudkyně a obhájců zaberou několik hodin. Vypovídat prý chce a bude.

Ptát by se jistě chtěl i státní zástupce Ondřej Trčka, obžalovaní však až dosud bez výjimky odmítli na jeho otázky odpovídat.

Určitě se nejedná o poslední díl procesu. Další týdenní jednání je v plánu od 29. září do 2. října.