Ostrý Jansta se u soudu pustil do Kejvala: Úloha ČOV je tragikomická

O co Janstovi jde? Za prvé, že Kejval postupoval při dotačním lobbingu podobně, přitom není obžalovaný. Stejně jako ČOV. A dále mu vadí, že během středečního výstupu u soudu prý tak trochu nemluvil pravdu ve chvíli, kdy tvrdil, že řadoví státní úředníci cestují na olympijské hry všude na světě. „V Německu je praxe taková, že státní úředník rozdělující peníze se nemůže účastnit ničeho,“ kontruje předseda České unie sportu. U soudu bude ještě hodně živo…

Jaký je váš pohled na angažmá Jiřího Kejvala, potažmo Českého olympijského výboru, v celé kauze?

„To je jednoduché. Nejprve si zažádali o řádnou dotaci, tu nedostali. Pak obdrželi mimořádnou, tudíž si ji museli vyjednat. Byla ve výši 76 milionů. Kejval tvrdil, že peníze potřebuje na cestu na olympijské hry. Z toho na sportovce dostal čtyřicet, což je naprosto unikátní věc, protože olympijský výbor žádné sportovce nemá. Říká se, že finance by se měly rozdělovat adresně, ale v tomto případě adresnost nebyla žádná. Ministryně Valachová mu to dala napřímo bez předem dané metodiky.“

Kejval připustil, že postupoval podobně jako vy. Rozdíl byl jen v tom, že on se po rozdělení dotačních peněz ozval dopisem ministryni, kdežto vy s Peltou jste to řešili skrze náměstkyni Simonu Kratochvílovou a uvízli v odposleších, na nichž je vystavěná celá obžaloba. Sedí to?

„Podívejte, jsem obžalovaný za pravdivou větu, kdy jsem upozornil náměstkyni (Kratochvílovou), že nemůže největší sportovní spolek, který má ve třech parametrech mnohonásobně vyšší bodové ohodnocení než ČOV, dostat méně peněz. To je fakt, který se nedá nijak zašvindlovat, zakamuflovat. Ostatně se to během líčení prokázalo. Každý, kdo má zdravý rozum, tak to vidí. Ostatně na to máme dva nezávislé posudky. Od policie i od senátora Lukáše Wagenknechta. Máme zpracovaný i audit ministerstva, který říká, že ve výpočtech byl jednoduše bordel. Dále máme usnesení vrchního soudu, že jsem nedělal žádné protiprávní kroky a naopak postupoval dle stanov ČUS.“

Další věc v souvislosti s ČOV. Jiří Kejval vypověděl, řadoví státní úředníci cestují na olympijské hry všude na světě. Včera jste se proti tomuto tvrzení u soudu důrazně ohradil. Je to snad jinak?

„Vím, jaká je praxe ve světovém basketbalu. (Jansta dlouhé roky vlastnil basketbalový Nymburk) Nezve žádné politiky na žádné akce. Až v době mistrovství světa, případně Evropy, se otáže příslušných federací, zda někoho pozvou. My zveme pouze premiéra, prezidenta a příslušného ministra. Třeba v Německu je praxe taková, že státní úředník rozdělující peníze se nemůže účastnit ničeho. Dokonce platí, že v případě večeře s příjemcem dotace, ji musí nahlásit ministrovi, od něhož potřebuje přímé schválení. Ke všemu každý dar nad čtyřicet euro musí být zdaněn. Cestování úředníků na jakékoliv akce není v Německu možné.“

Ještě jedna věc: jak hodnotíte fakt, že ČOV se původně stavěl do role poškozeného, přitom Jiří Kejval u soudu prohlásil, že výboru žádná škoda nevznikla?

„V tomto ohledu jde o tragikomickou úlohu vedení Českého olympijského výboru.“

Dnes u soudu vystoupil expremiér Bohuslav Sobotka. Jaký je váš názor na jeho svědectví?

„Mluvil poměrně konkrétně a jasně popsal situaci, jaká panovala ve sportu v letech 2016 a 2017. Upozornil především na to, že situace byla poměrně komplikovaná tím, že došlo ke změně legislativy z hlediska přerozdělování a navýšení peněz. Bylo třeba vše pořádně prodiskutovat a najít potřebné metodiky. To byla odpovědnost ministryně Valachové, aby se tak opravdu stalo a vše bylo transparentní.“

Se Sobotkou jste v té době komunikoval?

„Ne.“