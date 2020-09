Čeští snajpři ve formě! Vydra se rve v Anglii, Pekhart jedničkou v Polsku

Čeští fotbaloví útočníci jsou ve formě a dávají góly, koho sleduje Jaroslav Šilhavý • FOTO: Koláž iSport.cz S blížícím se reprezentačním srazem (první utkání čeká národní tým 11. října v Izraeli) bude mít Jaroslav Šilhavý vyjma covidových zákeřností snad příjemné starosti. Útočná jednička Patrik Schick se teprve rozkoukává v Leverkusenu, nicméně velmi slušnou fazonu nabírají další čeští ofenzivní hráči. Ať už na domácím poli, nebo v zahraničních dresech. Upozorňují na sebe ve střeleckých zápiscích a říkají si o pozvánku do národního týmu. Koho 58letý kouč bedlivě sleduje?

Matěj Vydra (28let, Burnley) Jeden ze dvou českých zástupců v Premier League bojuje o místo v nejtěžší lize světa, pere se s tvrdou konkurencí. V posledních týdnech se chytl v pohárových zápasech, kde dvakrát dostal plnou porci minut. Za důvěru se v duelech proti Sheffieldu (2:1) a v Millwallu (2:0) pokaždé odvděčil gólem! „Udělal jsem kvalitní přípravu, měl jsem nějaké tréninky navíc po domluvě s kondičním koučem. Cítím se dobře. Možná že i díky tomu mám střeleckou formu. Když se cítím dobře na hřišti, hraje se mi mnohem lépe. Po těch dvou gólech je moje sebedůvěra lepší, než byla minulé roky. Musím to udržet a věřit, že to začne padat i v lize,“ říká Vydra pro stránky své zastupující agentury Chovanec Sport Agency. „Mám dobrý vstup do sezony, za což jsem rád. I trenér mi dal důvěru. Jsem mu vděčný. Čeká nás hodně zápasů, sestava se bude točit,“ je odhodlaný zabojovat o místo v týmu, kde mu běží poslední rok smlouvy.

Tomáš Pekhart (31 let, Legia) Od začátku sezony stihl v Legii už pět gólů, je suverénně nejlepším střelcem týmu a druhým nejlepším v polské lize. Naposledy pomohl k postupu do play off Evropské ligy, když zvyšoval na 2:0 proti kosovskému celku Drita. Místo v sestavě si udržel i po nástupu nového trenéra Czeslawa Michniewicze. Pekhart po příchodu ze španělského Las Palmas v Polsku pookřál, vysoký útočník se rychle adaptoval a začal střílet góly. Legii na jaře pomohl k zisku titulu, nyní s klubem válčí o postup do základní skupiny Evropské ligy. Legii nevyšla kvalifikace do Ligy mistrů proti kyperské Omonii. Pekhart se díky svým výkonům dostává i do širšího hledáčku reprezentačního kouče.

Michael Krmenčík (27let, Bruggy) Rodák z Kraslic se trefil ve třech zápasech po sobě. Po reprezentační brance do sítě Slovenska (3:1) pálil poprvé v belgické lize za Bruggy proti Waasland-Beverenu (4:1), o týden později mířil přesně dokonce dvakrát na hřišti Waregemu (6:0). „Jsem moc šťastný, myslel jsem na svou rodinu, manželku, děti,“ vyprávěl v rozhovoru pro iSport.cz. Chválil ho i trenér Philippe Clement. „Vždy jsem mu říkal, že jeho čas přijde. Když skóroval proti Beverenu, byli všichni v klubu moc spokojení, na hřišti mu hned všichni spoluhráči přišli pogratulovat. Michael je někdo, kdo má mentalitu No Sweat, No Glory, a proto stále dře,“ vyzdvihl.

Adam Hložek (18 let, Sparta) Dvakrát pomohl Spartě sestřelit Karvinou (5:2), naposledy se trefil i proti Zlínu (3:1). K tomu přičtěme i asistence a spousty důležité práce, kterou pro letenský tým odvádí. Největší český talent roste s každým zápasem a zcela poprávu se vyhoupl i do elitního reprezentačního výběru. „V Karviné mě nadchl Adam Hložek, byl to od něj koncert. Předvedl fantastický výkon, bavil mě jeho perfektní pohyb v šestnáctce i dokonalá finální fáze. Trenér Kotal pro Adama našel ideální místo v útoku, tahle sezona může být jeho,“ chválil nejlepší kanonýr v historii reprezentace a současný expert Sportu Jan Koller. Sparta - Zlín: Dočkalův centr komicky prolétl vápnem, Hložek byl na správném místě! 1:1

Lukáš Juliš (25let, Sparta) Pomalu ztracená kariéra nabírá druhý dech! Lukáš Juliš se rázem vyšvihl do role sparťanské ofenzivní jedničky, náramně si sedl do tandemu s Adamem Hložkem. Od začátku sezony stihl čtyři góly dostává se do možná životní formy. Také o něm musí trenér Šilhavý přemýšlet a brát jej v potaz do širšího hledáčku pro reprezentační triko. „Myslím, že změnil svůj přístup. Nechci to říct nějak ošklivě, ale už není takový lajdák. Přišlo mi, že dřív mu bylo všechno jedno. Vyspěl hlavně mentálně. Klid v zakončení měl v sobě vždycky, ale bylo mu to všechno jedno,“ popsal jeho vzestup někdejší kapitán Sparty a historicky nejlepší ligový kanonýr David Lafata. Sparta - Zlín: Hložek našel Juliše, ten měl jednoduchou úlohu! 3:1

Zdeněk Ondrášek (31let, Plzeň) Dva zápasy, dva góly. Co víc si přát? Zdeněk Ondrášek začal po příchodu do Plzně fantasticky a v důležitých chvílích podpořil nový klub brankami. Hned, jak to šlo, nastupoval v základní sestavě a ukázal, že pro českého vicemistra dokáže být ohromně platný. „V určitých detailech může být rozhodujícím hráčem, to se potvrdilo, proto k nám přišel,“ chválil trenér Adrian Guľa. „Nepochybuji, že pro Plzeň bude skvělou posilou. Takového hráče na hrot přesně potřebovala. A to jak herní typologií a střeleckou dispozicí, tak i vítěznou a týmovou mentalitou,“ přidal explzeňský kouč a expert Sportu Miroslav Koubek. Plzeň se v Ondráškovi trefila, říká redaktor Sportu. Sedne i do kabiny