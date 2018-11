Sudí pískal rovinu. Živanice lehly v počestnosti, byl u toho i Chovanec

Slavoj Vyšehrad je těžká váha ČFL, jeden z hlavních aspirantů na postup. Od léta v tomto pražském klubu působí jako sportovní ředitel Roman Rogoz, bývalý kontroverzní funkcionář Příbrami a Českých Budějovic. A pravidelným návštěvníkem domácích zápasů je Rogozův velký kamarád Jozef Chovanec, který v útulném areálu naproti Jedličkově ústavu nechyběl ani v sobotním sychravém dopoledni. Žádost o rozhovor však předseda komise rozhodčích slušně odmítl.

Třetí liga sice nespadá do jeho jurisdikce, ale včera mohl být s výkony rozhodčích stoprocentně spokojen. Na malé umělé trávě, kde je hra plná osobních soubojů, podali hlavní Petr Martínek i jeho asistenti Michal Mrkáček a Eduard Pekař korektní a kvalitní výkon.

Zářezy v ČFL? Od rozhodčích úmysl, myslí si Herzán. Živanice sledoval Chovanec, vyjádřit se odmítl

Očekávaná demonstrace síly ani trest za porušení omerty vůči hostům se v žádném případě nekonaly. Muži v černém udělali za celý zápas jedinou vážnou chybu naopak právě ve prospěch Živanic. V 61. minutě pustili jasný faul jejich obránce Michala Buriánka na domácího Denise Laňku – a o pár sekund později Martínek už správně nařídil pokutový kop pro hosty, z kterého David Petrus se štěstím snížil na 1:2. Jenže ambiciózní Vyšehrad drama nepřipustil, v 75. minutě definitivně rozhodl po rohovém kopu bývalý sparťan David Čapek.

„Soupeř byl velmi kvalitní, zasloužil si vyhrát. My jsme za stavu 2:1 měli možná na chvíli šanci, ale Vyšehrad byl lepší,“ uznal kapitán Živanic Ondřej Herzán, rovněž bývalý hráč Sparty. Kromě ní působil i v Jablonci a italských celcích Spezia, Hellas Verona či Lecce. V sedmatřiceti už kariéru jen tak dohrává – a minulý víkend ji po výhře nad Pískem (1:0) málem definitivně uzavřel. Tak byl otráven z výkonu arbitra Josefa Váni.

„To bylo v emocích po zápase. Taky už mám svoje roky a byl jsem toho plnej, už to prostě přeteklo. Nebyla to reakce vyloženě na jeden zápas,“ vysvětloval. Výkon rozhodčích na Vyšehradu však komentovat nechtěl.

„Nechci hodnotit, to mi nepřísluší. To ať hodnotí někdo jiný. My se snažíme rozhodčích si nevšímat. Upozornili jsme na něco, o čem si podle mě šušká každý, ale nikdo to neřekne nahlas. Ale když jdeme do zápasu, soustředíme se sami na sebe, ne na rozhodčí,“ dodal Herzán.