Co teď dělá oslavenec Maradona (60)? Trenér u dna, ale božská atrakce

Životopis Diega Maradony po konci hráčské kariéry není žádnou hitparádou. Dva roky vedl argentinskou reprezentaci, jistě, ale od té doby? Dvě krátká působení ve Spojených arabských emirátech, podivné působení v roli prezidenta běloruského Brestu, které navzdory tříleté smlouvě skončilo po půl roce, pak sezona v Mexiku. Od loňska je hlavním trenérem Gimnasia de La Plata, celku, který minulý neúplný ročník zakončil na devatenáctém ze čtyřiadvaceti míst. Žádná sláva, spíš nic než moc.

Ale že by aura kolem božského Diega nějak opadla? Zapomeňte. Pořád to je hvězda první velikosti, modla. I když oproti předchozím divokým letům výrazně uklidněná. „Ale to už tak bývá, pro lidi v jeho věku,“ vypráví Sportu Sebastian Roggero, sportovní redaktor velkého argentinského deníku La Voz del Interior. „Na to, kolik zážitků nejen s drogami má za sebou, se těší překvapivě dobrému zdraví. Tělo málokterého člověka by vydrželo to, čím si prošel Maradona. Ale samozřejmě, oproti dávným dobám je výrazně křehčí. Trochu hůř chodí, má nadváhu,“ popisuje současný stav legendy.

„Radost, kterou přinesl argentinským fanouškům na hřišti, zastiňuje veškerou negativitu. V jeho neoslnivé trenérské kariéře, i osobním životě. Maradonovi se víceméně odpouští úplně všechno,“ vysvětluje Roggero. „To on udělal Argentince, kteří milují fotbal, šťastnými. Dokonce víc než Lionel Messi. Takže jestli si jako trenér vede dobře, nebo špatně, nemění vůbec nic.“

Ještě že tak, minulá sezona totiž byla pořádně divoká. Diego rezignoval na pozici hlavního kouče Gimnasie jen dva měsíce poté, co ji přijal. A dva dny potom se zase vrátil, když byl ujištěn, že prezidentem klubu zůstane Gabriel Pellegrino. Ten je totiž dobrým přítelem Matíase Morly, jenž se jako manažer stará jak o Maradonu, tak o firmu, která pro Gimnasii vyrábí dresy. Ligovou sezonu, kterou koronavirus v březnu utnul po 23 kolech, završil tým z La Platy s pouhými šesti výhrami na podprůměrném devatenáctém místě, hůř na tom bylo jen pět celků. Přes to všechno byla Maradonovi prodloužena smlouva i na ročník 2020/21.

Jenže u prvního zápasu, shodou okolností v den svých narozenin, dost možná vůbec nebude. „Hodně se o něj starají, aby se nenakazil koronavirem. Už má za sebou dva negativní testy,“ odhaluje novinář Roggero. „Očekává se, že páteční zápas prvního kola mezi Gimnasií a Patronatem vynechá a zůstane v izolaci.“

Pravděpodobná nepřítomnost na zápasech svého týmu mimochodem dost nahrává hrstce Maradonových kritiků. Podle jejich teorie je božský Diego v La Platě jen jako dekorace, atrakce pro fanoušky, a skutečným trenérem je jeho asistent Sebastián Méndez.

Jestli je to pravda lze jen těžko soudit. Každopádně, i kdyby byl Maradona jen atrakcí, jde mu tahle role fajnově. Nikdo v Argentině nemá takové postavení jako on. „Je naprosto normální, že si tu trenér hostů od domácích fanoušků vyslechne všemožné nadávky. Jen Maradona ne. Ať Gimnasia přijede kamkoli, lidé fandí hlavně jemu,“ ujišťuje v povídání pro deník Sport Roggero, že Diegův kult osobnosti je stále v plné síle.

Užívají si ho i jeho vlastní svěřenci. „Když se kluci dozvěděli o tom, že je bude vést Diego, byli u vytržení. Jen si to představte: trénuje vás nejlepší hráč v historii! To je víc než sen,“ říká Eva Pardo, která coby fotografka Gimnasie tráví s Maradonou každý pracovní den. Sportu poskytla i několik snímků. „Pár hráčů mi napsalo, ať jim udělám fotku s Diegem, vůbec si neuvědomili, že ho teď budou potkávat denně,“ usmívá se.

Sláva a radost je všude, kam „zlatý chlapec“ dorazí. Roggero přidává historku ze své domoviny, druhého nejlidnatějšího města Argentiny. „Do Córdoby přijel Diego 24. září 2019. Vedl tu Gimnasii proti místním Talleres. Na Stadionu Maria Alberta Kempese pro něj přichystali speciální poctu, protože ho tu uvítali bývalí hráči, proti kterým v roce 1976 odehrál svůj první zápas coby profesionální fotbalista. Za Argentinos Juniors debutoval právě proti Talleres,“ říká argentinský novinář. Od té doby mimochodem čekala na Maradonu ceremonie na každém stadionu. Taková slavnostní roadshow.

Diego Armando Maradona už dávno není bohém, co motá hlavy na hřišti stejně jako na každé párty. Pomalu se z něj stává otylejší starší pán v klubu, o angažmá v němž by jako hráč ani nezavadil. Ale jeho stará sláva, aura největší národní ikony, září pořád stejně. Ať se svým týmem přijede kamkoli, zápas je až na druhém místě. Svět, nebo alespoň rodná Argentina, se pořád točí hlavně kolem něj.