Berbr vzdal soudy! Z vazby stáhl žaloby na sudí Kociána a Kovaříka

Po pěti letech míří táhnoucí soudní spory ke konci. Roman Berbr, v současné chvíli obviněný v korupční aféře, odstupuje od svých žalob. V době své vlády přitom hlásal, že případy potáhne až do Štrasburku.

„Je to pravda. Žaloba je stažená, je to oficiální,“ potvrzuje Libor Kovařík, svým způsobem hlavní postava případu. Právě jeho otevřený rozhovor pro deník Sport z konce roku 2015 dodal odvahu dalším, aby veřejně kritizovali praktiky Romana Berbra a Dagmar Damkové ve světě českých fotbalových rozhodčích.

Odvetou jim byly žaloby, které požadovaly vždy omluvu ve dvou případech také finanční postih. Soudy se táhly dlouhých pět let, definitivně ještě neskončily, v případě Ladislav Vízka dokonce jednání ani nezačala.

Teď by měl být konec, byť černé na bílém to zatím viděli jen dva. Libor Kovařík a Radek Kocián. U Antonína Korduly a Tomáš Kovaříka je věc složitější, protože u obou už padly pravomocné rozsudky, a tak je možné, že jim už žádné oznámení o stažení žaloby nepřijde – navzdory tomu, že Berbr a Damková se dovolali k Nejvyššímu soudu.

„Každopádně doufám, že toto je i pro mě definitivní konec,“ přeje si Tomáš Kovařík.

„Já nevím, jak to bude. Já už nejsem účastníkem řízení. Všechny zákonné prostředky byly vyčerpané. V mém případě už šlo o spor Berbr versus soudní instituce České republiky, protože on si stěžoval na jejich postup.“

Kdo si spolu s Liborem Kovaříkem v minulých dnech oficiálně oddechl, je Radek Kocián. „Osmadvacátého října přišlo do datové schránky, že žalobu stahuje. Tím Berbr potvrdil, že jsem měl ve všem pravdu,“ reagoval bývalý sudí. „Kdyby ho nezavřeli, určitě by to neudělal,“ je přesvědčen a nevylučuje návrat do fotbalu. „Dokud tam byl Berbr, který mě nechal vyřadit, neměl jsem větší ambice. To se teď může změnit, fotbal mám rád a baví mě,“ shrnul.

Libor Kovařík také cítí velkou úlevu. „Chtěl bych poděkovat všem, co nám drželi palce. Hlavně klukům, kteří se mě u soudu zastali. Kteří tam řekli pravdu. Kdyby to neudělali, mohl jsem mít velký problém,“ říká.

Zda vyrozumění o stažení žaloby přišlo také Ladislavu Vízkovi, zatím není známo.