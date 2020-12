Sport Magazín: Maradona a Messi? Jednovaječná dvojčata, tvrdí Hřebík

Gary Lineker a božský Diego ve světové jedenáctce 90. let • Twitter

Lionel Messi věnoval svůj gól proti Osasuně zesnulému Diegu Maradonovi. Branku oslavil v dresu Newell's Old Boys, za který oba nastupovali • Reuters

Dělí je sedmadvacet let, ovšem kdyby na trávník vyběhli spolu, nikdo by je nerozeznal. „Diego Maradona a Lionel Messi jsou na hřišti jako jednovaječná dvojčata,“ upozorňuje Jaroslav Hřebík, uznávaný trenér a analytik. Právě on udělal hloubkový průzkum herního umění dvou argentinských fotbalových mimozemšťanů. Je součástí zítřejšího speciálního vydání Sport Magazínu věnovanému výhradně zesnulé legendě. Poznáte Maradonu v souvislostech a v detailech, které jste možná dosud ještě nepostřehli nebo neznali.

Dejte si vedle sebe dvě obrazovky. Na jednu si pusťte slalomy Diega Armanda Maradony a na druhou ty v podání Lionela Messiho. Co uvidíte?

„Že mezi nimi není rozdíl, motoricky jsou úplně stejní,“ říká Jaroslav Hřebík. „Kdybyste oběma zakryli hlavu, myslíte, že jde na obou obrazovkách o stejného hráče,“ doplňuje.

Důkazů v internetových archivech najdete řadu.

Stačí, když si vytáhnete Messiho gól na 4:0 v posledním ligovém utkání Barcelony s Osasunou Pamplona. A souběžně se mrknete na záznam Maradonova sóla z roku 1993, kdy hrál za Newell’s Old Boys. Pak vás napadne jediné: To snad není možné! Jako by se ty akce naklonovaly.

Kubík o Maradonovi: Jsem smutný. Ve své době byl nejlepší

„Každý hrál v jiné době. Jinak mezi nimi nepostřehnete rozdíly. Jejich driblink v maximální rychlosti, to je jako kopie,“ zdůrazňuje Jaroslav Hřebík.

Co přesně se skrývá za podobností nadpozemských slalomů Maradony a Messiho, se dočtete na stránkách jedinečného Sport Magazínu. Dozvíte se v něm i to, co mají společného jejich střely.

Ale to není zdaleka všechno.

Ve strhujícím příběhu Live is life se dočtete, proč si Maradonu nevybral žádný italský klub z bohatého severu. Kdo natočil jeho slavnou rozcvičku na mnichovském stadionu nebo co chybělo k tomu, aby se Argentina zle zamotala už v kvalifikaci zlatého MS 1986.

Co ještě nabídne speciální Sport Magazín k úmrtí Diega Maradony?