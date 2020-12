Podezřelá baráž o ligu. Starkovo tiché poděkování Berbrovi do telefonu

UEFA na doporučení FAČR zařadila na mezinárodní listině rozhodčích sudího Petra Ardeleana o kategorii výš, a to i přesto, že byl součástí skandálního vyvrcholení barážové části FORTUNA:LIGY • Michal Beranek / Sport

První duel zmíněné baráže dopadl v Brně 3:3, odveta (kterou měl na povel právě Ardeleanu) skončila bezgólovou remízou, což mužstvu kouče Romana Nádvorníka stačilo k záchraně.

Berbr měl podle policejních odposlechů poté volat Starkovi se slovy, že je nadšený. Prezident Příbrami reagoval tím, že „tiše říká díky“ a „ve čtvrtek se ozve, aby se zastavil“. Spekulacím nahrává, že Ardeleanu v zápase vyráběl chyby, hlavně s blížícím se závěrem otáčel fauly či ofsajdy.

„Je to nesmysl. Kdo se na to koukal a kdo je soudný, tak nemůže říct, že bych Brnu ukřivdil. Proč bych to vůbec dělal? Proč bych dával kvůli jednomu zápasu hlavu na špalek?“ hájil se pak rozhodčí v rozhovoru pro deník Sport.

Krátce po zápase ale byl v telefonickém kontaktu s Berbrem. Nejdřív si podle informací MF Dnes z policejního spisu vyslechl, že za trest bude dál pískat jen druhou ligu, pak však slyšel chválu.

„Jarda je nadšený, pozdravuje tě. A Brno jim může vylízat prdel, za Humpolcem stejně končí dálnice,“ měl hlásit Berbr. Tehdejší reakce Ardeleana? „Já jsem stejně radši, když je Jarda nadšenej, než Brno.“

Sudí, který v pondělí oslaví čtyřicáté narozeniny, pak skutečně celý podzim pískal jen v druhé lize, na nejvyšší úrovni ale působil jako VAR. Aktuálně je na listině prvoligových rozhodčích zpátky, naposledy v úterý řídil dohrávaný duel Jablonce s Bohemians.