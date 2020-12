FAČR chtěl dezinfikovat kabiny, zadělal na průšvih. Diletantismus, říká Malík

Na jaře se kluby začaly na fotbalovou asociaci obracet s dotazy ohledně COVIDu-19. Mnohdy až legračními. „Může se hlavičkovat?“ ptaly se například. Tehdejší místopředseda Roman Berbr přišel s návrhem, že strahovská centrála zařídí plošnou dezinfekci. Na konci příběhu stály proplacené faktury v hodnotě téměř deseti milionů korun, z větší části bez příslušného plnění. „Absolutní diletantismus,“ říká Martin Malík, předseda FAČR. Jeho podpis však stojí pod každou z patnácti faktur. Na případ upozornil server Seznam Zprávy.

Že je něco na velké dezinfekční akci špatně, toho si už zkraje října všimla Revizní a kontrolní komise FAČR. Ta na základě své kompetence procházela faktury a narazila na nesrovnalosti. Například na to, že na větším množství z nich došlo k vykonání smluvní práce v jeden den jedním a týmž pracovníkem. Což bylo podezřelé, protože dezinfekce stadionu netrvá pár minut, o potřebných přejezdech nemluvě.

Komise tedy začala pátrat, vyptávat se na klubech a na konci svého úsilí, tedy už v době pobytu Romana Berbra ve vazbě, vydala tuto svou zprávu. „Příklad tohoto projektu svědčí o tlaku a jisté míře svévole jednoho funkcionáře FAČR (2. místopředsedy Romana Berbra), jemu naprosté oddanosti některých pracovníků, kteří se ztotožnili s jeho metodami a stylem práce, a neschopnosti (slabosti) jiných se mu postavit a řádně plnit své pracovní povinnosti a dodržovat vnitřní předpisy FAČR,“ stojí v dokumentu podepsaném předsedou komise Zdeňkem Šimkem. Ten k tomu ještě připojuje. „Přestože se z lidského hlediska dá pochopit obava a strach některých z nich z 2. místopředsedy, zejména u vedoucích pracovníků (funkcionářů) FAČR to komise považuje za zcela nepřijatelné a naprosto neomluvitelné.“

Martin Malík, předseda FAČR, to zpětně vysvětluje pro iSport.cz takto. „Roman Berbr přišel s plánem, že vydezinfikujeme všechny kluby. Tedy nějakých 3500 klubů. Zadal svým lidem, ať udělají výpočet dezinfikované plochy. Vznikl údaj 2 700 000 metrů krychlových a ukázalo se, že to je časový i finanční nesmysl. Padlo tedy rozhodnutí, že se akce bude týkat klubů, které provozují Sportovní centrum mládeže, Sportovní středisko mládeže nebo klubovou akademii. Těch bylo devadesát.“

Berbr šel za Janem Legem, ředitelem legislativně-právního oddělení FAČR, a zadal mu vypracování smlouvy, v níž zůstal i nesmyslný údaj o 2,7 milionech kubíků dezinfikované plochy. „Ovšem ještě téhož dne,“ říká Malík, „došlo k úpravě smlouvy. O metrech krychlových se v ní už nemluví, je postavena jako zakázka na provedení dezinfekce v devadesáti klubech.“

Cena ovšem zůstala stejná, oněch 9,89 milionu korun. I to přišlo revizní komisi příliš, šlo o více než sto tisíc na jednu základnu. Tu nicméně na jaře schválil výkonný výbor.

Zakázku dostal Jiří Tymich, někdejší prvoligový fotbalista Bohemians či Jablonce a cesta právě k Tymichovi stojí za zmínku. Takto ji popisuje Martin Malík. „Už někdy v lednu 2020 přišel Roman Berbr s tím, že umí otevřít dveře k opravdu velké firmě, která by mohla být novým generálním partnerem asociace po odchodu T-Mobilu. A když se ukázalo, že firma Tymich právě s tímto novým potencionálním partnerem spolupracuje, připadalo nám to jako dobrá volba.“

To nejpodstatnější se začalo dít následně. Firma Tymich provedla dezinfekci pouze ve 41 klubech namísto smluvených devadesáti. „No začala liga, koronavirus, něco se tam stalo a nedodělalo se to,“ přiznává Tymich pro Seznam Zprávy. Jenže faktury běžely dál až do té devadesátky a asociace je bez prodlení proplácela. Podepsal se tedy dodatek ke smlouvě s tím, že firma Tymich provede před startem jarní části soutěže nikoli zbývajících 59 klubů, ale znovu všech 90. A to proto, že faktury byly již proplaceny za celé dílo. Až do výše 9,89 milionu korun.

A to po nezbytném podpisu předsedy Malíka. „Rozpočet celé akce schválil výkonný výbor. Schvalování faktur z mé strany je pak čistě formální akt a ani mě nenapadlo, že bych měl něco kontrolovat. Nenapadlo mě, že to běží po jiných kolejích než standardních. Dostali jsme se do polohy, že to nikdo nezachytil, až revizní komise. To je potřeba zdůraznit, že vlastní pochybení jsme odhalili sami, na své vlastní půdě,“ říká předseda fotbalu.

Že se stala na asociaci chyba, je zřejmé. Zásadní otázkou je, zda mohla být úmyslná, zda nešlo o způsob, jak vyfakturovat neprovedenou práci a peníze zpronevěřit. „Jsem přesvědčen, že ne. Roman Berbr prostě svým přístupem poslal případ na jinou kolej, než po které měl jet. Namísto oddělení logistiky pověřil pana Lega a další. Ti mu měli říct, že toto není jejich kompetence. Proč mu to neřekli, to víme. Protože se mu těžko odporovalo. Jelo to po vedlejší koleji. Byl to absolutní diletantismus,“ vysvětluje Malík. „Kdyby to byl úmysl, tak naprosto neumětelsky provedený. Jako kdyby lupič nejprve ukázal svou tvář a občanku a pak šel vyloupit banku.“

Takto se zatím může utěšovat, že asociaci patrně nevznikne žádná újma. Došlo k dohodě o narovnání a firma Tymich už podle Malíka vrátila na účet asociace 6 794 656,50 korun za nevykonanou práci. Navíc ve třech splátkách, od ledna do března, uhradí pokutu ve výši 2 400 000 korun.

Také revizní komise nakonec konstatovala, že věc byla „uspokojivě vyřešena.“

I tak se však může zjistit, že případ po prošetření u externího ombudsmana fotbalové asociace skončí občanskoprávním řízením a z něj vyplyne, že šlo o úmyslný čin. V tom případě Malík zváží osobní důsledky. „Pokud se ukáže, že to jde o víc než pochybení na úrovni nedbalosti, je to určitě ve hře.“