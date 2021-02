COVID rozpouští fotbalové okresy. Předsedu FAČR by měli volit noví lidé

Mandát, který fotbalovým funkcionářům dávají valné hromady, platí na čtyři roky. Pak vyprší a je jedno, zda proběhla hromada nová. Přesně to se nyní děje na okresních svazech. Hromady se kvůli COVIDu pořádat nedají, výkonné výbory proto padly, nové nejsou, vládne pověřený činovník se silně omezenou pravomocí. Kraje to může potkat zanedlouho. Na rozdíl od velké Malíkovy vlády. V jejím případě rozpad nehrozí. Znamená to však s velkou pravděpodobností, že velká valná hromada nemůže přeskočit okresní a krajské. Jinými slovy, příštího předsedu zvolí „noví“ lidé.