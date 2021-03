Nemáš mládež, zaplatíš? FAČR vrátí „odpustky“ klubům v téhle sezoně

Podmínka pro kluby od třetí ligy po krajské B třídy byla zavedena v sezoně 2008/09. Cílem bylo zajistit, aby nezanedbávaly výchovu talentů. Třeba aby nepřišel bohatý mecenáš (i když zlaté časy jsou dávno pryč), neudělal si radost áčkem nabitým známými borci a o zbytek se nestaral. I proto byl stanoven celkový a minimální počet mládežnických mužstev. A za týmy, které budou chybět, se začalo platit. Podle Soutěžního řádu FAČR by to pro sezonu 2020/21 například pro kluby ve třetí lize znamenalo mít minimálně tři mládežnická mužstva a za každé, které by chybělo do celkového počtu pěti, uhradit 50 tisíc korun. Nejníže, v I. B třídě kraje jde o jedno jediné družstvo a poplatek 10 000 korun.

Rozpisy konkrétních soutěží však mohou obsahovat úpravy. A také obsahují. Aktuálně tak má klub z ČFL minimální kvótu čtyři týmy, za každý nepřihlášený nebo takový, jenž nedohraje soutěž, činí poplatek 60 tisíc korun. Jenže taky paradoxně vzhledem k původnímu záměru nemusíte mít vůbec žádný – „jen“ je nutné zaplatit jednorázově 300 tisíc korun. Stejný počet družstev platí i pro divizi, částka za jedno chybějící je o 10 tisíc nižší a souhrnná suma činí 250 tisíc. Na Moravě vycházejí z velkých „strahovských“ počtů, pro nynější ročník při tom byly poplatky sníženy na polovinu. V říjnu Revizní a kontrolní komise FAČR potvrdila povinnost zaplatit u sedmi klubů v moravských divizích, a to v souhrnné výši 180 tisíc korun.

Zároveň se zavedením počtů mládežnických družstev bylo možné donedávna využít i tzv. sdružených mužstev či souklubí: kluby sloučí své hráče v mládežnická mužstva, která pak hrají pod jednou hlavičkou. Právě touto praxí se loni hájily například třetiligové Živanice, v jejichž čele působil kritik poměrů v soutěži Petr Špaček posléze vyloučený z FAČR. Klubu byl vyměřen poplatek s pokutou ve výši 360 tisíc korun, Špaček však argumentoval, že živanický Sokol podmínky splnil spoluprací s Lázněmi Bohdaneč či Starým Hradištěm a posvětil to krajský svaz. „Budeme o to dál bojovat. Jsou to velké peníze, které jsme mohli použít jinak,“ říká Špaček.

Problém se do širšího povědomí dostal poté, co na podzim 2018 deník Sport přišel se zjištěním, že v ČFL nastupuje pět klubů v rozporu se soutěžním řádem: v té době lídr tabulky Zápy, dále zmíněné Živanice, Převýšov, Radotín a Jirny. A to právě kvůli nedostatečnému počtu družstev. „Při nejlepší vůli u nás nejsme schopni mládežnické týmy vybudovat. Nejsou děti,“ tvrdil sekretář a trenér Michal Mašek a podobně argumentovali či argumentují i jinde.

Řídící komise pro Čechy vedená tehdy Dagmar Damkovou přesto jejich start posvětila. „Ano, souhlasím, že správně bychom je měli vyndat ze soutěže,“ připustil pro Sport její manžel a bývalý místopředseda FAČR Roman Berbr. Podle něho i dalších funkcionářů převážilo sportovní hledisko a zájem na tom, aby soutěže neutrpěly vyloučením několika klubů. Berbr nicméně tvrdil, že je potřeba zavést neporovnatelně vyšší pokuty: třeba až půl milionu korun za každý tým. To se ale nestalo.

Na nesoulad mezi řády a praxí už na podzim 2018 upozornil předseda Revizní a kontrolní komise FAČR Zdeněk Šimek. A právě v pozdější zprávě jeho komise, z níž citovaly Seznam Zprávy, se uvádí, že asociace i Řídící komise pro Čechy v několika případech a dlouhodobě poplatky nevymáhaly, čímž Strahovu vznikla škoda minimálně 1,4 miliony korun. Předseda FAČR Martin Malík argumentoval odlišným výkladem sdružených mužstev a stanoviskem odvolací komise. „Platí, že všichni jsou si rovni, ale někteří rovnější,“ glosuje to s úsměvem exšéf Živanic Špaček.

Podle čerstvého rozhodnutí asociace ovšem byly kompenzační poplatky pro sezonu 2020/2021 plošně a v plném rozsahu zrušeny. „Ano, je tomu tak, za mládež. Poplatky vrátíme všem klubům, které již poplatek uhradily,“ říká generální sekretář Jan Pauly mladší. Podle něho je to reakce na současnou tíživou ekonomickou situaci způsobenou epidemií koronaviru. „Smyslem je nepenalizovat kluby v této těžké době,“ dodává.

Týmy na nižších úrovních nyní čelí i dalším problémům s přípravou kvůli opatřením v boji s koronavirem. S restartem sezony se nicméně počítá, podle plánů FAČR má začít dohrávkou podzimní části. Termín případného plošného zrušení soutěží stanoven nebyl.

Minimální počet vyžadovaných mládežnických týmů 2020/21 ČECHY ČFL: 4

Pokuta za chybějící tým: 60 000

Souhrnná pokuta: 300 000 Divize v Čechách: 4

Pokuta za chybějící tým: 50 000

Souhrnná pokuta: 250 000 MORAVA MSFL: 3

Pokuta za chybějící tým: 25 000

Divize na Moravě: 2

Pokuta za chybějící tým: 20 000 Pozn.: Původní částky byly o polovinu vyšší.

Dohrání sezony nižších soutěží

■ Řídící orgán soutěže určí dobu na přípravu klubů tak, aby nenaskočily přímo do ostrého zápasu. „Počítáme přibližně se čtrnácti dny, respektive třemi týdny,“ upřesňuje Pauly.

■ Soutěžní ročník se nebude prodlužovat, všechny soutěže budou ukončeny do 30. června, respektive do 27. června.

■ Pro regulérní ukončení sezony je nutné odehrát více než 50 % všech soutěžních utkání.

■ Soutěžní utkání se odehrávají v maximálním možném počtu, která vládní opatření dovolí.

■ V případě různého počtu odehraných utkání na konci ročníku bude použit koeficient vypočtený z počtu získaných bodů a odehraných soutěžních utkání.

■ Přestupní období je prodlouženo do 14. května 2021.