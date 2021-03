Poborský oznámil: Chci vést český fotbal. Už se nemůžu dívat, jak upadá

Poborský je první, kdo úmysl ucházet se o nejvyšší post v českém fotbale prezentoval veřejně. „Už se nemůžu dívat na to, jak můj milovaný sport upadá, jak ho nejrůznější funkcionáři využívají pro svůj vlastní prospěch a obohacení, jak mu lidé přestávají věřit, jak se na něj už pomalu nekouká jinak než přes prsty.“ zdůvodnil svoje rozhodnutí.

V čele FAČR je nyní Martin Malík. Asociace je pod velkou kritikou od říjnového vypuknutí korupční kauzy s údajným ovlivňováním výsledků zápasů kolem bývalého místopředsedy FAČR Romana Berbra. Vlivný funkcionář po vypuknutí aféry postupně odstoupil ze všech pozic, v lednu po téměř třech měsících propuštěn z vazby a je dál vyšetřován na svobodě.

Poborský také zdůraznil, že během celé kariéry nebyl spojován s žádnou negativní fotbalovou kauzou. „Asi to bude i tím, že jsem vždycky raději hrál na hřišti než v zákulisí. Proto jsem přesvědčen, že budu na post předsedy českého fotbalu tím nejlepším kandidátem,“ konstatoval bývalý hráč Slavie, Sparty, Manchesteru United či Benfiky Lisabon.

O tom, že se k tomuto kroku chystá, hovořil Poborský už minulý měsíc v pořadu Karlos Show na iSport.cz. „Mohl bys to být ty sám, tak se to neboj říct: Já to převezmu a ten bordel vyčistím,“ nabádal ho MMA zápasník Karlos Vémola. „Upřímně, zvažuju kandidaturu na nejvyšší posty, protože mi český fotbal není lhostejný,“ řekl Poborský tehdy. Nyní je to oficiální. Celý díl Karlos Show s Karlem Poborským ZDE>>>

Za českou reprezentaci odehrál 118 zápasů a pomohli jí k zisku stříbra na mistrovství Evropy 1996 i třetímu místa na EURO 2004. Po skončení hráčské kariéry Poborský působil ve vedení Dynama České Budějovice, také byl členem výkonném výboru FAČR a stál u vzniku projektu regionálních fotbalových akademií.