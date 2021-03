Peltovy lety do Brna či na LM platil svaz. Tvrdí, že to nebyla rozmařilost

Miroslav Pelta létal do Brna či na LM soukromou leteckou taxislužbou • Sport/Pavel Mazáč

Bývalý předseda fotbalového svazu Miroslav Pelta používal k cestování služby soukromé letecké taxislužby. Podle zjištění serveru irozhlas.cz, který má k dispozici účetnictví fotbalové asociace z let 2012 až 2017, jablonecký boss létal třeba na schůzky do Brna nebo na fotbalová utkání Ligy mistrů do Mnichova, jedna cesta v průměru stála svaz 100 tisíc korun.