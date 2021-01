Soud s Peltou: Debakl vedoucího úředníka. Nikdo tomu nerozuměl, řekl

Absolutní chaos v udělování státních dotací na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy obnažuje aktuální proces, v němž na lavici obžalovaných sedí bývalý předseda fotbalové asociace Miroslav Pelta. Pondělní výpověď Darka Víta jen korespondovala s výstupy dřívějších svědků, kteří přiznali, že v dotačních procesech se neorientovali.

Pro pochopení věci, právě Vít byl důležitou osobou v rámci obvinění České unie sportu, která v celém případu významně figuruje, stejně tak její předseda Miroslav Jansta. Vít byl vedoucím pracovníkem v přípravě dotačních procesů v letech 2016/2017 a měl dohled nad Programem III, ze kterého se financovaly sportovní střešní organizace. Připravoval zásadní dokumenty, byl členem expertní výběrové komise, která řešila a schvalovala výši dotací pro jednotlivé členské svazy.

Jenže… Problematice nerozuměl. Během pondělního výslechu byl viditelně nervózní, mluvil potichu, na přímé dotazy častokrát odpověděl slovem nevím. „Na úřad jsem nastoupil v roce 2016 bez předchozích zkušeností s dotačním řízením. Vycházel jsem z dat, které se podařily získat, ale neměl jsem správné informace,“ přiznal.

Dotace jsou přidělovány na základě složitých výpočtů jednotlivých parametrů v tabulkách. Každý vyhlášený program, celkem jich bylo deset, měl svého administrátora, který připravil podklady. Vít se angažoval v Programech I., II., a V. „Pomáhal jsem s výpočty,“ prohlásil.

Zároveň ale přiznal, že si s metodikou výpočtů nevěděl rady. Dokonce se s pomocí obrátil na svého bratrance z matematicko-fyzikální fakulty. „Pomohl mi s dešifrováním základního klíče. Do výpočtů ale nezasahoval, spíš mi osvětlil princip, který byl ale hrozně složitý. Chytal jsem se každého stébla. Nikdo tomu na ministerstvu nerozuměl,“ bezelstně přiznal.

V podobném duchu u soudu vypovídala už na podzim Vítova podřízená Jarmila Krumphanzlová, které měla na starost Program III., z něhož plynou státní peníze střešním organizacím jako je Česká unie sportu, Český olympijský výbor či Česká obec sokolská. „V podstatě jsem si s tím nevěděla rady. Výpočty jsem nastřelila zkusmo, aby mi to nějak vyšlo,“ uvedla.

Takto „vypracované“ dokumenty pak posuzovala a schvalovala expertní výběrová komise, v níž seděl právě Vít, ale také třeba úřednice Kristýna Čechová. Ta na podzim též přiznala, že metodice vůbec nerozuměla. „Jen jsem se tam učila,“ řekla.

Pro obhájce obžalovaných jsou tyto výpovědi důvodem k optimismu, jelikož své u soudu svou obhajobu z velké části staví na nekompetentnosti a chybám státních úředníků.

Ještě k Vítovi. Závěrečně expertní výběrové komise se neúčastnil. Na základě pozvání od Českého olympijského výboru byl ministerstvem školství vyslán na pracovní cestu do Turecka na evropský festival mládeže. Obhájci se Víta dotazovali, proč tuto cestu upřednostnil před účastí na klíčové poradě pro rozdělení prostředků do sportu. „Zvažoval jsem to z pohledu, že získám další zkušenosti. A že si také trochu oddechnu, protože v té době to bylo na ministerstvu pracovně neúnosné,“ prohlásil u soudu Vít.