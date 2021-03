Tribuna štafle i na Ostrovech. Fotka věrných fandů získala prestižní cenu

Touha nejvěrnějších fanoušků podporovat svůj oblíbený tým a jejich vynalézavost nezná hranice. Vědí to i v kolébce fotbalu Anglii, tamní ocenění Asociace sportovních novinářů za nejlepší fotografii „mimo hlavní dění“ získal snímek promrzlých, ale zapálených srdcařů z Essexu. A českým fanouškům může něco hodně připomínat.

Uvnitř stadionu je prázdno, jen fotbalisté a pár nejnutnějších pořadatelů a funkcionářů. Přesto zápas sledovaly desítky fanoušků. V počasí, ve kterém by bylo těžké vyhnat i psa na procházku, opřeli o stadion štafle a fandili přes zeď. Vršovice? Ne, Anglie!

„Byl to ošklivý a chladný večer na zápas 2. kola FA Cupu mezi Canvey Island a Boreham Wood. Místní fanoušci se místo sledování hry v televizi v teple svých domovů rozhodli přijít s žebříky a díky nim vidět. Fanoušci přes všechny okolnosti zoufale chtěli podporovat svůj klub, jak nejlépe to šlo,“ vzpomíná u svého instagramového příspěvku anglický fotograf Guardianu Tom Jenkins.

Jeho obrázek je slavný. Až tak, že při předávání prestižních ocenění britské Asociace sportovních novinářů SJA ovládl speciální kategorii Away from the action pro snímky pořízené stranou hlavního dění.

„Byla velká tma, ale na délku paže jsem si přidržel světlo, které pomohlo a rozzářilo dešťové kapky. Myslím, že použití blesku může fotografiím vzít atmosféru,“ vysvětluje, jak obrázek pořídil.

A má pravdu, ze snímku je jasné, že fandit ten večer Canvey Island nebyla žádná slast. Nejenže na malém stadionu pro čtyři tisíce lidí nesměli ani na jedno z pěti set krytých míst k sezení, navíc museli sledovat porážku 0:3 a vypadnutí.

Za podobné fotografie jako Tom Jenkins byl oceněn i český reportér Roman Vondrouš, který vyhrál jednu z kategorií soutěže Pictures of the Year International (POYi) za vystižení atmosféry ve vršovickém Ďolíčku.

Zatímco fanoušci poloamatérského týmu z Essexu další příležitost obestoupit stadion se štaflemi neměli, protože jejich soutěž je přerušená, v Praze „tribunu štafle“ zničilo udání a i na posledních zápasech Bohemians bylo smutné ticho.