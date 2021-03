Tucet faulů na kriminál: Roofe, zranění Čecha, alkoholik i kop do fanouška

TOP 12 nejdrsnějších faulů: Roofe, zranění Petra Čecham i alkoholik • FOTO: Koláž iSport.cz Vysoce podlý atak Kemara Roofeho do obličeje slávistického brankáře Ondřeje Koláře v osmifinále Evropské ligy se jednoznačně zařadil mezi nejšpinavější fauly historie světového fotbalu. Deník Sport vybral dvanáct šílených surovostí, které otřásly fanoušky po celé zeměkouli a které se doteď připomínají jako odstrašující příklady. Od ze řetězu urvaného „Toniho“ Schumachera, přes irského drsňáka Roye Keana, jeho krajana Stephena Hunta, který málem zabil Petra Čecha, až po alkoholika Paula Gascoigneho. Ve výběru však nechybí ani sparťanský útočník Leo Kweuke…

Loket zběsilého Bena Autor faulu: Ben Thatcher

Zápas: Manchester City–Portsmouth (srpen 2006) Čistokrevný blázen. Fotbal hrával častěji lokty než nohama. Už v roce 2000 vyřadil na část sezony Nickyho Summerbeeho ze Sunderlandu, ale co předvedl o šest let později, nemá obdoby. Jako smyslů zbavený se hnal k postranní čáře na nic netušícího Pedra Mendese z Portsmouthu a úderem loktem ho srazil k zemi. Portugalec dostal po brutální ráně záchvat, s kyslíkovou maskou na tváři a na nosítkách opustil stadion. Sudí Dermot Gallagher však k překvapení všech červenou neudělil, což náležitě okomentoval trenér „Pompey“: „Museli byste spáchat vraždu, abyste od Gallaghera viděli červenou kartu.“ City sebralo Thatcherovi šest týdenních výplat, osm zápasů nemohl hrát.

Kung-fu kop „krále“ Autor faulu: Eric Cantona

Zápas: Crystal Palace–Manchester United (leden 1995) Při působení v Manchesteru United si Eric Cantona vysloužil přezdívku Král, ale během svého fotbalového života se tak často nechoval. V roce 1995 byl v hlavní roli scény, která ohromila fotbalový svět. V závěru zápasu na Crystal Palace inkasoval Francouz červenou kartu a z první řady hlediště na něj řval jistý Mattheo Simmons – chuligán a pravicový radikál. „Vrať se zpátky do Francie, ty francouzský sráči.“ Cantona se vytočil, rozběhl a kung-fu kopem srazil Simmonse k zemi. Dostal trest na devět měsíců, civilní soud mu napařil dva týdny natvrdo, pak rozsudek zmírnil na 120 hodin prospěšných prací. Podržte se, Cantona na vše vzpomíná rád. „Můj nejlepší moment? Měl jsem spoustu dobrých momentů, ale nejraději mám ten, kdy jsem nakopl chuligána,“ řekl v dokumentu pro BBC.

Koleno do hlavy Čecha Autor faulu: Stephen Hunt

Zápas: Reading–Chelsea (říjen 2006) Byla to hrůza, která otřásla celým Českem. Jeden z nejslavnějších gólmanů tuzemské historie dělal rutinní zákrok, balon držel na zemi v rukavicích, načež se přihnal Stephen Hunt a totálně bez respektu kolenem v plné rychlosti trefil hlavu brankáře Chelsea. Petr Čech se vrátil na hřiště až po dlouhých čtyřech měsících, v prvních dnech po zranění nevnímal rozdíl mezi světlem a tmou, po operaci mluvil způsobem, že mu nikdo nerozuměl. Ošklivou ránu spravilo třicet stehů. Na doporučení doktorů od té doby nosil při zápasech ochrannou přilbu. „Pro Petra mohlo být snadné mě kritizovat. Mohl se do mě trefovat, kdykoli by se mu zachtělo, ale on to nikdy neudělal,” vážil si Čechova chování irský agresor.

Kop ve stylu MMA Autor faulu: Nigel de Jong

Zápas: finále MS Nizozemsko–Španělsko (červenec 2010) Nikdo nepředvedl hnusnější faul ve finále světového šampionátu než nizozemský holohlavý bek Nigel de Jong. Ve stylu bojovníků MMA se položil do vzduchu a drsným kopem přímo do hrudi složil španělského středopolaře Xabiho Alonsa. Co hůř, De Jong neměl zájem hrát míč, šlo o úmysl, totální zkrat. Velkým překvapením bylo, že rozhodčí Howard Webb nevytáhl červenou kartu! Šlo o jedno z nejtvrdších finále historie. Anglický sudí rozdal čtrnáct žlutých karet a vyloučil Johny Heitingu. V prodloužení vyhrálo Španělsko gólem Andrése Iniesty.

Hnus! Kolíky přímo do obličeje Autor faulu: Kemar Roofe

Zápas: Rangers FC–Slavia (březen 2021) Rangers jsou v osmifinále Evropské ligy ve ztrátě 0:1, proti Slavii potřebují srovnat účty, jenže absolutně neovládají emoce. Vrcholem dění je strašlivá odpornost Kemara Roofea. Angličan je na trávníku sotva chvíli, když se snaží honit nakopnutý míč, v plném běhu vytrčí nohu do vzduchu a kolíky kopačky vrazí do obličeje gólmana Ondřeje Koláře. Slávistické opoře crčí na trávníku potoky krve, po vyšetření v nemocnici se zjistí, že utrpěl frakturu lebeční kosti. Roofe je vyloučen, po návratu domů pražský klub oznamuje, že na osmadvacetiletého ofenzivního hráče podává trestní oznámení. Mimochodem, Kolář i celá Slavia doteď čekají na omluvu skotské strany.

Utržený vagon Schumacher Autor faulu: Harald Schumacher

Zápas: semifinále MS Francie–Německo (červenec 1982) Patrik Battiston si to středem hřiště valí k německé bráně, na hraně vápna periferně vidí vybíhajícího gólmana Haralda „Toniho“ Schumachera. Míč si trkne podél něj a vzápětí schytá nejšílenější ránu života. Jak to popsat? Jako když do vás narazí odbržděný vlak… Francouz padl na zem, zůstal bezvládně ležet. Noviny psaly o atentátu, Michel Platini, kapitán země galského kohouta, si v první moment myslel, že oblíbený spoluhráč je mrtvý. Tak děsivá rána to byla! Nizozemský rozhodčí Charles Corver vůbec nepískal faul, zatímco vyděšení Francouzi volali na trávník lékaře. Výsledek zápasu? Pro Battistona a celou Francii nadmíru krutý. Němci vyhráli 5:4 na penalty a postoupili do finále.

Nejšpinavější hráč historie? Autor faulu: Kevin Muscat

Zápas: Melbourne Victory–Melbourne Heart (leden 2011) Dupnutí na protihráče, vyhrožování mladším spoluhráčům, vážná zranění protivníků. Kevin Muscat, rodák z Anglie, si vysloužil pověst jednoho z nejšpinavějších hráčů fotbalové historie. Vrchol jeho kariérního řádění nastal během melbournského derby. Muscat oběma nohama napřed sundal pronikajícího Adriana Zahru, přičemž šíleným způsobem vyvrátil útočníkovu pravačku. Dostal červenou kartu a trest na osm zápasů. Pro Zahru skončila sezona… Mimochodem, Muscat hrával v sezoně 2002/03 za Rangers.

Nejslavnější hlavička Autor faulu: Zinedine Zidane

Zápas: finále MS Itálie–Francie (červenec 2006) „Držel mě za dres, tak jsem mu řekl, ať toho nechá a že jestli ten dres chce, tak mu ho dám po zápase. No a pak začal říkat velmi ostrá slova, která několikrát zopakoval. Slova, která bolí víc než činy. Potom se to seběhlo hodně rychle,“ popisoval Zinedine Zidane svou verzi událostí z finále světového šampionátu v roce 2006. Jeho obětí byl Matteo Matterazi. Krátce předtím se měl francouzského kapitána dotknout silně nemístnou průpovídkou na adresu jeho matky a sestry. Zidane nelenil, a hlavou vší silou udeřil do Italových prsou. Ten se skácel k zemi, rozhodčí Horacio Elizondo tasil červenou kartu. Bez vyloučeného Zidaneho dotlačila Francie zápas až do penalt, v nich nakonec padla 3:5. Prohřešek pátého potomka alžírských imigrantů přímo nespadá do kategorie „špinavých“ faulů, nicméně vzhledem ke způsobu provedení a všem okolnostem, do výběru patří.

Žádná omluva to nevrátí Autor faulu: Leonard KWEUKE

Zápas: pohár Sparta–Ml. Boleslav (květen 2013) Urostlý útočník Leonard Kweuke se ve Spartě proslavil hlavně solidní porcí nastřílených branek, ale také jednou hororovou scénou. V pohárovém utkání proti Mladé Boleslavi se rozběhl po křídle, míč si předkopl o trochu víc, dřív u něj byl skluzující Radek Dosoudil, Kamerunec přišel do souboje pozdě a vší silou došlápl na holeň poctivého zadáka. Ten v šoku úpěl na zemi, Kweuke byl zahnán pod sprchy. „Šel jsem do souboje s cílem zahrát míč, nechtěl jsem Radkovi ublížit. Moc mě to mrzí,“ omlouval se sparťanský střelec. Co na to Dosoudil, který měl ošklivě zlomenou nohu? „Žádná omluva nevrátí to, co se stalo,“ řekl poté, co ho Kweuke navštívil v motolské nemocnici.

MadROY napadl otce Haalanda Autor faulu: Roy Keane

Zápas: Manchester United–Manchester City (duben 2001) V sezoně 1997/98 si Roy Keane poničil vazy v souboji s Alf-Inge Haalandem. Otec dortmundského zázraku si myslel, že simuluje, dlouho nad irským tvrďákem stál a řval, aby se postavil na nohy. Od té doby choval Keane vůči němu zášť. Žáhu si chladil o tři roky později během manchesterského derby. Oba hráči se čelně střetli o míč, MadROY však šíleným způsobem trefi i Norovo koleno. Pak nad ním stál a křičel, ať se zvedne... Msta byla dokonána. Oběť Haaland musel s přervanými vazy na operaci, Keane dostal stopku na pět zápasů a pokutu 150 tisíc liber.