Ondrášovka končí s podporou turnaje. Kvůli kauze i prostředí ve fotbale

Podvod s půlmilionovou dotací na finálový turnaj Ondrášovka Cupu prošetřoval královéhradecký kraj. Spolek pořádající dětské turnaje, jejímž předsedou je známý hokejový rozhodčí Petr Lacina, měl vykázat nepravdivé údaje na fakturách a zfalšovat podpisy.

Skutečnost, o které informoval v únoru jako první deník Sport, znepokojila firmu Kofola Československo, která Ondrášovku vlastní. „Společnost ihned začala jednat jak s organizátory akce, tak s vedením FAČR, a sledovat vývoj celé kauzy. Ta podle informací vedení kraje dospěla do fáze podání oznámení na podezření ze spáchání trestného činu dotačního podvodu,“ stojí v oficiálním prohlášení.

„Okolnosti případu i jeho opakované mediální zařazení mezi aktuální kauzy českého fotbalu dovedlo vedení společnosti k rozhodnutí ukončit s organizátory turnaje spolupráci,“ dodává firma, která si vinou dotačního podvodu organizátorů připadá poškozená.

„Podporu dětského fotbalového turnaje jsme vnímali jako podporu aktivního sportování tisíců dětí. To považujeme za velmi důležité. Současná kauza s podezřením na dotační podvod a celé dění okolo ní nám ukázalo, že do takového fotbalového prostředí nepatříme. Začínáme hledat jiný způsob, jak podpořit sportování dětí na čerstvém vzduchu. S Ondrášovkou máme i bez tohoto turnaje letos v plánu zajímavé a společensky prospěšné aktivity,“ řekl Jannis Samaras, majitel společnosti Kofola Československo, a dodal: „Fotbal musí projít zásadní a hlubokou proměnou. A to bude nějakou dobu trvat. Než proběhne a než se český fotbal očistí od podobných případů, nebudeme se s ním spojovat.“