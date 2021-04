Kandidát za Moravu Salač: Mávat bych sebou nenechal. Co říká na Šmicera?

Do práce teď Václav Salač chodí hlavně proto, aby si pořádně připravil půdu pro červnové volby do svazových struktur. Cítí se silný, pro úspěch dělá maximum. Že je pro širší veřejnost „no name“? Na sebeprezentaci předseda TJ Heršpice a hráč okresního přeboru usilovně pracuje. „Zatím mám podporu ve všech okresech v rámci krajů a ve velké části klubů,“ lebedí si po výjezdech do všech koutů Moravy a Slezska. Je zvědavý, kdo se mu kromě Františka Jury postaví.

Co vás přivedlo ke kandidatuře do vrcholných struktur FAČR?

„Mě to ani tak nenapadlo, ale byl jsem vyzýván různými podnikatelskými skupinami a bývalými fotbalisty, kteří chtějí zpět důvěru ve fotbal. V lednu jsem řekl, že jdu do toho. Úzce spolupracuju i s klukama z Fevoluce, i když nejsem přímo jejím registrovaným členem. Její myšlenky jsou stejné, jako zastávám já. Chtěl bych změnit fotbal, očistit ho. Mám tři hlavní pilíře. Tím prvním je rozvoj mládeže od okresní úrovně tak, aby se ti talentovanější mohli posouvat výš. Druhým tématem je dostupnější infrastruktura. Když máte na okrese jednu dvě umělky, je to málo.“

Třetí pilíř?

„Nemám pocit, že by doteď probíhala komunikace směrem z Moravy do FAČR správně. Víte, že Morava byla vnímaná od Humpolce jako Asie. Nebyla respektovaná. Když se někdo opřel do jednotlivých členů Výkonného výboru za Moravu, nepřišla žádná speciální zpětná vazba. Místopředseda by měl být zkušený manažer, lídr a znát fotbal odspoda. Pokud znáte lidi z takzvaného velkého fotbalu, čili funkcionáře a bývalé reprezentanty, je to přidaná hodnota. Ale podle mě by měl mít odpracovánu i práci v klubu, ideálně na okresní úrovni. Aby věděl, jak to chodí. A taky by mu nemělo chybět dlouholeté profesní zázemí. To mu umožní řídit Moravu profesně-manažersky. Ve vedení FAČR by neměli být lidé, kteří si tímto neprošli. Přesto ve funkcích jsou a chtějí je obhajovat.“

Vedle vás se o tuto pozici uchází František Jura, primátor Prostějova a šéf tamního druholigového klubu. On vás nezná. Vy jeho ano?

„Neznám ho, ale přečetl jsem si váš článek ve Sportu. Zapůsobil na mě tak, že jde o normálního chlapa, který to myslí s fotbalem dobře. Jsem rád, že kandidaturu taky nevnímá jako typickou politikařinu. Ta už podle mě nemá ve fotbale místo. Zatím jsme dva. Stále čekám, jestli se ještě někdo přihlásí. Volby považuju za demokratické, pokud je více kandidátů. Já se tomu věnuju od konce října. Mým cílem je získat co nejsilnější mandát. Neberu to nyní jako souboj Salač–Jura.“

Co nabízíte?

„Když jsem se na tuto cestu pustil, vyhlásil jsem, že jdu cestou fotbalu. Zpočátku se mi to vracelo negativně. Bafuňáři, kteří jsou ve funkcích léta, si to pořád chtějí dělat politicky. Bez připraveného, konkrétního programu, bez práce. Neměl jsem z toho dobrý pocit.“

VÁCLAV SALAČ Narozen 30. července 1984 (36 let) v Třebíči Stav ženatý, dvě děti Povolání podnikatel, právník Fotbalová činnost hráč, šéftrenér mládeže a předseda TJ Heršpice (okresní přebor)

Už máte?

„Čím víc jsem se setkával s lidmi na úrovni okresů, krajů a klubů, zjistil jsem, že hlad po tom dělat fotbal nepolitickým způsobem tady je. Názory okresů by měly být více slyšet. Nabízím cestu čistého fotbalu bez politikaření. Každý den sleduju, jak dopadly volby na okresech. Vím přesně, jak dopadly. Mám z toho dobrý pocit. Je velký rozdíl mezi Čechy a Moravou. Morava byla víceméně nedotčená Berbrovými chapadly a fotbal se tady dělal tak, jak chtěli v daném regionu.“

Jaký pohled máte na kauzy kolem bývalého místopředsedy za Čechy Romana Berbra?

„Ani jsem jich tolik nečekal. A to ještě není konec. Mám z toho nepříjemný pocit. Veřejnost ztratila i poslední zbytky důvěry v současné vedení FAČR. To je hlavní důvod, proč by se mělo změnit.“

Znáte se s Berbrem osobně?

„Ne, nepoznal jsem ho. A možná jsem za to rád. (úsměv) Já jsem trošičku bodřejší, ostřejší povahy. Takto bych sebou určitě mávat nenechal. Pohybuju se i v byznys prostředí. Už jsem se setkal s několika zástupci bank, telefonních operátorů i energetických společností. Dokonce i z jedné sázkové společnosti, která dnes fotbal nepodporuje. Říkali, že by dali do fotbalu velké prostředky, ale ne za současného vedení. Ty kauzy je odrazují.“

Jak jste spokojený s fungováním stávajícího moravského místopředsedy Zdeňka Zlámala?

„Osobně ho nedokážu hodnotit. Ale za poslední tři měsíce jsem měl možnost projet všechny okresy a kraje, velkou část klubů. Sbíral jsem informace. A bohužel, většinou byla práce pana Zlámala hodnocena jako nulová. Nikde se v okresech neobjevoval, neřešil problémy „běžných fotbalistů“. A když jsem se ptal v Čechách, co by navrhovali za zlepšení na Moravě, všichni svorně řekli: Vyměnit místopředsedu.“

Není fotbalové rozdělení republiky na dvě části zastaralé?

„Taky mi to připadá hloupé. To je ta politika. Vzniklo to proto, že se vybudovala určitá mocenská struktura, která do fotbalu vůbec nepatří. Musí ho vést lidé, kteří si odmalička kopají na hřišti mezi domy a politiku nepovažují za to hlavní. Možná je to trošku naivní pohled. Ale myslím, že by to mělo fungovat.“

Měl byste na tu funkci čas? Podnikáte, jistě jste vytížený člověk.

„Kandidatura pana Jury mě překvapila právě proto, že je primátor města. To je časově velmi náročná pozice. S několika primátory se znám a vím, že nejsou doma o víkendech, ani po večerech. Navíc chce dostat Prostějov do první ligy. Já jsem se už před pěti lety rozhodl, že co nejvíc svých činností předám zaměstnancům, abych se mohl věnovat něčemu společensky prospěšnému. Víceméně celou pracovní dobu jsem si vyčlenil na to, abych se měl čas na fotbal a zároveň se připravil na pozici místopředsedy FAČR za Moravu. Extrémně mě to baví a naplňuje.“

Hrával jste aktivně fotbal?

„Dodnes hraju, na okresní úrovni. Byl to pro mě druhý sport za atletikou. Fotbal je vášeň.“

Ve vašem portfoliu podporovatelů máte například trenéra Sparty Pavla Vrbu. Jste kamarádi?

„Potkali jsme se v Hodoníně, kde jsem hrál několik charitativních a přátelských zápasů. Ve vyšším fotbalovém prostředí se pohybuju už dlouho. Působil jsem hodně jako sponzor, partner různých charitativních utkání.“

Proč vás nepřesvědčil bývalý reprezentant Karel Poborský jako kandidát na svazového předsedu?

„Vyplývá to z mého názoru, že důvěra ve fotbal se musí vrátit změnou ve vedení FAČR. Přečetl jsem si, že Karel Poborný chce zachovat stávající vedení. Já se nevyhraňuji proti panu Poborskému. Jen zastávám názor, že pokud se má změnit fotbal, musí se změnit jeho vedení.“

Jak podle vás vedl fotbal v předchozích letech Martin Malík?

„Těžká otázka. (úsměv) Pan Malík je výkonný člověk. Není lídr, který by měl stát v první linii a držet prapor jako front manažer. Myslím, že v té funkci plnil pokyny. Také je jako předseda odpovědný za všechny ty kauzy.“

Kdo by mohl ideálně přijít po něm?

„Perfektní předseda by byl Vláďa Šmicer. Je to úžasná osobnost, kluk s čistou duší. V okresech si hodně odpracoval. Vím, co má od října za sebou. Není to žádné sci-fi. Udělal za tu dobu z mého pohledu obrovský posun a právě na okresní a krajské úrovni zaujal obrovské množství lidí. I v klubech. Kdyby se nějakou formou spojil například s Petrem Fouskem, byli by skvělé duo.“