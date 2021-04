Karlsson se vrací v pravý čas! Před Spartou je těžká nálož zápasů

Dnes by to měl být ještě relativně „klidný“ zápas s Teplicemi (18.30), ale pak to začne. Sparta vstoupí do nejdůležitější sekvence celé sezony. V rychlém sledu bude konfrontována s nejsilnějšími možnými soupeři. Slavia, dvakrát Jablonec, Slovácko… Tuhle nálož by ale Letenští měli absolvovat už s uzdraveným křidelníkem Davidem Mobergem Karlssonem, což je pro Pavla Vrbu a jeho kolegy naprosto zásadní zpráva. „Teď se ukáže, jak na tom jsme,“ velí do útoku zkušený kouč.