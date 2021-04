Fousek o kandidatuře: Mám podporu. Cítím se silnější, reaguje Poborský

Už jsou dva. Do boje o první židli českého fotbalu se po Karlu Poborském hlásí zkušený funkcionář Petr Fousek. Ve dvou předchozích volbách na pozici předsedy neuspěl. To bylo ovšem v roce 2017. Od té doby se situace zásadně změnila. Ze scény zmizel hlavní Fouskův volební soupeř. Roman Berbr.

Osmapadesátiletý Petr Fousek se po třech letech na expertní misi FIFA a UEFA v Řecku vrací domů. A rovnou míří nejvýš. „Rozhodl jsem se po zralé úvaze podat kandidaturu na předsedu Fotbalové asociace České republiky,“ oznamuje.

Je to jeho třetí pokus. První dva, v červnu a prosinci roku 2017, skončily nezdarem. Hlavním protikandidátem byl v obou případech Martin Malík, pro něhož sháněl hlasy Roman Berbr. A proti této síle se v oněch časech nedalo jít.

Fousek měl silnou podporu delegátů na Moravě, a díky tomu dokázal v červnu zamezit Malíkově zvolení. V prosinci už – z velké části také kvůli tlaku ze strany UEFA a FIFA na nutnost zvolení jakéhokoli předsedy – svůj dílčí úspěch nezopakoval.

Vítězství slavili Martin Malík a Roman Berbr.

Petr Fousek tehdejší souboje považuje za důkaz svých správných postojů. „Mnoho lidí obě moje tehdejší kandidatury trvale vnímá jako jasný morální profil, nemusím nikoho přesvědčovat o tom, že chci dělat fotbal demokraticky a transparentně.“

Mimochodem, s Malíkem má Fousek korektní vztahy, v období po zatčení Romana Berbra spolu dvakrát při kafi řešili situaci v českém fotbale.

Fousek byl s možnou kandidaturou spojován vzápětí po vypuknutí berbrovské kauzy. A dlouho se čekalo na jeho vyjádření. „Jsem s nabídkou kandidovat v Česku oslovován už od října loňského roku, ale mojí profesionální povinností bylo nejdříve dokončit expertní misi pro řecký fotbal,“ vysvětluje své mlčení.

V mezidobí se do první linie přihlásil Karel Poborský. Až do této chvíle jediný kandidát na předsedu se pro deník Sport vyjádřil ke svému novému protivníkovi. „Mám soupeře, takže zadarmo to nebude. Já jsem vlastně přemýšlel, jak bych Petr Fouska okomentoval. Je to kandidát, který prohrál poslední dvoje volby, pak odešel do Řecka. Jeho silná stránka budou mezinárodní styky na FIFA. Ale český fotbal potřebuje nakopnout zevnitř. A v tom se cítím silnější,“ prohlásil bez diplomatických okolků.

Petr Fousek by asi nesouhlasil. „Cítím podporu řady klubů profesionálního a amatérského fotbalu, řady regionů z Čech a Moravy i většiny nezávislých aktivistických iniciativ. Vnímám i ocenění své neutrality a nezávislosti, nemám žádné postranní zájmy,“ říká.

Co do zkušeností se může také opřít o sedmileté působení na pozici generálního sekretáře ČMFS, tedy fotbalového svazu. Šest působil jako poradce asociačního předsedy Miroslava Pelty – až do dne jeho zadržení v květnu 2017. A coby hlavní organizátor se postaral o zdárný průběh mistrovství Evropy hráčů do jednadvaceti let, který v roce 2015 Česko pořádalo.

Představu, co v případě svého zvolení velitelem českého fotbalu učiní, podle svých slov má přesnou. „Mám jasnou vizi i program a předpokládám, že jej postupně odprezentuji jak Ligové fotbalové asociaci, tak i krajským a okresním fotbalovým svazům. Český fotbal jednoznačně potřebuje určité strukturální, procesní i personální změny, aby byl opět řízen a vnímán jako silný, fungující a důvěryhodný, jak se na největší sport v zemi sluší a patří,“ vyhlašuje Fousek, který rovněž vyzdvihuje své mezinárodní kontakty.

Valná hromada FAČR se koná 3. června. Nejsledovanější souboj má zatím dva účastníky. Martin Malík, dosavadní předseda, se k nim nepřidá, svůj ústup už s předstihem oznámil. Nyní se očekává, jak se k volbě fotbalového šéfa postaví Fevoluce, která sbírá silné body při okresních valných hromadách.

Jejím favoritem na vrcholný post je Vladimír Šmicer. Ten se dosud jasně nevyjádřil, zda by výzvu přijal. Ve hře snad byla i možnost, že v případě Fouskovy kandidatury Fevoluce svého adepta do boje ani nevyšle. To ovšem podle informací už Sportu neplatí.

Vladimír Šmicer se do nejdůležitější strahovské kanceláře chystá a svůj záměr patrně oznámí po valných hromadách okresních fotbalových svazů. Ty končí v polovině dubna, tedy za týden.