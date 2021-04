Jílek jako Liba. Ztrácí okresy a předsedou kraje nejspíš nezůstane

Podobně špatně jako Miroslav Liba ve středních Čechách, jen ještě mnohem výrazněji. Tak si zatím vede Jan Jílek, předseda jihočeského fotbalu. Také on ztrácí podporu v nově zvolených okresních svazech. Liba svou obhajobu šéfa kraje odpískal. Co Jílek?

Ve čtvrtek se v Prachaticích a v Táboře odehrály zásadní volby. Rozhodly totiž nejen o fotbalovém dění v těchto okresech, ale docela možná také v Jihočeském kraji.

V Prachaticích zvítězil dlouholetý předseda a Berbrův odpůrce Jiří Trněný, byť to byly vypjaté volby a rozhodl jediný hlas.

V Táboře se radoval Tomáš Maruška, zástupce Fevoluce. Také ve vypjatých volbách a také o jediný hlas.

Jenže, i když stačilo málo a jména předsedů zněla jinak, výkonné výbory v obou případech tvoří zástupci vítězného tábora. Což je podstatné, protože každý okres dodává z řad výkonného výboru pět delegátů na valnou hromadu Jihočeského Krajského fotbalového svazu. Ta se koná v neděli 25. dubna.

Přitom je zřejmé, že ani jeden z těchto okresů na ní nehodlá podpořit Jan Jílka. Jinými slovy, z Prachatic a Tábor přijede deset lidí, z nichž ani jeden nezvedne ruku pro současného předsedu kraje.

Což by ještě šlo z Jílkova pohledu vydržet, ovšem do kroku mu nehraje ani situace ve většině dalších jihočeských okresů. V Českém Krumlově a Jindřichově Hradci vycházejí počty rovněž v poměru pět k nule proti Jílkovi, v Českých Budějovicích to vypadá na čtyři ku jedné. V Písku, kde je ve výkonném výboru mimo jiné Jan Koller, panuje nejasný poměr. Buď 2:3, nebo 3:2.

Bez Strakonic, kde okresní valná hromada proběhne až příští středu a které se zatím spíš stavěly na Jílkovu stranu, si stávající dlouholetý šéf kraje stojí v nepříznivém poměru 4:26 nebo dokonce 3:27.

To je poměrně zdrcující matematika. Celkem bude na krajské valné hromadě rozhodovat o předsedovi 70 delegátů. Polovinu, tedy 35 hlasů drží okresy, druhou polovinu kluby – jedenáct z krajského přeboru, po dvanácti z I. A tříd a I. B tříd.

Pokud by se tedy mezi kluby našlo alespoň deset hlasů, už teď je jasné, že by Jílek prohrál. Tyto počty jsou mu pochopitelně také jasné. Proto je namístě otázka, co na probíhající volby a svou kandidaturu Jan Jílek říká. „Aktuálně bych s dovolením nechtěl jakkoli situaci v Jihočeském kraji komentovat. Já mám již delší dobu ve svém postoji ke kandidatuře jasno a vyjádření poskytnu v připraveném detailním rozhovoru pro regionální média,“ vzkázal prostřednictvím SMS.

Zprávy ze zákulisí však říkají, že do předem prohraného boje nejspíš nepůjde.

Kdo na jeho místo? Uzávěrka kandidátek je v neděli o půlnoci a žádná jména dosud nejsou oficiálně známa. Mluví se o Liboru Šolcovi, nedávno zvoleném předsedovi OFS České Budějovice, který by se v případě svého zvolení šéfem kraje vzdal svého mandátu na okrese. Řeč jde také o Pavlu Hrochovi, předsedovi Jihočeši 2012 a starostovi Kovářova.

Může přijít i někdo další a vyloučen není ani Jílkův pokus obhájit své místo.

Jílkova případná podpora od okresů na krajské valné hromadě

(na základě výsledků okresních VH) okres pro Jílka proti Jílkovi České Budějovice 1 4 Český Krumlov 0 5 Jindřichův Hradec 0 5 Písek 2 nebo 3 2 nebo 3 Prachatice 0 5 Tábor 0 5 Celkem 3 (4) 27 (26)

Pozn: Ve Strakonicích dosud valná hromada neproběhla. Celkem volí 70 delegátů – 35 za okresy, 35 za kluby.