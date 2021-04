„Rebel“ z Plzně: Korupce? Peklo jsou ti, co dávají. Jak Berbr lezl za sudím

Ani dřív se netajil kritickými názory na poměry ve fotbale. Ale když padl mocný boss Roman Berbr, jenž to dotáhl až na místopředsedu FAČR, pustil se do díla. Trenér SK Petřín Radek Vodrážka spolu s kolegou Danem Bočkem ze Senka Doubravka spustili klubovou iniciativu, aby se změnilo vedení Plzeňského krajského fotbalového svazu, odkud se Berbr vyšvihl až do nejvyšších pater. Vodrážka vypráví o jeho vládě a vlivu, korupci ve fotbale i o volbách, které se konají dnes večer. „Kdyby Berbr začal mluvit, tak s sebou vezme stovky lidí...“ říká. „Bude to lepší. Teď jde o to, jestli více, nebo méně,“ je přesvědčen.

Jak jste vůbec prožíval chvíli, kdy byl Roman Berbr zadržen? Co ta zpráva na Plzeňsku způsobila?

„Párkrát jsme se potkali. Potřebovali jsme se zapojit do projektu umělky, ale nakonec to nedopadlo. Co se týče podpory v tomhle směru, nikdo jiný tu nebyl, nikdo jiný nepomohl. I když on tedy nepomohl ani nám... Bylo to takhle postavené: když jste něco potřebovali, musel kývnout. Jakmile se objevila zpráva o jeho zadržení, byl jsem docela překvapený. Myslel jsem si, že už ta zvěrstva nedělá, protože je nahoře a je si vědom toho, že už to nejde. O tom jsem byl opravdu přesvědčen, že chce mít absolutní moc. Ten chlap je chytrej. Ale to, co dělal i jako místopředseda FAČR a v dnešní době, považuju za vrchol hlouposti. Mluvit s rozhodčím, který bude řídit zápas Sparty ve finále poháru, že mu zavolá: To je politický rozhodnutí, to mi k němu sedělo. Ale to, aby ovlivňoval nasazení rozhodčího na zápas, který má za sto tisíc skončit 3:3, to si opravdu mohl odpustit. Ale možná zaplaťpánbůh, že neodpustil... Kdyby se to nestalo, prý chtěl z fotbalu vystoupit. Alespoň se to proslýchalo. Jenže s tím jeho egem by to asi nikdy neudělal. Nebo by tam dohodil své lidi, ty Liby, a bylo to stejné.“



Drnčely po Berbrově zatčení hodně telefony?

„Samozřejmě zpráv bylo spousta. Vždyť byl odsud. A když Dáša Damková začínala jako fotbalistka, asi dva roky tu hrála levého beka. Pro pětadevadesát procent lidí, kteří mají fotbal rádi, byl Berbrův konec naprostou úlevou. Ale ti, kteří v tom systému jsou, to mají nastavené úplně jinak. Jednoho z předsedů okresu to fakt sebralo, byl Berbrovi absolutně oddaný. A u dalších to asi bylo stejné. Kdyby Berbr začal mluvit, tak s sebou vezme stovky lidí...“

Jak se vůbec díváte na kariérní vzestup Berbrovy manželky Dagmar Damkové, která to dotáhla jako rozhodčí do první ligy a pak do vrcholných fotbalových funkcí?

„Znám ji. Když jsem ještě hrál, ženský tým koloval po Plzni, až dokoloval do Viktorky. Hrála u nás, měla techtle mechtle s našimi kluky od nás, byla legrace, dodneška na to vzpomínáme. To, že si holka vezme Romana Berbra, jí mezi přáteli samozřejmě nepomůže. Dostal ji tam, kam chtěl. Nedokážu posoudit, do jaké míry je to její zásluha. Do UEFA a FIFA už jí asi nepomohl. Ale ten začátek... Pískala okresní přebor a druhý den ligu. Takhle to asi bylo. To jí nikdo neodpáře, že se nahoru dostala hodně díky němu.“

Máte nějaké zprávy o tom, jestli Berbr ve fotbale vyvíjí nějakou aktivitu?

„Není o něm ani vidu ani slechu. Nikdo neříká: Já ho potkal. Opravdu to vypadá tak, že je někde zalezlý. Říká se, že mu vazba dala zabrat, že ho to sebralo, a asi je to pravda.“

Projevují se ve vašem kraji korupční praktiky, které na vyšší úrovni odkrylo v kauze Romana Berbra policejní vyšetřování?

„Předně chci říct, že to ani není o rozhodčích, ale o funkcionářích. Tak to je. Je to strašně složité. Nikdy jsem v životě nikomu nic nedal a ani si nic nevzal a myslím, že takových lidí je spousta. Ale vůbec nevím, co bych dělal jako rozhodčí, kdyby mi někdo přinesl do šatny sto tisíc a víceméně po mně ani nic nechtěl. Spousta sudích to dělá tak, že si peníze vezmou a prostě nic neudělají. Maximálně je vrátí. A buď to vyjde, nebo ne. Ani jim to moc nezazlívám. Pro mě jsou peklo lidé, kteří peníze dávají. To je to zlo. Proto si říkám, že když každý rok zavřou alespoň jednoho, tak jich bude míň a míň. Lidi se budou víc bát to dělat. Funkcionáři jsou zásadní problém.“

A pokud jde o plzeňský fotbalový kraj?

„Je to tu málo. Fakt málo. V krajském přeboru nebo A třídě není moc ambiciózních týmů, které by šly dlouhodobě po postupu a všemi prostředky. Řekněme, že nikdo. Je to tam dobré. Nebo normální. Musím říct, že krajský přebor je jedna z nejčistších soutěží ve střední Evropě. A třída je na tom velmi podobně. Problém je to od divize výš. Tam už jsou peníze, my se bavíme o amatérských soutěžích. Dlouho v nich nebyl žádný skandál.“

Divizi hraje váš SK Petřín. Co jste v ní zažili? A poznali jste vliv Romana Berbra?

„Pokud jde o Romana Berbra, týká se to našich zápasů s Přešticemi, ničeho jiného. Blízko Přeštic bydlí, na každém zápase byl. Byť vůbec neříkám, že by tam byly nějaké peníze. Naposled jsem slyšel historku, že Berbr vlezl do kabiny rozhodčích, všechny vyhodil a nechal si tam jen hlavního. Za pět minut prý vylezl, všichni se vrátili, převlékali se, že jdou pískat, ale hlavní říká delegátovi: Já nikam nejdu. Jdu domů. Já ne, já, ne, nemůžu, nemůžu... Delegát ho sbíral ze země, že musí jít na hřiště. Deset minut ho přemlouval, aby šel pískat. Co mu Berbr řekl, to samozřejmě nikdo neví. Ale minimálně něco fakt výživného... Vybavím si, že jsme začali o deset minut déle, ale vůbec jsem nevěděl proč. Obecně: kluby, které do toho přes rozhodčí chodily, si tyhle věci asi dělaly samy. Nevím, jestli to Berbr ovlivňoval. Nejhorší je ale ten systém, ten mi strašně vadí. Bavíme se o tom furt: delegát to jede přikrýt a všechno podepíše. To je velké zlo. A bude se to dít dál. To je jednoznačné. Delegáti jsou přitom od toho, aby lidi, kteří to dělají blbě, označili, potrestali je, vyhodili.“

Dotýkalo se vás, že mužstva z Plzeňska byla víceméně automaticky spojována s Berbrem?

„Jo, jo. Celý život jsem byl u mládeže, kterou jsme začali dělat a máme mužstva v nejvyšších soutěžích. Kolikrát jsem různě slyšel: Vy Berbrovci, táhněte! Pamatuji si několik takových výstupů v Benešově. Uráží vás to, ale někomu to nevysvětlíte. Brali nás tak a budou nás tak brát dlouho. Ale musím říct, že spousta klubů oprávněně, to tak prostě je. Kdybych obvolal přeštické protivníky v divizi...“

Proč jste se rozhodli rozjet iniciativu za změny na plzeňském svazu?

„Začátek byl jednoduchý. Když Roman Berbr padl, dohodli jsme se s Danem Bočkem ze Senka Doubravka, že dáme dohromady plzeňské kluby. Obvolali jsme je, sedli jsme si, tehdy ještě nikdo o Fevoluci ani nevěděl. Víceméně jsme se shodli na tom, že okresní svaz Plzeň-město nás netrápí, protože změny tam proběhly za poslední dva tři roky takovým stylem, že jsme se jen shodli, že ty kluky podpoříme. Ale byli jsme ve shodě i v tom, že lidi, kteří byli na krajském svazu, tam nemají co dělat. A že budeme shánět jiné. Ze začátku se nám to vůbec nedařilo. Týden, čtrnáct dní.“

Kdy se to začalo obracet?

„Prostřednictvím okresu jsme podepsali pod petici adresovanou krajskému svazu, aby nám ti, co tam zbyli, řekli, jak se staví k tomu, že jim někdo vezme milion korun a použije je nejspíš na podplácení rozhodčí (Roman Berbr podle policie vyvedl 850 tisíc korun za fiktivní semináře). A že by nás zajímalo, jestli pánové půjdou do dalších voleb. Zjednodušeně nám odpověděli: Trhněte si nohou. My vám stejně nic neřekneme. To nás nakoplo. Začalo se nám dařit shánět lidi a pak už jsme v tom jeli a jedeme doteď. Máme kandidátku za kluby, snažili jsme se ovlivnit okresy.“

Pokud jde o volby jejich předsedů, příliš změnám nenahrávají, ne?

„Není to úplně skvělá zpráva. I když se spoustě lidí povedlo dostat do výkonných výborů, tak tím, že nemají zkušenosti s funkcionařinou na takové úrovni nebo jsou třeba lehce naivní, spousta z nich ani nezná systém, protože chtějí dělat fotbal, je to složité. Zásadní přitom je, kdo bude za klub volit na valné hromadě. Když vezmu přesně delegáty, nemusí to být úplně dobré. Někde se chtěli na výkonném výboru okresního svazu domluvit, koho podpoří. Nebo říkali, že budou chtít po delegátech, aby vyfotili hlasovací lístky. Furt si myslím, že se to dá zvládnout parádně. Jednoduché to ale nebude.“

Proč se zrovna v okresu Plzeň-město, který vede Milan Froněk, povedlo něco výrazně změnit?

„Vždycky záleží na lidech. Před čtyřmi lety přišli kluci ze Senka Doubravka se svým předsedou Vladimírem Chaloupkem, který kandidoval na předsedu, chtěl poměry změnit. Chtěli jsme udělat revoltu a povedlo se obměnit celý výkonný výbor. Ohledně předsedy to ale dopadlo klasicky. Přišel Roman a řekl: Vy kreténi, dělejte si, co chcete, ale předsedu si tam dám já, ten bude můj. A tak to taky dopadlo. Bylo to jeho klasické nadřazené chování ve stylu, že ho nikdo neohrozí. Bylo mu víceméně jedno, kdo jsou ostatní ve výboru. Jako ve všech okresech mu šlo o hlas předsedy. A on měl v čele Zdeňka Legáta, který mu odvolil všechno, co potřeboval. Ten ale za dva roky zemřel. Předsedou se stal pan Froněk, který byl ve výkonném výboru. Berbr a jeho lidé ho ani nezdravili, nebyl v jejich partě. Víceméně měl zaujmout místo pana Legáta na kraji, ale vůbec ho tam nepustili, prý že se tím nebudou zaobírat. Od začátku byl u nich za černou ovci.“

Z jakých důvodů by lidé, kteří vedli plzeňský krajský svaz, měli skončit? Co vám na nich nejvíce vadí?

„Vůbec nechtějí jít do žádné konfrontace. Bohužel. Ani jsme dlouho nevěděli, kdo proti nám stojí. Věděli jsme jen o Martinu Drobném (kandidát na předsedu, člen dosavadního výkonného výboru). Náš postoj je jasný: jestli si výkonný výbor nechá vzít skoro milion, tak tam ti lidé nemají co dělat. Může tam sedět archanděl Gabriel, a je mi to úplně jedno. Osobně jsem s Martinem Drobným problém neměl. Sešli jsme se, chtěl jsem s ním mluvit, naznačit mu, ať se chová alespoň trochu normálně a furt neříkal, že jsme kreténi. Že pak to může dopadnout špatně. Takže osobně proti němu nic nemám, ale na rovinu jsem mu řekl: Martine, vy nemáte žádné právo ve výboru sedět. Byli jste tam – a Berbr vám vzal milion. Vím, že si všechno rozhodoval sám, tak to bylo, ale to je přesně ten důvod, proč tam nemáte být.“

Opravdu by podle vás nikdo z výkonného výboru neměl mít žádnou funkci?

„Ve výboru jsou lidé, kteří podle nás nedělali nic. A pak ti, kteří nejsou profesně nepřijatelní, ale neměli by ve výboru být. Asi dva. Jsou to relativně schopní funkcionáři, ale s obrovským škraloupem. Umím si klidně představit, že Martin Drobný bude dál dělat sportovní a technickou komisi. Je na ni machr. Bohužel jsem ho za posledních pár let potkal osmdesátkrát – a osmdesátkrát stál metr vedle Romana Berbra. To je nemožné vůči veřejnosti. Ladislav Mareška měl na starosti rozhodčí. I u něho si dokážu představit, že to tak bude dál, ale musí nad ním stát někdo, kdo zasáhne, když to bude dělat špatně. Funkcionářsky nejsou špatní, není jich moc, jsou dva.“

Nakolik vám vadí, že se jméno místopředsedy Řídící komise pro Čechy Martina Drobného objevilo v kauze Dezinfekce, tedy případu předraženého čištění mládežnických šaten?

„Vím asi, jak to bylo. Prostě mu zavolal Berbr, ať něco udělá, a on nevěděl, kam to celé dospěje. Jak říkám, tihle lidé nemají megaškraloup, ale nemají být ve výkonném výboru. A už vůbec ne lidé, kteří jsou zároveň delegáti, jako Zdeněk Bartošek (dosavadní místopředseda) nebo Pavel Rauch (člen výboru). Tři lidé z bývalého výkonného výboru se přitom chtějí vrátit a kandidují.“

Kolik klubů podporu vaši iniciativu?

„Plzeňské kluby jsou s námi z drtivé většiny. Obvolávali jsme, koho mohli. I když byly kluby, kam jsme nevolali. Jestliže nám sekretář řekl, že na schůzi výboru odsouhlasili, že letos budou platit rozhodčí, tak proč bych tam volal, že chci změnu. Je klub, kde rozhodčí uplácejí i ve středu, kdy se nehraje...“

Když se podíváte na seznam klubů, víte, jak budou hlasovat?

„Samozřejmě že víme. Protistrana taky nespí. Nevíme, jestli nám v některých klubech neodkývali podporu, a pak nepřijel Drobný a oni neřekli: Jasně Martine, to je super. Jsou lidé, o kterých stoprocentně víme, že jsou pro změny, polovina se k nám hlásí veřejně. Druhá polovina se taky nějak hlásí, ale jistí si nejsme. Bohužel na druhé straně zůstávají ty největší kluby, které mají svůj vliv. I když to nikdy neřeknou. Rokycany, Klatovy, Domažlice, Přeštice.... I tam jsme zavolali, ale moc dobře víme, že nejsme jejich šálek kávy.“

Jakou roli hraje před volbami prvoligová Viktoria Plzeň? Řeší nějak situaci její boss a nový majitel Adolf Šádek?

„Ze situace, která je, vyplývá, že jsme za panem Šádkem taky byli. Měl nějaké informace, které byly nepravdivé, víceméně si myslel, že jdeme proti němu. Řekl bych, že jsme se pobavili docela férově. Měl jsem pocit, že ho volby úplně netrápí. Říkal, že nás samozřejmě nepodpoří, ale rozhodně nepodpoří ani ty druhé. Kandiduje za ně trenér Štěpán Havránek, normální, morálně čistý kluk. Tenhle jednoznačně dominantní klub v Plzni by měl ve výkonném výboru někoho mít.“

Proč Aleš Jindra předsedou?

„Je to zásadový, férový, čistý člověk Až naivně čistý. Bez toho to podle mě nejde. Co si myslí, to řekne. Netvrdíme, že bude fantastický předseda, to nikdo nevíme, ale chceme změnu a on je jedinou zárukou. Nazývají nás ´ta parta plzeňských trenérů´. A prý že bychom měli jít na hřiště, a ne se starat o fotbal. Jenže Jindra má za sebou dobře poskládaný tým pěti lidí, Miroslav Zlámal je expert na rozhodčí, další je odborník na mládež, jiný chce dělat ´vesnický´ fotbal. Aleš má navíc jméno, když jede do Prahy, úplně ho nepřehlédnou. Má i svou firmu, představu o životě.“

Jak odhadujete výsledek voleb?

„Realisticky to vidím furt tak, že to bude něco kolem remízy. Ve volbách do výkonného výboru ale máme velkou šanci. A i v Plzni jsem přesvědčen o tom, že kdyby to dopadlo špatně, a do vedení se dostali lidé, kteří v něm byli, celkově to bude lepší. Bude. Teď jde o to, jestli víc, nebo míň...“