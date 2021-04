Kandidát Drobný: Fevoluce? Nic nového. Poborský je naprostá jednička

Martin Drobný chce pokračovat v kvalitních projektech, které na asociaci v posledních letech vznikly. Z okresů a delegátů, kteří v Plzeňském kraji na valné hromadě rozhodnou o novém fotbalovém šéfovi, cítí podporu. „Volba bude dost vyrovnaná,“ přiznává dlouholetý funkcionář.

Proč by měli volit delegáti zrovna vás?

„Ve výkonném výboru Západočeského, posléze Plzeňského krajského fotbalového svazu pracuji 24 let a myslím si, že mám dostatek zkušeností na to, abych si troufl kraj vést, respektive kandidovat. Vnímám podporu těch, co mě nominovali. Objel jsem všechny valné hromady OFS (okresních fotbalových svazů) a cítím podporu také tam.“

Pokud bude předsedou zvolený váš oponent Aleš Jindra, jste připravený pod jeho vedením pracovat ve výkonném výboru?

„Za více než dvacet let práce ve výkonném výboru jsem spolupracoval s mnoha lidmi, myslím, že jsem schopný se domluvit s každým. Ještě jsem se s ním nesešel, pouze jsem ho viděl na debatě okresních fotbalových svazů, která se konala v Plzni na Petříně. Jeho hráčskou a trenérskou kariéru každý zná, neznám jeho funkcionářskou kariéru, nemohu si pod tímhle nic představit. Pokud v nějakém klubu pracoval, nic o tom nevím.“

Volby nejspíš dopadnou velmi těsně. Je důležité se dohodnout, aby pak zvolení kandidáti z obou stran dokázali fungovat společně?

„O spolupráci je to vždycky. Ale na valné hromadě rozhodně není prostor na to něco někomu vysvětlovat, koho má a nemá volit. Tam přijede každý s jasným rozhodnutím. Objel jsem všechny okresní valné hromady včetně ONLINE OFS Tachova, mluvil jsem před všemi. Kluby jsem nikam svolat nemohl, protože to bohužel epidemická situace znemožnila.“

Jak vnímáte snahu Fevoluce, jejíž zástupci chtějí fotbal dělat jinak?

„V mnoha případech s ničím novým nepřichází. Jenom říkají, my to budeme dělat lépe a dobře, ale já za nimi nevidím žádnou funkcionářskou minulost. Devadesát devět procent z nich jsou lidé, co ve fotbale působí nebo působili jako hráči nebo trenéři. Ale v mnoha případech o tom, jak má fungovat okresní a krajský fotbal, s jakými pracujeme rozpočty, vůbec nic nevědí.“

Jak se chcete vymezit od působení Romana Berbra, se kterým jste roky spolupracoval?

„Vzhledem k tomu, jaké máme v českém fotbale za sebou kazy… Počínaje rokem 2000 panem Chvalovským, v roce 2017 panem Peltou, teď Romanem Berbrem. Je to obraz společnosti. Že by někdo garantoval, že se to mávnutím proutku od 1. 7. 2021 ukončí, to je asi hodně naivní. Sport je obraz společnosti, až se začne měnit společnost, tak se změní sport obecně, to není problém jen fotbalu, ale také ostatních. Fotbal má akorát největší členskou základnu a je nejvíc vidět.“

Mrzí vás, že tohle vrhá na fotbal špatný stín?

„Samozřejmě špatné věci jsou víc vidět, lépe se prodávají, než dobré věci. Třeba se střídavými starty jsme v Plzeňském kraji začali my, pak se to rozšířilo do celé republiky a všude to fungovalo. Byla to revoluce, všem to pomohlo, bohužel s nástupem elektronického registračního systému jsme tohle museli nechat, protože UEFA nás od začátku napadala, že děláme dvojí registraci a je to špatně. Musíme respektovat, že jsme součástí UEFA a od ní dostáváme nemalé prostředky, abychom fungovali. Musíme se podřídit. To je třeba to dobré, co vzniklo, a bere se to jako samozřejmost. Jenže negativní věci přebijí ty pozitivní.“

Poborský je pracovitý člověk

Dokážete garantovat, že v nižších patrech fotbalu nebude docházet k ovlivňování zápasů?

„Nikdy jsem nebyl přítomný okamžiku, kdyby se kupovala soutěž. Ohledně delegace rozhodčích. Jde o amatérské prostředí, každý má nějaké zaměstnání. Rozhodčích je málo, dopoledne pískají mládež, pak přejíždí na utkání mužů. Není jednoduché to skloubit. Problém je, že rozhodčí je vnímaný negativně už v okamžiku, kdy někam přijede, pak se k nim těžko shání mladí lidi. Je to dlouhodobý problém, snažíme se to řešit na všech úrovních.“

Budete klást důraz na komisi rozhodčích?

„V téhle fázi je to klíčová věc, aby se nastavil výběr, hodnocení a systém postupu mezi soutěžemi. Nemůže si někdo myslet, že za pět let pískání se dostane do ČFL, takhle to nejde. Musí začít od mládeže a postupně stoupat. Fotbal začínáte hrát v osmi letech a nikdo vám negarantuje, že se dostanete do první ligy.“

Můžete vyloučit, že Roman Berbr bude mít vliv na západočeský fotbal?

„To je jasná záležitost, i vzhledem k tomu, že vystoupil z řad členů FAČR a ukončil veškeré funkce. Není důvod se toho obávat.“

Jak vysvětlujete kauzu dezinfekce, kde svaz vyplatil miliony za nevykonanou práci?

„S dezinfekcí jsem se potkal pouze na začátku. Měl jsem za úkol určit, jakou rozlohu mají kabiny družstev, která mají kompletní mládežnickou sestavu, kolik vlastně mládež používá kabin k zápasům a tréninkům. Včetně zázemí, to znamená vestibuly, chodby, sprchy, umývárny, komplet WC. Kolik asi byla taková průměrná rozloha v klubu. To bylo všechno, vůbec jsem nevěděl, kam směřuje celá akce. Jestli to bude pro všechny kluby v republice, nebo jenom pro mládežnické… Nevěděl jsem, jaká firma to má dělat, jaké jsou ceny za dezinfekci, vůbec nic. Pouze jsem určil tu plochu, bavil jsem se o tom s kluby napříč ČFL, přes divize, krajské přebory až do B tříd. Došel jsem k názoru, že zhruba deset krát třicet metrů je obvyklá plocha šesti kabin, tří sprch, vestibulů, chodeb a záchodu. Tohle bylo mé zadání.“

Mrzí vás, co z toho vzniklo za problém?

„Samozřejmě, Akce vznikla v okamžiku, kdy se ukončily soutěže. V květnu se na kluby začaly obracet rodiče, jakým způsobem bude postaráno o to, aby se děti nemohly nakazit v prostorách, kde by se mohly pohybovat nakažené osoby. Jak to dopadlo je samozřejmě smutné. Začátek byl úplně o něčem jiném.“

Koho byste volil za předsedu FAČR?

„Karel Poborský je pro mě zatím absolutní jednička ze zveřejněných kandidátů. Posledních sedm let ho na asociaci každý den potkávám. Přestože by si po své kariéře mohl užívat klidu, dennodenně se stará o regionální fotbalové akademie a vůbec o dění v mládežnické kopané.“

Upřednostňujete ho před Vladimírem Šmicerem?

„Plně respektuji to, že hráči, kteří něco dokázali, mají po kariéře právo dělat, cokoliv chtějí. U Karla Poborského oceňuju, že dennodenně dělá pro fotbal. Není to tak, že by přijel jednou týdně, něco rozhodl, vyfotil se, udělal rozhovor a odjel. On je dennodenně k dispozici lidem, kteří ho potřebují. To znamená dvanáct regionálních akademií a všechny ostatní kluby. On je opravdu ten, kdo každý den pracuje, aniž by vzhledem ke kariéře musel. Kdyby někdo před rokem řekl, že by bylo pěkné, že by Karel Poborský měl být předsedou, všichni by to brali. Za mě to pořád platí. Je to extrémně pracovitý člověk, který má vztah k fotbalu. Co on dělá, má mysl.“

Může očistit fotbal, i když byl v posledních letech zapojený do činnosti asociace?

„Absolutně. Na FAČR funguje víc jak 100 zaměstnanců, všichni tady pracují a dělali tady i za doby, kdy tady byl místopředsedou pan Berbr. Je jasné, že tady někteří lidi dělají pořád. Tak funguje firma. Když z ní odejde ředitel, také se nevyhodí všichni zaměstnanci pod ním, to jinak nejde.“