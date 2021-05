Libova porážka na druhou! Středočeský kraj získala Fevoluce

Největší kraj v Česku měl ve fotbale vždycky silný hlas, byl výstavní skříní starých pořádků. Po včerejší valné hromadě se časy dramaticky změnily. Středočeský krajský fotbalový svaz ovládly proreformní síly. Novým předsedou je Tomáš Neumann, trenér futsalové reprezentace, ale především kandidát Fevoluce. Rozdíl v součtu hlasů překvapil. Zvítězil v poměru 82:37.

„Lidé cítí změnu, za což jsem rád. Jde o další kraj v Česku, který mění předsedu. Fotbal se může pomalu očišťovat,“ vyznal se Neumann.

Tak snadné to ale nebude. Vítěz má pravdu v tom, že hned v osmi ze čtrnácti krajů v Česku došlo k výměně stráží, jenže pro valnou hromadu FAČR, která se uskuteční 3. června, to neznamená příliš. Podívejme se právě na aktuální situaci ve středních Čechách.

Z celého kraje vyrazí na začátku příštího měsíce do Prahy po jednom delegátovi z každého z dvanácti okresů a nový krajský šéf Tomáš Neumann (plus zástupci klubů hrajících ČFL a divizi). Jenže to vůbec neznamená, že všichni do jednoho budou hlasovat proreformně. Ve Středočeském kraji dopadly volby de facto patem. Fevoluce se svými sympatizanty urvala šest okresů, v dalších šesti neuspěla. Bilance je 6:6. Když se přidá Neumann, pak 7:6. Vzkaz, potažmo signál, to je. Ale u toho zůstaňme. Každý kraj má své specifikum.

„Uvidíme, co ukáže budoucnost. Určitě budu pomáhat s kampaní Vláďovi Šmicerovi, jsem v jeho užším volebním týmu. Líbí se mi i myšlenky Petra Fouska. Tihle dva předsedničtí kandidáti jsou pro mě na prvním místě, chtějí fotbal posouvat směrem k očistě,“ prohlásil Tomáš Neumann.

Jistota je nyní pouze jedna: o vliv přišel Miroslav Liba, funkcionář úzce spjatý s nechvalně proslulou érou Romana Berbra. Obhajovat mandát se vůbec nepokusil. Cítil, že je bez šance. Místo něj do boje vyrukoval Josef Novák, staronový předseda OFS Praha-východ. Neuspěl. Delegáti usoudili, že v klíčovém kraji je potřeba razantní změna pořádků.

Seznam předsedů krajských fotbalových svazů

Praha: Dušan Svoboda (stávající)

Středočeský: Tomáš Neumann (nový)

Jihočeský: Tomáš Pintér (nový)

Plzeňský: Martin Drobný (nový)

Karlovarský: Tomáš Provazník (nový)

Ústecký: Martin Hrdlička (stávající)

Liberecký: Miroslav Pelta (stávající)

Královéhradecký: Václav Andrejs (stávající)

Pardubický: René Živný (nový)

Vysočina: Radek Zima (nový)

Jihomoravský: Vladimír Kristýn (stávající)

Olomoucký: Daniel Vitonský (nový)

Zlínský: František Hubáček (nový)

Moravskoslezský: Karel Kula (stávající)