Malík: O Šmicerovi a Poborském nepochybuju. Štve mě negace

V březnu oznámil, že nebude obhajovat pozici předsedy. V poslední možný den podání kandidatur Martin Malík překvapil – hlásí se do výkonného výboru na pozici místopředsedy za Čechy, případně člena za ligu. „Hrozně mě štve ten populistický přístup, ta absolutní negace všeho dosavadního,“ vysvětluje.

Fotbalový předseda Martin Malík si stále dělá naději, že z českého fotbalu nezmizí. Třeba se dostane do výkonného výboru, třeba zůstane na pozici ředitele STESu, která ho živí. I když tam dost záleží na tom, kdo se stane jeho nástupcem…

Čekalo se, že se nadobro stáhnete z fotbalu. I proto, že vaše éra je spojená s propuknutím Berbrovy aféry. Nakonec kandidujete do výkonného výboru hned na dvě pozice. Proč?

„Vedou mě k tomu dvě věci. Hlavní je asi ta, že jsem zklamaný z toho, že většinově se programové debaty odehrávají ve stylu: Všechno v českém fotbale bylo blbě, je zapotřebí udělat absolutní destrukci všeho a začít stavět na zelené louce.“

Tím asi míříte na Fevoluci vedenou Vladimírem Šmicrem a na Petra Fouska.

„Ano.“

S tezí o spálené zemi patrně nesouhlasíte.

„Absolutně ne. Když jsem se dočetl, že je prý potřeba podívat se na to, jakým způsobem je sportovně naloženo s jednadvacítkou a áčkem, musel jsem se smát. Domnívám se, že to, jak hraje áčko, nikdo nemůže zpochybňovat. Samozřejmě, že já nejsem tím, kdo běhá po trávníku, nemám bezprostřední zásluhu na úspěchu. Ale jsem zodpovědný za to, jaké podmínky má národní mužstvo vytvořené. Takže ta všeobecná rétorika, že všechno bylo blbě, mě zburcovala. Druhým impulsem byli rozhodčí, kterým se nikdo ve svém programu nevěnuje.“

K rozhodčím se dostaneme. Ať chcete, nebo ne, ten Berbrův škraloup s sebou vždy ponesete. Neuvažoval jste z toho důvodu přece jen o tom, že z fotbalu v tichosti zmizíte?

„Souhlas se škraloupem. I o tom jsem přemýšlel. Ale vyhodnotil jsem si, že tohle udělat nechci. Je to i o lidském rozměru. Nechci v jednapadesáti někde začínat znovu a dokazovat, že něco umím. A taky mám reakce tohoto typu: ‚Jsi normální, inteligentní, slušný chlap. Sice některé věci ti nikdo neodpáře, ale ty bys neměl z fotbalu odcházet‘.“

I když se dostanete do výkonného výboru, ta funkce není placená. A říkáte, že nechcete nikde začínat znovu. Počítáte tedy s tím, že zůstanete ředitelem STES, odkud vám plyne příjem?

„Já tam v tuto chvílí mám normální zaměstnaneckou smlouvu na STESu, ale uvidíme, jak to bude. Samozřejmě i ředitele můžete normálně odvolat.“

Svou kandidaturou do výkonného výboru jste překvapil. Vnímáte to tak?

„Jo. Určitě.“

Řekl vám to někdo?

„Jojo. Byly tam i místy velmi agresivní reakce. Prý co to má jako znamenat.“

Od koho?

„Z více stran, od ligy až po výkonnostní fotbal. Na druhou stranu, mám podporu od profesionálních klubů i z výkonnostního fotbalu. Bez ní bych do toho nikdy nešel. Tím, že to nebylo připravované dopředu, hodně lidí bylo překvapeno. I z amatérského fotbalu.“

Od koho máte nominaci? Podle mých informací od Miroslava Pelty.

„Tohle bych nechtěl komentovat. Ještě bych přidal jednu věc, kvůli které kandiduju.“

Jakou?

„Já jsem v určitém okamžiku řekl, že nebudu obhajovat post předsedy. Udělal jsem to záměrně, protože jsem cítil, že jde o věc, která prostředí dokáže zklidnit. Myslel jsem to smrtelně vážně. Naivně jsem se domníval, že valná hromada pak bude probíhat v kultivovanější poloze. Že na jednu židli nebude patnáct kandidátů, kteří se o ni budou prát. Když se na to kouknu dnes, všichni kandidují na všechno a dělá se z toho jeden velký nepořádek.“

Taky se na to dá koukat tak, že tu máme po čase demokratické volby ve fotbale a v nich hodně kandidátů. To je docela fajn, ne?

„V principu se s tímto dá souhlasit. Ale taky jsem přesvědčený, že je zapotřebí určitá stabilita, vize, jasný směr, společné směřování a společná zodpovědnost. A když se na to kouknete, lidi kandidují různě napříč funkcemi. Vím, že to je volební taktika, že se na valné hromadě budou dít různé taktické věci, bude se z kandidatur odstupovat pro druhého. Nemyslím ovšem, že jde o správný přístup.“

Říkáte, že nejde o správný přístup, ale sám jste ho podpořil. Ucházíte se o dvě funkce.

„O tom mluvím. Vytratilo se, co jsem předpokládal na začátku. Že svým odstoupením přinesu klid.