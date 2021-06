Fotbal volí šéfa: Sparta vs. Slavia. Budou s Poborským jen „jeho“ lidé?

Dnes se do sportovního centra v Nymburce sjede 199 delegátů a dalších hostů valné hromady ze všech končin Česka. Budou volit předsedu Fotbalové asociace České republiky. Poprvé mezi nimi nebude Roman Berbr, kmotr obviněný v rozsáhlé korupční aféře, která v říjnu minulého roku změnila poměry v tuzemsku. Hlavně proto má jít o první demokratické volby.

Podle zdrojů z různých stran je favoritem na nového šéfa českého fotbalu favoritem Karel Poborský, za nímž stojí Sparta. Má převahu v Čechách, dokonce se mluví až o osmaosmdesáti hlasech v jeho prospěch. Pak by mu ve druhém kole, v kterém se s největší pravděpodobností bude rozhodovat, stačilo ke zvolení dvanáct moravských hlasů.

Informace se ale různí. „Osmaosmdesát je příliš. Tomu moc nevěřím. Každopádně začíná přituhovat, montují se do toho také politici z jedné i druhé strany,“ říká zdroj Sportu velmi dobře obeznámený s aktuálním vývojem situace.

Druhý kandidát Petr Fousek zase těží hlasy na Moravě. Podporu má od Slavie. „Ano, v tuhle chvíli to je Sparta proti Slavii. V zákulisí se tvrdě pracuje, vyjednává se,“ vzácně se shodují informace redakce.

Situace byla dlouho nečitelná. Dokonce chvílemi vypadala příznivěji pro proreformního Petra Fouska. Sázkové kanceláře někdejšího generálního sekretáře FAČR mírně favorizovaly. V první polovině května, po uzavření kandidátek, byl upřednostňovaný v kurzu 1,7. Poté, co Sparta podpořila Poborského, vystoupal Fousek na hladinu dva ku jedné.

I proto, že se na bojišti situace měnila každou chvíli, vstoupil do hry Miroslav Pelta. Původně chtěl nechat volební hry plynout, podporu vyslovil Poborskému. Podle informací Sportu však majitel Jablonce obžalovaný v dotační aféře v posledních deseti dnech pomáhá svému kandidátovi se sháněním klíčových hlasů hlavně na půdorysu ČFL, MSFL a divizí. „Je to tak. Aktivizoval se,“ potvrdil zprávy jeden ze zdrojů.

iSport podcast: Pomohl opravdu Šmicer Fouskovi odstoupením? Jak bude vypadat taktika

Původně se mělo za to, že mezi oběma tábory došlo k jakési nepsané dohodě, čí mírnému konsensu, ohledně rozložení sil ve výkonném výboru. Jenže to v uplynulých hodinách a dnech mělo vzít za své. Jestliže se předsedou stane Poborský, měl by mít k ruce téměř výhradně „svoje“ lidi. Vzniknout by tak mohla jednobarevná vláda s místopředsedou Janem Richterem, s Dušanem Svobodou a Adolfem Šádkem, Martinem Drobným, Michalem Fischerem, Tomášem Provazníkem a oběma stranami přijatelným Václavem Andrejsem, k nim by zasedli čtyři moravští členové. Proto se poměrně povážlivě snižuje šance Vladimíra Šmicera v boji o českého místopředsedu.

Nicméně se čeká dlouhá valná hromada protkaná řadou zákulisních vyjednávání, predikce opřené o zákulisní sondy mohou vzít za své. Dohadování nastane zřejmě po každé volbě. „Nepřekvapilo by mě, kdyby se po volbě předsedy a místopředsedy všechny domluvy zrušily. Bude to dlouhé. Očekávám, že se rozjedeme až pozdě večer,“ tvrdí jeden z delegátů, který si nepřál být jmenovaný.

Jisté je jedno. Dojde na zásadní obměnu výkonného výboru. Roman Berbr s manželkou Dagmar Damkovou ze svých pečlivě střežených pozic odstoupili po vypuknutí korupční kauzy. Další kvinteto ze současné vlády své posty obhajovat nebude – předseda Martin Malík, Tomáš Paclík a pilíře „bývalého režimu“ Miroslav Liba, Michal Blaschke, Pavel Brímus a Rostislav Votík. Navíc se očekává neúspěch moravských funkcionářů Karla Kuly a Zdeňka Zlámala. V novém výkonném výboru by tak měli zůstat pouze šéf Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda a Pavel Nezval, momentálně předseda Řídící komise pro Moravu.

Ta hlavní otázka ale zní: Fousek, nebo Poborský?

Kandidáti do výkonného výboru FAČR

V případě funkcí, kde je ve hře pouze jedno volené místo (předseda, místopředseda za Čechy, místopředseda za Moravu, předseda ŘK Čechy, předseda ŘK Morava), platí, že zvolen je ten kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů oprávněných ho volit. Do případného druhého kola postupují dva nejlepší z prvního kola a vyhrává ten, kdo získá více hlasů. V případě další rovnosti rozhodne los.

V případě funkcí, kde jsou ve hře dvě a více míst (člen za Čechy, člen za Moravu a člen za ligu), platí, že zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů oprávněných je volit, a to v pořadí podle počtu získaných hlasů až do počtu členů příslušného orgánu. Při rovnosti hlasů na posledním volitelném místě postupují tito kandidáti do druhého kola, kde vítězí ten s vyšším počtem hlasů.

Předseda

(1 volené místo)

Kandidáti:

Petr Fousek

Karel Poborský

Kdo volí

Všichni přítomní delegáti valné hromady (až 199 hlasů)

Co je potřeba ke zvolení

a) v prvním kole nadpoloviční většina přítomných delegátů z české komory a nadpoloviční většina přítomných delegátů z moravské komory

b) ve druhém kole nejvyšší počet hlasů přítomných delegátů bez ohledu na komory

c) ve třetím kole nejvyšší počet hlasů přítomných delegátů bez ohledu na komory s tím, že z druhého kola postupují ti kandidáti, kteří ve druhém kole získali nejvyšší stejný počet hlasů (v překladu: pokud druhé kolo dopadne remízou, jdou do třetí pouze ti, kteří měli nejvyšší počet hlasů, zbytek odpadá)

d) ve čtvrtém kole v případě další remízy los

Situace podle Sportu: Základní rozložení je jasné. Karel Poborský má větší sílu v Čechách, Petr Fousek zase na Moravě. Podle předchozích stanov by volba směřovala k patu, to nyní nehrozí. Poměr delegátů je 128:71 v prospěch Čech, což favorizuje Poborského. A zákulisní propočty to potvrzují. Deník Sport však už jednou, při první volbě před čtyřmi, podcenil Petr Fouska – tehdy jeho schopnost alespoň zablokovat volbu předsedu. Může překvapit i letos, ale favoritem není.

Odhad Sportu: Karel Poborský.

Místopředseda za Čechy

(1 volené místo)

Kandidáti: Michal Fischer, Martin Malík, Jan Richter, Vladimír Šmicer

Kdo volí

Všichni přítomní delegáti z české komory (až 128), tedy 11 klubů první ligy, 9 klubů druhé ligy, 18 klubů ČFL, 21 vybraných klubů divizí A, B, C, 9 Krajských fotbalových svazů z Čech, 11 za Pražský fotbalový svaz, 49 Okresních fotbalových svazů z Čech

Situace podle Sportu: Nejpozději na valné hromadě se stane, že Malík a Fischer odstoupí, takže se volba zúží na souboj Vladimíra Šmicera a Jana Richtera. Prvního bude podporovat, zjednodušeně řečeno, Fouskův tábor, Richtera naopak tábor Poborského. Volí jenom delegáti z Čech, kde je výrazně silnější Poborský, a tak se očekává Richterova výhra. Ale pozor, je to politik, poslanec za ANO a jeho volební manažer, a fotbal moc politiky přímo ve svém středu nemusí. Navíc Fevoluce sice svou rétorikou spojila své nepřátele do jednoho šiku, jenže Šmicerovo jméno má prostě nějaký zvuk. Může se stát, že Poborského volič hodí hlas Šmicerovi.

Odhad Sportu: Jan Richter

Místopředseda za Moravu

(1 volené místo)

Kandidáti: František Jura, Václav Salač, Jiří Šidliák, Zdeněk Zlámal

Kdo volí

Všichni přítomní delegáti z moravské komory (až 71), tedy 7 klubů první ligy, 5 klubů druhé ligy, 13 klubů MSFL, 14 vybraných kubů divizí D, E, 5 Krajských fotbalových svazů z Moravy, 27 Okresních fotbalových svazů z Čech

Situace podle Sportu: Zamotanější než v minulosti. Favoritem volby se zdá být Jiří Šidliák. Jednak proto, že je Fouskovým přáním na tuto pozici, jednak – a snad ještě více – že má podporu vlivného moravského funkcionáře Pavla Nezvala. Je však otázkou, co by se stalo, kdyby nezvítězil v prvním kole. Do druhé postupují dva nejsilnější a mohlo by se stát, že hlasy dvou předchozích poražených by se přelily na druhou stranu. František Jura i Václav Salač, mají šanci, druhý jmenovaný dokonce větší, protože poctivě objezdil delegáty. Dosavadní předseda Zdeněk Zlámal umí překvapit, letos se mu to však už nepovede.

Odhad Sportu: Jiří Šidliák

Předseda Řídící komise pro Čechy

(1 volené místo)

Kandidáti: Martin Drobný, Tomáš Novák, Jiří Trněný, Roman Žďárský

Kdo volí

Všichni přítomní delegáti klubů ČFL a českých divizí a delegáti českých KFS a PFS (až 59)

Situace podle Sportu: Situace se zdá být jasná. Prý se jedná o jednu z největších jistot valné hromady. Velkým favoritem je Martin Drobný, dosavadní místopředseda komise a po odstoupení Dagmar Damkové její nejvyšší funkcionář. Drobný je považován za muže konzervativního křídla, po Romanu Berbrovi se stal i šéfem Plzeňského KFS. Proti němu stojí známý rebel Jiří Trněný a dva revolucionáři Tomáš Novák a Roman Žďárský.

Odhad Sportu: Martin Drobný

Předseda Řídící komise pro Moravu

(1 volené místo)

Kandidáti: Pavel Nezval, Oldřich Racek

Kdo volí

Všichni přítomní delegáti klubů MSFL a moravských divizí a delegáti moravských KFS (až 32)

Situace podle Sportu: Změna se konat nebude. Pavel Nezval zůstane předsedou Řídící komise pro Moravu. Jeho pozice na Moravě je silná, umí si sehnat podporu. Navíc Oldřich Racek není kandidátem, který by ho mě výrazně ohrozit. I proto, že se do hry přihlásil pozdě.

Odhad Sportu: Pavel Nezval

Člen za Čechy

(tři volená místa)

Kandidáti: Václav Andrejs, Ladislav Čičmanec, Michal Fischer, Ondřej Lípa, Martin Mulač, Tomáš Neumann, Tomáš Novák, Tomáš Provazník, Jan Richter, Rudolf Řepka, Benjamin Vomáčka, Josef Žižka

Kdo volí

Všichni přítomní delegáti českých KFS, OFS a PFS (až 69)

Situace podle Sportu: Dvanáct uchazečů o tři místa, to je hůř čitelná míchanice. Může se stát, že řady prořídnou. Jan Richter se třeba stane místopředsedou, „proreformní“ kandidáti (Ondřej Lípa, Tomáš Neumann, Tomáš Novák, Rudolf Řepka, Benjamin Vomáčka, Josef Žižka) se třeba dohodnou a některý z nich odstoupí. Ovšem i tady platí, že Poborského křídlo je silnější. Proto záleží na tom, zda bude v případě Poborského triumfu vůle k nějaké „vládě národního porozumění“. To by předpokládalo dohodu ve stylu 2+1. Neboli lépe řečeno 1+1+1. První jedničkou je Václav Andrejs, který je rozkročený mezi oběma tábory a pravděpodobně projde. Druhou by byl zástupce Poborského větve, třetí z opačného tábora (třeba Rudolf Řepka?). Ovšem poslední zprávy se kloní k tomu, že se vůle spíš nedostaví.

Odhad Sportu: Václav Andrejs, Michal Fischer, Tomáš Provazník

Člen za Moravu

(dvě volená místa)

Kandidáti:

Vladimír Kristýn, Karel Kula, Radek Zima

Kdo volí

Všichni přítomní delegáti moravských KFS a OFS (až 32)

Situace podle Sportu: Zdá se, že Karel Kula, který tuto funkci zastává v dosavadním výkonném výboru, má nejmenší podporu napříč moravskými kraji a okresy. Dokonce je ve hře varianta, že před hlasováním odstoupí.

Odhad Sportu: Vladimír Kristýn, Radek Zima

Člen za kluby F:L a F:NL

(dvě volená místa)

Kandidáti: Tomáš Bůzek, Martin Malík, Jiří Rýva, Dušan Svoboda, Adolf Šádek, Jaroslav Tvrdík

Kdo volí

Všichni přítomní delegáti za kluby I. a II. ligy (až 32)

Situace podle Sportu: Jedna z nejtřaskavějších voleb. Bez nadsázky, Slavia proti Spartě, ostatně jako v celé volbě. A v obou táborech to tak berou. Zásadní roli hraje faktor Jaroslav Tvrdík, který se nemá těšit mezi ligovými kolegy přílišné oblibě, a tak to v tuto chvíli vypadá, že se na něj nedostane. Rozhodne se mezi ním, Dušanem Svobodou a Adolfem Šádkem.

Odhad Sportu: Dušan Svoboda, Adolf Šádek

Delegáti valné hromady

(celkem 199)

a) 32 za členské kluby I. ligy, II. ligy

b) 31 za členské kluby ČFL (18) a MSFL (13)

b) 35 za členské kluby divizí, z toho 21 za Čechy a 14 za Moravu

c) 76 za Okresní fotbalové svazy

d) 14 za Krajské fotbalové svazy

e) 11 za Pražský fotbalový svaz

Počet delegátů za Čechy: 128

Počet delegátů za Moravu: 71