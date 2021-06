Rozhodčí: nová komise, Příhoda chce veřejné tresty. Změny budou, ale kolik?

Radek Příhoda a k němu Libor Kovařík, Antonín Kordula, Václav Hartman a za ligu Tomáš Bárta. To je nová pětice mužů, která ponese odpovědnost za výkony mužů s píšťalkou. A také za to, kdo těmi muži bude.

„Naše komise se sejde co nejdříve, do čtyř dnů, a vytvoří listinu. První, kdo ji dostane na vědomí, bude výkonný výbor,“ řekl Příhoda s tím, že ani přibližnou míru řezu mezi sudími prozradit nechce.

Podle informací Sportu však nebude výrazná, a to především proto, že – lidově řečeno – není kde brát. A to proto, že nižší soutěže, z nichž mohou vzejít noví arbitři, kvůli epidemii stály.

To svým způsobem potvrzuje i Příhoda. „Ke změnám dojde, ale nemůžeme je udělat v takovém rozsahu, který jsme si přáli.“

Šéf také připustil, že oslovil do své komise více lidí, u některých však nepochodil. „Byli takoví, kteří se vrátit nechtějí. Ale tato komise má obrovskou odbornost,“ nepochybuje. „Chceme zvýšit důvěru v sudí, v jejich výkon. Budeme hledět také na charakter.“

A když přijde chyba? „Každé pondělí budeme transparentně popisovat omyly rozhodčích. A budeme zveřejňovat tresty,“ tvrdí Příhoda.

K jeho plánům patří i to, aby členové komise pobírali za svou práci mzdu. Předseda asociace Petr Fousek ho v tom podporuje, byť se možná jedná o výhledovější záležitost. „Jsme v tomto filozoficky ve shodě. V cizině to je běžný standard. Já říkám, že komise i její sekretariát musí být takový nedobytný Vatikán. Nezužujme to však jenom na výplatu. Především je to o profesionálním výkonu. Chceme dát komisi maximální podporu.“

Radek Příhoda o členech komise rozhodčích

Libor Kovařík

„Dlouholetý prvoligový a mezinárodní rozhodčí, má vysokou odbornost. Potřebujeme tlačit sudí k profesionalismu, má k tomu veškeré předpoklady.“

Antonín Kordula

„Má velké zkušenosti z domácí i mezinárodní scény jako bývalý asistent. Právě na ně bude zaměřený.“

Václav Hartman

„Člověk, který prošel všechny funkce počínaje okresem, působil jako funkcionář, rozhodčí, delegát. Takový element mezi sebou potřebujeme.“

Tomáš Bárta

„Je to člen za ligu. Výhodou je, že byl v předchozích komisích a může nám předat spoustu materiálů.“