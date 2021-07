Vyšehrad jde do kin: Před filmem "seryjál" s Lavim

Příběh Julia "Laviho" Lavického se uzavře celovečerním filmem, to je dobře známá věc. Tvůrci se ale rozhodli jeho uvedení do kin posunout, a to na jaro 2022. I letos ale fanoušci Vyšehradu budou mít na co jít. Původní internetová série pod názvem "Vyšehrad: Seryjál" nabídne nové záběry a vylepšený obraz i zvuk.