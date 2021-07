Plážoví „klokani“ válí v Evropě! V Lize mistrů porazili Řeky i Portugalce

Stejně jako loni má i letos Dukla Praha výborně nakročeno do Final Four české Superligy • Petr Špírek (Beachsoccer Czech)

Obhájci titulu ze Slavie nezvládli klíčový duel základní části proti Bohemians a do Final Four půjdou z druhého místa • Petr Špírek (Beachsoccer Czech)

Dukla nezvládla klíčový zápas, její zaváhání využila v postup do Final Four Ladronka • Petr Špírek (Beachsoccer Czech)

Ladronka Praha jako poslední doplnila postupující čtyřku do Final Four • Petr Špírek (Beachsoccer Czech)

Slavia postoupila do Final Four Superligy z druhého místa po základní části • Petr Špírek (Beachsoccer Czech)

Rýsuje se velký úspěch? Plážoví fotbalisté Bohemians válí v portugalském Nazaré na Euro Winners Cupu, nejprestižnějším klubovém turnaji v Evropě, obdoby fotbalové Ligy mistrů. V úvodních zápasech základní skupiny si poradili s řeckým týmem Napoli Patron BSC (4:2) i s domácím GD Sesimbra (3:1) a jsou na dobré cestě do vyřazovacích bojů. „Chceme dojít co nejdál,“ hlásí brankářská jednička Patrik Malina přímo z místa.

Do Nazaré se sjelo 50 týmů z 16 evropských zemí. Český plážový fotbal zastupuje poslední mistr BS Bohemians 1905, který si v loňském finále Superligy poradil se Slavií. Los základní skupiny jim přiřkl dva portugalské celky (GD Sesimbra a Casa Benfica CR) a řecký tým Napoli Patron BSC. Ze 13 skupin postupuje 32 týmů do play off.

„Slunce svítí, je tady 25 stupňů, super,“ pochvaluje si přímo z místa brankář Patrik Malina, který se do Nazaré vrátil po necelém měsíci. Tehdy zde s reprezentací neúspěšně bojoval o postup na mistrovství světa. „Trošku fouká, takže to ovlivňuje i nějaké výhozy v zápase, ale s tím se dá už počítat,“ zmiňuje.

Soupiska Bohemians na Euro Winners Cupu Patrik Malina – Omri Cohen, Michal Folejtar, Roman Hemzáček, Róbert Hustý, David Radosta, Martin Boček, Pavel Stejskal, Michal Salák, Filip Vyhnal.

Plážoví „klokani“ zamířili do portugalského městečka v neděli ráno. Po mezipřistání v Londýně se dostali do Lisabonu, odkud se přesunuli zhruba 100 kilometrů na sever k pobřeží Atlantského oceánu. První zápas je čekal už v pondělí dopoledne.

Únava nicméně nebyla znát. Pětinásobní mistři české Superligy zvládli úvodní duel turnaje proti Řekům a slavili důležitou výhru 4:2. Dvěma góly se blýskl Michal Salák, jinak i úspěšný futsalista, po jedné trefě přidali David Radosta a slovenský legionář Róbert Hustý.

„Do zápasu jsme se snažili vstoupit ze zabezpečené obrany a využít možnosti se opřít o Bóču (Martina Bočka) či Radyho (Davida Radostu), kteří jsou nahoře silní a schopní podržet balón. Ze dvou výhozů jsme taky dali dva góly. Hra z naší strany byla kvalitní, podrželi jsme balón. I díky tomu jsme vyhráli,“ vrací se Malina k úvodnímu zápasu.

V úterý zvládli „klokani“ i druhý duel Euro Winners Cupu. Po výhře 3:1 nad Sesimbrou se výrazně přiblížili k postupu do play off. O něj je připraví už jen velmi nepravděpodobná shoda výsledků. Nad druhou výhrou se gólově podíleli David Radosta, Martin Boček a Filip Vyhnal.

„Jsme rádi, že jsme vyhráli a máme další tři body,“ říká Malina. „Nicméně to nebylo takové, jak jsme si představovali. Chtěli jsme hrát trošku jinak, ale nedařilo se nám to. Ze strany soupeře nebyla hra úplně kvalitní, trochu jsme se jim přizpůsobili, což jsme nechtěli. Ale jsme rádi, že jsme si to vybrali teď.“

Šest bodů na kontě po dvou zápasech znamená téměř jistý postup. Ve středu ve 14:30 SEČ čeká na Bohemians poslední duel ve skupině proti dalšímu portugalskému celku Casa Benfica CR. „Zápas bude úplně odlišný oproti úterku. Budeme si moct vyzkoušet různé výjezdy, podržet míč, zklidnit hru, abychom to nemuseli hnát jako v úterý,“ plánuje si český reprezentační gólman.

„Klokani“ jsou každopádně blízko velkému úspěchu. Pokud se potvrdí jejich postup, hned ve čtvrtek je čeká první zápas play off. „Chceme zvládnout i tento zápas a dojít co nejdál. Samozřejmě to bude těžké, protože týmy jsou hodně kvalitní, silové, dynamické. My to zase budeme hrát naším českým srdíčkem, které spoustu kluků má,“ uzavírá Malina.

Středeční zápas Bohemians proti Casa Benfica CR můžete sledovat na YouTube kanále Beach Soccer Worldwide.

Výsledky Bohemians na Euro Winners Cupu:

Bohemians - Napoli Patron BSC 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)

Branky Bohemians: 2x Salák, Hustý, Radosta

Bohemians - GD Sesimbra 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Branky Bohemians: Radosta, Boček, Vyhnal