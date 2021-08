Nový sekretář: Řeznickým způsobem to nejde. Jak změní strukturu FAČR?

Valtra si do funkce prosadil právě Fousek, protože se dlouhodobě znají, především ze společného vedení organizačního výboru ME do 21 let v roce 2015, které pořádalo Česko. „Věděl jsem, že to nemůžu dělat s každým, a postupně jsem došel k názoru, že chci oslovit Michala,“ vysvětlil Fousek.

S jeho zvolením se očekávaly větší personální změny. Tou první byl odchod ředitele legislativy Jana Lega, tou druhou a nejvýraznější pak právě výměna na pozici generálního sekretáře. Michal Valtr místo Jana Paulyho mladšího.

Spolu s ní oznámil Fousek i další změny, tou nejvýraznější je dosazení Tomáše Sluky na pozici předsedy představenstva STES, kde však nadále generálním ředitelem zůstává někdejší asociační předseda Martin Malík.

Bude to konec? Vydrží například finanční ředitel Libor Kabelka? Těžko říct, ale úplná čistka nejspíš nenastane. „Cítím změnu klimatu. Seznamuji se s lidmi, vím, že tahle funkce nejde dělat řeznickým způsobem. Může to vyplývat i z toho, že mají nového generálního sekretáře. S každým se chci potkat a s každým jednám na rovinu,“ říká Valtr, jenž posledních osm let zastával různé funkce v rámci UEFA.

Valtr příliš nekonkretizoval, které organizační změny ve funkci generálního sekretáře chystá. „Mám svou vizi, kterou jsme si ujasnili s panem předsedou. Jsem rád, že výkonný výbor schválil změnu organizační struktury FAČR, což je první velký krok. Na to navazuje změna interních pravidel, je tam organizační řád, pracovní řád. Aby se procesy zefektivnily. Vypadává už na mě spousta věcí, které buď nebyly dotažené do konce, nebo byly neefektivní,“ prohlásil.

Změnou organizační struktury se míní její centralizace. „Stará struktura rozdělovala FAČR do čtyř segmentů a měla 14 nebo 15 ředitelů. To je model, od kterého odstupujeme. Společně s centralizací bude svaz rozdělený na dvě části. Jedna bude sportovní (technický ředitel) a druhá bude zahrnovat obslužné procesy, jako jsou finance, právo, komunikace, logistika,“ vysvětlil Petr Fousek.