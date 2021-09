Limberského Lenka: Jeho konec jsem obrečela, doteď s tím nesouhlasím

Lenka Limberská s tím, že blonďatý obránce v létě utnul kariéru profesionálního fotbalisty v plzeňské Viktorii, není zcela smířená. „Nesouhlasím s tím doteď, hrozně jsem to obrečela. Na mě je David příliš hrdý. Řekne: Nebudu končit na lavičce. Ale kdo říká, že by na té lavičce seděl? Myslím, že by tam neseděl, když vidím nynější situaci na pozici levých beků ve Viktorce. Mám pocit, že by hrál,“ odpověděla upřímně.

„S manželkou jsme se shodli, že se na tomhle neshodneme,“ reagoval s úsměvem blonďatý obránce. Limberský konec profesionální kariéry oznámil plzeňskému majiteli Adolfu Šádkovi v létě po návratu z dovolené.

V necelých osmatřiceti letech završil úspěšnou éru ve Viktorii, kde byl u všech pěti ligových titulů i tří účastí v základní skupině Ligy mistrů. Novou profesionální smlouvu už nepodepsal, aktuálně hraje třetí ligu v Domažlicích.

„Když odjížděl na jednání za panem Šádkem, říkala jsem si, že se určitě nějak domluví. Pak přijel, že se mu to celkově rozleželo a že opravdu konec. Kolikrát si říkám, že se mi to zdá,“ dodala sympatická Lenka. „Nesouhlasila jsem s ním a nesouhlasím s tím doteď. David na to měl hrát minimálně ještě další rok. Nejsem trenér, ale z mého „nezaujatého“ pohledu by si místo určitě udržel.“

O svém konci se v obsáhlém povídání pro Sport Magazín, který vychází v pátek jako příloha deníku Sport (elektronickou verzi najdete na ikiosek.cz/sport), se k rozhodnutí uzavřít velkou životní etapu rozpovídala i plzeňská ikona.

„Když jsem za ním (A. Šádkem) šel, domlouval jsem se s manželkou, že žádné rozhodnutí ještě dělat nebudu, což se pak nepotvrdilo... Měli jsme spolu velmi přátelský rozhovor, který jsem s ním nikdy předtím nevedl. Kamarádsky jsme si řekli, jak to vidíme,“ zavzpomínal Limberský. „Rodiče a děti byli na mojí straně. Viděli, že jsem pevně rozhodnutý. S manželkou na to máme jiný názor a dál není nutné to pitvat.“

Pohledná a akční krásná dáma zvládá hodně věcí. S manželem Davidem vychovávají dceru Lilien. K tomu v Plzni pečují o Barber Shop, mají spousty dalších obchodních aktivit. Teď, když její milý uzavřel profesionální fotbalovou kapitolu, se věcem mimo sport mohou mnohem víc věnovat.

„Je to nezvyk, ale myslím, že když jste přirozeně inteligentní, tušíte, co vás po kariéře čeká. Mám štěstí na skvělou manželku: společně vyřešíme spoustu věcí a jsme samostatní. Víme, jak se o sebe postarat,“ pravil Limberský.

V krásném domě kousek za Plzní si nyní užívají rodinné pohody, mají na sebe mnohem víc času. „Ne tak docela. Má víc času na všechno, ne jen na rodinu. Začal hrát víc tenis, golf, který má rád,“ prozradila Limberská.

