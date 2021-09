FAČR odložilo řešení Strahova. S nabídkou se ozvala také Slavia

Pokud by FAČR své závazky vůči České unii sportu a atletickému svazu nevyrovnala do konce září, s každým dalším měsícem by jí naskočily penále ve výši dvou a půl milionu korun. Výkonný výbor se však nemohl shodnout, od koho přijmout půjčku. Proto došlo k provizornímu řešení. Zaplatí sám.

„Výkonný výbor rozhodl, že své historické závazky pokryje z prostředků FAČR. Asociace tak prozatím nevyužije žádnou z nabízených nabídek úvěru, ke splátce vůči zmíněným subjektům dojde ihned,“ stojí v komuniké.

Je to však řešení dočasné, které celou věc jenom posune v čase. Výdaj asociaci krátkodobě neohrozí na provozu, ale dlouhodobě nemá takové prostředky, aby jí taková díra v pokladně zásadně neoslabila. Odhaduje se proto, že přibližně za dva měsíce se celá věc vrátí naplno na jednací stůl.

Pokud se nic nezmění, což však není vyloučeno, budou na něm ležet tyto nabídky.

Ta od slovenské J&T Banky, která má blízko ke Spartě. Nabízí klasickou půjčku na umoření dluhu, pochopitelně s úrokem (údajně tři procenta), a poměrně krátkou dobou splatnosti. Mluví se o dvou letech, což může být pro FAČR ekonomicky sebevražedné. Asociace totiž obecně ručí stadionem Evžena Rošického, jehož majetek se odhaduje kolem 750 milionu, i více.

Ta od Spider Investu. Tato společnost s ručením omezeným na sebe převezme rizika spojená s úvěrem, v tomto případě od české Fio banky, a splátky rozloží asociaci do více let. Za to by měla hrát důležitou roli ve věci následného zobchodování pozemku. Na něm má podle stávajícího územního plánu vyrůst sportoviště, ovšem proslýchá se, že v tomto případě by mohlo dojít k pokusu plán výhledově změnit a pozemek využít na jiné účely – to by však bylo politicky velice složité a bezpochyby zdlouhavé. Jediným jednatelem společnosti se základním kapitálem 200 tisíc korun je Jaroslav Kříž, podle informací Sportu však za Spider Investem stojí kontroverzní podnikatel Tomáš Pitr.

Ta od Sparty. Nabídka údajně uvádí půjčku s úrokem 1,5 procent a rovněž návrh, že klub na vlastní náklady financuje a zrealizuje výstavbu nového národního stadionu v řádu nižších miliard korun. Na oplátku získá dlouhodobý pronájem stadionu (hrát zápasy by na něm mohla nejdříve od roku 2030), případně i spoluúčast na zisku z pořádaných akcí, nejenom těch sportovních. Nebo dokonce, stavbu – nikoli pozemek – by vlastnila na základě tzv. „práva stavby“.

Ta od Slavie. Což je novinka, k níž zatím nejsou k mání podrobnosti. Potřebné peníze by v takovém případě patrně dodal čínský CITIC.

Zdá se ovšem, že ani jedno pražské „S“ nakonec neuspěje. Čtvrteční komuniké výkonného výboru totiž říká: „FAČR se dál soustavně zabývá všemi nabídkami, prioritně těmi od bankovních subjektů. Zároveň ale asociace oceňuje nabídku pomoci s finančním řešením situace i ze strany dvou nejsilnějších klubů českého fotbalu, tj. již dříve avizovanou nabídku AC Sparta Praha, a nově i tu ze strany SK Slavia Praha. Vedení asociace si uvědomuje, že je v transparentním zájmu fotbalu, aby FAČR zůstala maximálně nezávislá na jakémkoliv vlivu.“

V překladu: Děkujeme, Sparto a Slavie, ale nechceme vám nic dlužit, především v politickém smyslu.

Takže J&T banka, Fio banka, anebo se ještě přihlásí někdo jiný. „FAČR podnikne další kroky v oblasti poptávkového řízení, abychom měli co nejvíce relevantních možností,“ říká předseda Petr Fousek. V zákulisí se začalo mluvit i o České spořitelně. Tady by ovšem mohl přijít problém. Spořitelna je součástí rakouské Erste Group a zahraniční banky berou fotbalovou asociaci jako rizikového partnera vzhledem k jejímu trestnímu stíhání v „Peltově“ dotační kauze.