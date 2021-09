Kauza Strahov: FAČR musí zaplatit 200 milionů. Angažuje se i Sparta

Fotbalová asociace dluží za strahovské pozemky 205 milionů korun České unii sportu a Českému atletickému svazu. Pokud částku nesloží do konce září, naběhne jí penále ve výši dvou a půl milionu měsíčně. Výkonný výbor FAČR proto na svém mimořádném zasedání ve čtvrtek jednal o tom, kterou ze tří nabídek řešení si vybere za svou. A to i s ohledem na další využití pozemků. Výsledek? Odročeno o týden.

Potřebuje přes dvě stě milionů, a to docela rychle. Fotbalová asociace přemýšlí, od koho si je půjčí. Na stole leží tři nabídky. Od Sparty, od J&T banky či od společnosti Spider Invest. Ke shodě zatím nedošlo.

Debata o budoucnosti strahovského areálu trvá už dlouhé roky a v čase se mění i úvahy o tom, co by na lukrativním místě mělo vyrůst. Problémem bylo, že pozemky blokovala předkupní a uživatelská práva, která měly ve smlouvách s FAČR historicky zakotveny ČUS a Český atletický svaz.

To se změnilo, když ještě Malíkův výkonný výbor loni v červnu schválil, že asociace si může vzít krátkodobý úvěr přesahující 200 milionů korun. Právě na odblokování tak, aby asociace mohla s pozemky volně nakládat.

A to je právě to, co se nyní horečně řeší. Protože pokud nedojde ve výkonném výboru ke shodě a úhradě, za každý měsíc naběhne asociaci penále ve výši 2,5 milion korun. A zatímco ČUS by měl být otevřen případně dalšímu jednání, atletický svaz se prý k věci staví striktněji. Pojďme si přiblížit tři varianty řešení.

Banka J&T nabízí klasickou půjčku na umoření dluhu, pochopitelně s úrokem, a poměrně krátkou dobou splatnosti. Mluví se o dvou letech, což může být pro FAČR ekonomicky velmi složité. Asociace by totiž ručila stadionem Evžena Rošického, jehož hodnota se odhaduje kolem 750 milionu, i více.

Jak vypadá nový Strahov pro Spartu: kryokomora či sauna, vliv i na Letnou

Spider Invest, neznámá společnost s ručením omezením, nabízí něco jiného. A sice, že na sebe převezme rizika spojená s úvěrem, v tomto případě od Fio Bank, a splátky rozloží fotbalové asociaci do více let. Za to by podle zdrojů Sportu měla do doby splacení dostat stadion do zástavy.

Co z toho bude mít? Jistě něco. Třeba důležitou a finančně výhodnou roli ve věci dalšího zobchodování pozemku. Na něm má podle aktuálního územního plánu vyrůst po případném zbourání Stadionu Evžena Rošického opět sportoviště. V případě této varianty by to však nemusel být nutně moderní fotbalový stadion.

Spider Invest však mezi některými členy výkonného výboru FAČR budí nedůvěru. Proč? Třeba díky základnímu kapitálu ve výši 200 tisíc korun. Také tím, že jediným a neznámým jednatelem společnosti je Jaroslav Kříž, a především pak spekulacemi, že za Spider Investem tiše stojí Tomáš Pitr. Tedy kontroverzní podnikatel v minulosti pravomocně odsouzený za hospodářskou kriminalitu. Jeho měl prý v této věci nakontaktovat už Roman Berbr v době své téměř neomezené moci.

Ve hře je rovněž Sparta. „Mohu potvrdit, že jsme fotbalové asociaci nabídli řešení při financování dluhu, který aktuálně v souvislosti s pozemky na Strahově řeší. Další podrobnosti bych ale zatím nechtěl komentovat,“ řekl pro Sport její generální ředitel František Čupr.

Letenská nabídka údajně obsahuje rovněž návrh, že Sparta na vlastní náklady zafinancuje a zrealizuje výstavbu nového Národního stadionu. To se bavíme o jednotkách miliard korun. Co z toho bude mít? Jednou z možností může být dlouhodobý pronájem moderního stánku, případně i spoluúčast na zisku z pořádaných akcí, nejenom těch sportovních. Sparta by také na novém stadionu mohla hrát své zápasy. Ale to spíše ve střednědobém horizontu, protože do roku 2030 ji váže smluvní povinnost ke stávajícímu sídlu na Letné.

No a o tom se mělo jednat ve čtvrtek na mimořádném výkonném výboru. Jenže se příliš nejednalo. Schůze byla krátká a zároveň poměrně výbušná.

Petr Fousek, předseda asociace, měl prý preferovat Spider Invest, ale nenašel odpovídající podporu. Na dotaz Sportu, zda skutečně dává přednost této skupině, odpověděl: „Dnešní zasedání Výkonného výboru FAČR řešilo mj. problematiku Strahova, koneckonců činí tak pravidelně od svého zvolení v červnu a bude v tom pokračovat. Výsledky průběžného jednání a stav jakýchkoliv parametrů nebudu z logických důvodů komentovat, protože záležitost se stále vyvíjí, a konečný výstup dáme až poté, kdy to situace umožní.“

Ke shodě nedošlo. Jedině v tom, že příští čtvrtek si výkonný výbor strahovské zasedání zopakuje. Bude to týden před vypršením lhůty splatnosti.