Limberského NEJ: osudový trenér i parťák, dlouhá oslava bez spánku

NEJlepší zápas

„Únor 2012, Schalke - Plzeň 3:1. Tenkrát mi to vyšlo od A do Z, i když to na postup do osmifinále Evropské ligy bohužel nestačilo. V oslabení jsme dostali dva góly, ale mně se tam povedlo úplně všechno. Možná zlomový zápas: zjistil jsem, že se neztratím ani v pohárech, a dodalo mi to spoustu sebevědomí.“