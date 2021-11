Překvapení z autu: přemet v Ďolíčku i chytrost. Stačí také hrubá síla

Hod z přemetu

Jako poslední to předvedl pardubický Jan Halázs. Mladý bek se pod tribunou v Ďolíčku rozběhl, s míčem v ruce udělal přemet a zatímco se zvedal, vrhl míč do hry tak, že doletěl až do malého vápna Slavie. Neobvyklé, ale ne průlomové. Netradiční technikou zaujal už v 90. letech bek Newcastlu Steve Watson. Akrobatické uvedení míče do hry nejen překvapilo soupeře, ale navíc pomáhalo i k delším hodům díky energii, kterou ruce cestou ze země naberou. Je ale potřeba přesná koordinace pohybu, proto hod používal v nižších soutěžích i Glenn Smith, který jinak Albion reprezentoval v gymnastice.