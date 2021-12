POLEMIKA: Zasloužil si Messi Zlatý míč? ANO, dělá tým. NE, rok nebyl jeho

JAKUB KONEČNÝ: ANO, on dělá tým

Robert Lewandowski mohl po vyhlášení výsledků prestižní ankety cítit oprávněnou křivdu. Ale pouze v tom smyslu, že jej France Football obral o jasné vítězství loni nepochopitelným rozhodnutím vítěze nevyhlásit. To byl fakt úlet.

Sedmý triumf Lionela Messiho za letošek vzbudil rovněž údiv a spoustu nesouhlasných reakcí, nicméně o přešlap tentokrát opravdu nejde. Byť to mnozí nechtějí slyšet a už vůbec ne přiznat, Argentinec si jej plně zasloužil.

Začněme u čísel. Messi zatím v tomto roce nasázel 41gólů, Lewandowski 64. Na asistence Argentinec zvítězil 19:10. Oba brali korunu krále střelců ve své soutěži, přitom se asi shodneme, že je náročnější dávat góly v La Lize za Barcelonu v úpadku, než za Bayern Mnichov, který nemá v bundeslize konkurenci.

Tím se dostáváme k tomu hlavnímu. Zatímco Messi dělá tým, u Lewandowského je to přesně obráceně. Jasně to bylo vidět na vrcholných reprezentačních akcích, kterých se oba letos zúčastnili. Zatímco Argentinec dovedl svou vlast k triumfu na Copa América na půdě úhlavního rivala z Brazílie s osobní bilancí 4+5, Poláci nepostoupili na EURO ani ze základní skupiny, tři Lewandowského góly byly zkrátka málo.

Argentina se navíc už kvalifikovala na mistrovství světa v Kataru, kdežto Polsko čeká ještě ošidná baráž.

I proto Messiho vítězství v kontroverzní anketě dává smysl.

ANKETA

JAN MALÝ: NE, minimálně dva vidím výš

Lionel Messi si zaslouží respekt i úctu. Za to, jak skvělým hráčem je, co všechno v kariéře dokázal. I za to, jaký měl kalendářní rok 2021. Poklona a potlesk.

Jenže byl od ledna do listopadu opravdu tím nejlepším na světě? Neudělalo mu až moc velkou protekci u hlasujících slavné jméno?

Někdy mi připadá, že fotbal symbolizují pouze Messi a Cristiano Ronaldo. Jejich hegemonii v anketě Zlatý míč od roku 2008 přerušil jen před třemi lety chorvatský záložník Luka Modrič. Jinak se výsledky podobají Českému slavíkovi z nedávné doby. Jsou trochu jednotvárné.

Zpět k Messimu roku. Třpytí se v něm triumf na Copě Américe, následovník Diega Maradony konečně dotáhl Argentinu k titulu, který po něm chtěla. To představuje hlavní ospravedlnění pro korunovaci fenomenálního Jihoameričana. Letos se ale hrálo taky mistrovství Evropy, které je při vší úctě k jihoamerickému šampionátu vzhledem ke konkurenci i systému náročnější ovládnout.

Messi ještě na jaře za Barcelonu sypal góly, vystřílel si prvenství mezi kanonýry ve španělské La Lize. Jenže chřadnoucí katalánský kolos zaostal v tabulce za oběma kluby z Madridu, z Ligy mistrů vyfičel jednoznačně už v osmifinále. A Argentincova nová mise v Paris Saint Germain? Spíš rozpaky. Pořád se rozkoukává, zatím dal jen čtyři branky, čarodějná cvičení předvádí zřídkakdy. V ambiciózním francouzském klubu si od něj slibují víc radosti a pomoci.

V porovnání s některým ostatními adepty se to zdá málo. Neomylného a spolehlivého šutéra Roberta Lewandowského, hlavního sběrače letošních trofejí Jorginha, možná i někoho dalšího vidím výš. Messi prožil solidní rok, ale nebyl jeho.