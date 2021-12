Léta ubíhají, říkal Kuka. Silvestrovské derby je prý zbytečně vyhecované

Jaké jste měl pocity po rozlučce s fotbalovým rokem?

„Trochu mi vadily zbytečné chyby, které jsme udělali, mohli jsme si vylepšit silvestr. Nakonec to dopadlo férově. Zasloužená remíza.“

Na začátku byly dohady, v kolika hráčích se Silvestrovské derby vlastně hraje. Zapomněli jste poté, co se loni kvůli koronaviru nehrálo?

„Spíš jsme se dohadovali, co je pro nás v tuhle chvíli lepší. Tak jsme počet hráčů navýšili, aby běhání nebylo tolik. To víte, léta ubíhají. Ze Silvestrovského derby se stalo zbytečně soutěživé derby ve dvou věkových kategoriích, pamatuju na nádherné mače s Frantou Veselým proti Kvašňákovi a dalším.“

Zato teď je z toho skoro ligový zápas, viďte?

„Je to trochu přehnané, sparťanských i slávistických legend tady dost chybí. Dřív tempo bývalo nižší, odpovídalo silvestru.“

S počasím jste byl spokojený? Bylo přes deset stupňů nad nulou, což je 31. prosince neobvyklé.

„Pro naše svaly a kosti je to lepší, než když mrzne. Není to tradiční zimní počasí se sněhem a kouřem od pusy, ale já mám radši teplo, takže jsem byl spokojený.“

Nechyběli vám fanoušci? Kvůli protikoronavirovým opatřením se hrálo bez diváků.

„Ke každému sportu patří diváci, jsou základem všeho. Ale ta situace je taková, musíme to respektovat a všichni udělat všechno pro to, aby to co nejdřív zmizelo. Sám to cítím velmi, po covidu mám zdraví v podstatě v háji.“

Spravuje vám náladu Patrik Schick a jeho střelecká exploze v bundeslize? Co na něj jako bývalý kanonýr říkáte?

„Je to věc, která mi každý týden dělá obrovskou radost. Je nádherný pocit, když se zase můžeme hrdě dívat na to, že máme útočníka konkurenceschopného ve světovém fotbalu. Zařadil se do kategorie k Lewandowskému či Haalandovi a teď je před ním obrovský úkol potvrdit to. Je důležité, aby zůstal fit a zdráv, pak bude dávat další góly.“