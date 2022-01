Etická komise a kauza Berbr: Uvíra, Hovorka i Ozaniak odešli z FAČR

V tomto případě se jednalo konkrétně o odposlechy, v nichž policie zachytila jejich telefonáty s Romanem Rogozem. „Se zármutkem oznamujeme, že se s našimi řadami rozloučily určité osoby,“ oznámil s nadsázkou předseda komise Jan Eisenreich. Přidal ještě rozhodčího Emanuela Marka, který však vystoupil již o něco dříve. Členem FAČR už není ani Miroslav Ozaniak, Berbrův „brácha“ z Moravy.

Etická komise v pátek nevynesla žádné verdikty, své jednání přerušila do pondělí. „Jednání se poměrně protáhlo do pozdních večerních hodin. My jsme ho proto přerušili a budeme znovu pokračovat v pondělí. Během dneška jsme provedli výslechy několika osob, které přišly podat vysvětlení.“

Jím vedená komise už na konci minulého roku vynesla v kauze první verdikty. Nejprve potrestala vyšehradský klub vyloučením z třetí ligy a přeřazením do pražského přeboru za to, že se s vědomím bývalého sportovního ředitele Romana Rogoze opakovaně dopustil úplatkářství a narušení regulérnosti soutěže.

Rozhodčím Jiřímu Musilovi, Zdeňku Kovalovi a Miloši Vitnerovi komise zakázala osm let působit ve fotbale a zároveň jim uložila pokutu 25 tisíc korun. Miroslav Svoboda nesmí 18 měsíců zastávat funkci delegáta.

O týden později komise potrestala delegáta Miroslava Skálu šestiletým zákazem činnosti a pokutou 15 tisíc korun. Tehdejší vedoucí Vyšehradu Milan Tandara má zakázanou činnost na 18 měsíců a musí zaplatit pět tisíc korun. Komise zároveň zahájila řízení se čtyřmi rozhodčími, kteří řídili i první ligu. Vyšetřováni jsou Petr Hocek, Jakub Hrabovský a Zdeněk Vaňkát, Marek už vzhledem ke svému konci ve FAČR nikoliv.

V aféře, která odstartovala vloni v říjnu, policie obvinila 20 lidí. Více než polovina z nich včetně Berbra a Rogoze už ale z asociace vystoupila a etická komise s nimi nemůže vést řízení.

Kriminalisté tvrdí, že ovlivňování výsledků zápasů druhé a třetí ligy řídila organizovaná zločinecká skupina. Podle médií šlo hlavně o utkání Vyšehradu, který v sezoně 2018/19 postoupil z ČFL do druhé ligy. Zápasy měly být ovlivňovány i za účelem sázek. Asociace má v kauze jako poškozená strana přístup k policejnímu spisu, etická komise může rozhodovat bez ohledu na probíhající trestní řízení.