Opilecký skandál, teď podezření z ovlivnění utkání. Pilného čeká komise

Necelé dva měsíce poté, co se do fotbalu vrátil po vyloučení z asociace, mával Marek Pilný v ČFL utkání Velvary–Vyšehrad (2:2, 4:5 na penalty). Hrálo se 30. března 2019. Etická komise ho nyní na základě policejních odposlechů podezírá, že se tento zápas pokusil ovlivnit. V pondělí s ním zahájila disciplinární řízení.

Jako delegát jste na kongresu FIFA za český fotbal, když se kolem vás najednou začnou potácet zástupci afrického fotbalu. A smějí se. Proč? Chtějí tím ukázat, že až k nim se donesl případ opilého rozhodčího Marka Pilného.

Miroslav Pelta, tehdejší předseda asociace, hřímal a mluvil o fotbalovém trestu smrti. Výkonný výbor Pilného za jeho slalom u postranní čáry vyloučil z FAČR. To bylo v květnu 2016 v duelu Příbram–Slavia (1:3). V únoru 2019 se objevil zpět, to už Pelta vinou své údajné korupční kauzy zásadně ztratil vliv a rozhodoval Roman Berbr. Pilného pustil na listinu rozhodčích pro třetí a čtvrtou ligu.

Ani ne dva měsíce poté, v sobotu 30. března 2019, jel coby asistent do Velvar na zápas Vyšehradu. A je možné, že se znovu provinil proti řádům. Etická komise s ním zahájila disciplinární řízení „pro podezření ze spáchání disciplinárního přečinu uvedeného v § 64 DŘ, jehož se mohl dopustit tím, že se z pozice asistenta hlavního rozhodčího pokusil ovlivnit utkání Fortuna ČFL TJ Slovan Velvary–FC Slavoj Vyšehrad“.

Paragraf 64 se jmenuje Narušení regulérnosti soutěže či utkání.

Etická komise k tomuto podezření dospěla poté, co si prošla informace, které policie získala ze zabaveného mobilního telefonu Romana Rogoze, tehdejšího sportovního ředitele Vyšehradu. Právě jeho osoba, spolu s Romanem Berbrem, je středobodem celé kauzy.

Zahájení se ovšem nerovná vina, to pro pořádek. „Samo zahájení nutně neznamená, že ten člověk by byl vinný ze spáchání toho skutku, jenž mu je kladen za vinu. Etická komise tu je ve dvou pozicích. Jednak v pozici žalobce, jednak v pozici soudce,“ zdůrazňuje šéf fotbalových soudců Jan Eisenreich.

Marek Pilný loni na jaře – už tedy po Berbrově pádu – obhájil pozici předsedy okresního fotbalového svazu Trutnov. Pokud by dostal trest, který mu na určenou dobu zakazuje působení ve fotbale, znamenalo by to na severovýchodě Čech nové volby.

Nová zjištění komise, rovněž z Rogozova mobilu, přinesla také rozšíření disciplinárního řízení s Janem Hořejším, sekretářem Komise rozhodčích pro Čechy. Kromě známé větve, kdy se měl stát „kurýrem“ stotisícové částky mezi Rogozem a sudím Robertem Hájkem, čelí podezření z ovlivnění utkání Štěchovice–Vyšehrad (0:2) z 12. května 2019.

Hořejší dostal možnost se k věci vyjádřit a verdikt nad ním přijde příští pátek.

Vysvětlovat by měl i současný hráč Teplic Denis Laňka, jenž je v podezření, že si nechal slíbit, případně přijal, úplatek v souvislosti s utkáním Vyšehrad–Prostějov (3:1) ze dne 14. července 2020 a že se pokusil ovlivnit utkání Jihlava–Vyšehrad (4:0) hrané dne 24. června 2020.

„Do rozhodnutí etické komise proto Denis Laňka nebude součástí tréninkového procesu žádného týmu FK Teplice, a to ani B-mužstva, se kterým zahájil zimní přípravu. V případě, že by se dané skutky prokázaly, bude hráči okamžitě ukončena jeho smlouva s FK Teplice,“ praví se v prohlášení severočeského klubu.

