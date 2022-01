Mladí čeští gólmani v cizině: hned trojice v United, ale... Co první tým?

Adam Stejskal (19 let), Salcburk

KARIÉRA: 2008–2013 Zbrojovka Brno, 2013–2015 Svratka Brno, 2015–2018, Zbrojovka Brno 2018–dosud Salcburk

Nabídku Salcburku přijal v šestnácti letech a zařadil se do jeho výběru do sedmnácti let. Během třech a půl roku se stal pravidelným brankářem Lieferingu, druholigové rezervy, a zároveň chytá mládežnickou Ligu mistrů za devatenáctku Salcburku.