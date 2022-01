Souboj v hubnutí: První dril i chipsy, Tomajkovi vadí břicho přes kalhoty

Miroslav Baranek a Jan Tomajko se v druhém díle pořadu Fotbal vs. Hokej: Souboj na proteinu poměřili ve dvou fit testech a poprvé se zapotili. Kdo byl lepší v běhu a kolik zvládli angličáků? Ale co je hlavní, naše dvojice bývalých sportovců prozradila, proč jde do diety a zároveň rozbalila krabici vhodného jídla na 14 dní. „Chipsy? To by šlo,“ překvapilo Baranka při otevření balíčku.

Možná vám tahle dvojka připomíná vás. Oba milují sport, maso a pivo. Ale teď je budeme sledovat, jak jdou sportovní legendy do sebe!

Proč vlastně chtějí 48letý Baranek s 45letým Tomajkem zhubnout, i když nevypadají až tak obézně?

„Chci shodit nějaký to kilo, protože jsem překonal jednu magickou metu. Nebudu jí říkat, abych si na sebe neušil bič,“ směje se Baranek, bývalý fotbalista Sparty a reprezentace. „Ale chci se pod ní zase dostat. Chtěl bych to trochu vysekat a cítit se dobře. Být takový svěží,“ říká bývalý fotbalista Sparty, v současnosti vedoucí týmu v témže klubu.

Tomajko chce zase zjistit zda se s proteinovou výživou bude cítit líp. „Není to jen o kilech, váha je jedna věc. Ale nějaký pocit. Třeba, když tady sedím a břicho mi jde přes kalhoty, tak to není dobrý pocit,“ vypráví s úsměvem hokejový mistr světa, nyní trenér hokejistů extraligové Olomouce.

Proteinová dieta Victor by Victus funguje na principu snížení kalorického příjmu. Omezuje tak sacharidy a tuky. S oběma legandami pracuje expert Martin Cvrkal, který vysvětluje další výhody balíčků potravin. „V krabici je jídlo na prvních 14 dní, kterým začneme. Tím, že nemusíte nikam chodit, jen to vytáhnete a ohřejete, tak máte lepší možnosti jíst pravidelně. Protože vás to tolik nezatěžuje,“ vypráví Cvrkal sportovním legendám v úvodu druhého dílu.

Co krabice obsahuje? Jako příklad uvádí pečivo, které je při hubnutí většinou ze stravy úplně vyloučeno. „Světe div se, máme pečivo, který je vyrobený a upravený tak, že je vhodné pro stravování v dietě,“ přibližuje odborník na výživu.

Jídlo je pestré, Baranka zaujmou třeba chipsy, ve své kuchyni pak vyndává i croissanty s čokoládou. Z obědové nabídky pak třeba kuře na žampionech či hovězí se zeleninovou omáčkou. „Jsem na to hodně zvědavý. Když to vidím, je to jednoduchá věc. Jsem zvědavý, jak to bude, až to začne,“ dodává nervózně Tomajko.

Překoná fotbalista hokejistu? Poraženého v Souboji na proteinu čeká hodně nepříjemná studená lázeň. Sledujte napínavou hubnoucí cestu v dalších dílech na Mall.tv.