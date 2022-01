Fousek: Návrat diváků je priorita. Nová pravidla podle velikosti stadionů

Proto se pustil do rokování s představiteli Národní sportovní agentury a hrozící katastrofa byla naštěstí odvrácena. I nadále platí, že nepřekročitelnou hranicí je tisíc diváků na jednu sportovní akci. Nyní se jedná o navýšení limitu v závislosti na kapacitě arén.

Co jste řešili na posledním jednání s předsedou Národní sportovní agentury Filipem Neusserem?

„Jednáme pravidelně, řešíme nejen epidemiologická opatření, které se dotýkají fotbalu, resp. celého sportovního prostředí. Diskutujeme také otázky financování sportu a fotbalu i konkrétní programy NSA.“

Od začátku tohoto týdne se musí fotbalisté dvakrát týdně testovat (platí i pro OSVČ), což může v případě pozitivních nálezů zásadně ovlivnit přípravu mužstev před startem F:L. Kluby se obávají karantén, izolací...

„Ano, toto pravidlo platí úplně pro všechny v České republice. Ať už jste zaměstnanec, podnikatel, herec nebo sportovec. Je to samozřejmě věc, která může klubům komplikovat přípravu na jarní část ligy, nicméně tato povinnost byla pro kluby F:L skoro celou minulou sezonu, kdy byl v České republice lockdown a profesionální soutěže měly výjimku. Musím říci, že všechny kluby pojaly tyto opatření velmi zodpovědně, hráči pochopili, že je to kvůli jejich bezpečnosti a žádné větší komplikace testování nepřineslo. Z klubů máme informace, že řada týmů je již proočkována posilující dávkou, která by měla riziko nákazy snížit. Zároveň změnou opatření došlo ke zkrácení karantény, tudíž i tento fakt by měl naopak pomoci k hladšímu průběhu přípravy. Pevně věřím, že je toto pravidlo pouze na krátkou dobu, než odezní mutace omikron a poté se opatření rozvolní. Připomínám, že profesionální fotbal řídí LFA a ten má speciální postavení, ale hlavní obavou FAČR je, aby nedošlo ke komplikacím v jarní části amatérských, a zejména mládežnických soutěží, jejichž kluby zdaleka nemají takové možnosti jako profesionální fotbal. Přerušení či nedohrání by mělo katastrofální následky.“

Jak mají v klubech postupovat v případě zjištění nakaženého? Platí pro sportovní kolektivy jiná pravidla?

„V případě zjištění nakaženého platí povinnost hlásit se na příslušnou hygienickou stanici, která nařídí pětidenní karanténu, popř. má dotyčný možnost podstoupit ještě kontrolní PCR test pro potvrzení přítomnosti nemoci. Pravidla tedy platí stejná jako pro všechna ostatní odvětví, a i fotbal je povinen je dodržovat. Nicméně oproti minulé sezoně je tu určitě jedna veliká výhoda a tou je, že je většina hráčů F:L očkovaná, proto by jedna nákaza v klubu neměla znamenat automaticky karanténu pro celé družstvo. Neočkovaných hráčů se restrikce mohou dotknout poměrně přísněji. Případný pozitivní nález v družstvu ale vždy řeší pracovníci hygieny individuálně.“

Řešili jste s Filipem Neusserem i problematiku návratu diváků na stadiony?

„Ano, to je téma číslo jedna. Kvůli mutaci omikron navrhovalo ministerstvo zdravotnictví zpřísnění opatření na 100 lidi na hromadných akcích, a to ještě za podmínky posilovací očkovací dávky. Jsem rád, že se tento týden podařilo Národní sportovní agentuře vyjednat, že ke zpřísnění nedojde a může se sportovat i nadále podle stejných pravidel i návštěvnosti. Pro kluby z F:L, pro které je vstupné od diváků ekonomicky podstatné, je to i tak likvidační. Předpokládám, že Slavia by vyprodala zápas proti Fenerbahce, Sparta zase proti Partizanu Bělehrad. Hrozí jim mnohamilionové ztráty. Proto úzce spolupracujeme s NSA a společně připravujeme pro ministerstvo zdravotnictví návrh bezpečných podmínek, za kterých by mohla liga pokračovat s vyšší povolenou návštěvností. Současná plošná opatření nedávají smysl, když v uzavřené sportovní hale pro tisíc diváků může být stejně lidí jako na otevřeném stadionu pro dvacet tisíc fanoušků. Nová pravidla by měla reflektovat velikost hal a stadionů.“

Kdy budete znát výstupy z jednání? Je stanovený termín?

„Minulý týden bylo domluveno na jednání NSA s ministerstvem zdravotnictví, že se připraví podrobný návrh pro významné sportovní akce a soutěže, mezi které samozřejmě profesionální fotbalové ligy patří. Předpokládám, že ještě tento týden NSA odešle návrh na ministerstvo a věřím v jeho schválení. FAČR se samozřejmě na procesu bude podílet, protože nás čekají nejen ligová, ale později i reprezentační utkání a i tam stojíme o co nejvyšší návštěvnost.“